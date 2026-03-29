От бумажной повестки до смарт-военкомата: цифровые решения активно внедряют в армии РК

42 тысячи новобранцев

Президент Казахстана 14 марта подписал указ № 122 об очередном призыве граждан на срочную воинскую службу. Согласно документу, в 2025 году в армию будут призваны более 42 000 молодых казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от службы.

Весенний призыв охватит 21 143 человека — все они должны приступить к службе до 30 июня. Осенний этап стартует 1 сентября и завершится 31 декабря, в ряды армии вступят еще более 21 000 граждан.

По словам Гани Артыкова, более половины граждан, прибывших на призывные пункты, не попадают в армию по итогам медкомиссии — по состоянию здоровья, морально-психологическим показателям или иным предусмотренным законом основаниям.

— Медицинские работники призывных комиссий не заинтересованы призывать в армию тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Сегодня за призыв негодного новобранца врачи несут административную ответственность, — рассказал Гани Артыков.

Смарт-военкомат: от бумажной повестки — к автоматической постановке на учет

Ключевым элементом цифровой трансформации призывной системы стал проект «Смарт- военкомат». С его внедрением постановка 17-летних юношей на первоначальный воинский учет переведена в автоматический режим: школьники больше не тратят много времени на обход комиссий в военкомате.

По данным Артыкова, ежегодно более 1,2 млн граждан становятся на воинский учет или снимаются с него без единого визита в госорганы — автоматически, через систему регистрации по месту жительства и интегрированные базы данных.

Медицинская составляющая учета также переведена в цифру: сведения из баз Министерства здравоохранения о диспансеризации граждан возраста 15–16 лет автоматически поступают в профиль призывника. Базы данных МВД, Генеральной прокуратуры, Минздрава и других ведомств интегрированы в единую платформу.

— Раньше трое сотрудников с утра до вечера объезжали десять адресов, и лишь двое из десяти призывников действительно проживали по указанному месту. Сегодня SMS-повестку одновременно получают десятки человек, — отметил спикер.

С 7 ноября 2023 года упразднен и бумажный военный билет для тех, кто не проходил срочную службу: в день исполнения 27 лет система автоматически переводит гражданина в статус военнообязанного. Физические военные билеты теперь выдаются исключительно солдатам-срочникам — для предъявления в ходе службы.

Повестка по SMS: законно, фиксировано, неизбежно

С прошлого года электронная SMS-повестка от номера 1414 получила статус полноценного юридически значимого уведомления о явке на призывную комиссию. Параллельно сохраняется традиционное вручение бумажных повесток — через отделы кадров организаций, по месту жительства или через родственников.

Система фиксирует время отправки, доставки и прочтения каждого сообщения. Данные о количестве полученных повесток и сроках уклонения отображаются в реальном времени на планшетах сотрудников полиции при проверке документов в местах массового скопления граждан.

По оценке эксперта, в крупных городах — Астане, Алматы, Шымкенте — доля призывников, уклоняющихся от явки, достигает 25–30% от общего числа подлежащих призыву на срочную службу. Совместные рейды сотрудников военного управления и полиции в торговых центрах, на вокзалах и в компьютерных клубах направлены именно на выявление этой категории граждан.

Офицеры запаса: два года вместо десяти

Отдельный блок призыва касается выпускников военных кафедр вузов. В 2025 году планируется направить в войска более 800 офицеров запаса — лейтенантов в возрасте до 29 лет (медицинские специалисты — до 32 лет). Срок их службы составляет 24 месяца, сведения о призыве на 5–10 лет, циркулирующие в социальных сетях, не соответствуют действительности.

Офицеры запаса занимают должности командиров взводов и начальников служб, а не проходят службу рядовыми. По данным Гани Артыкова, от 65 до 75% выпускников, призванных в войска, по окончании двухлетней службы остаются в армии на контрактной основе.

Призыв офицеров запаса носит избирательный характер: наибольший спрос — на медиков, специалистов в сфере информационных технологий, связистов, артиллеристов и офицеров тылового снабжения. Мотострелков, напротив, призывают редко ввиду их значительной численности в резерве.

Безопасность и психологический контроль

По словам полковника в отставке, сегодня казармы оборудованы системами видеонаблюдения с архивированием записей, изображения в режиме реального времени выводятся на пост оперативного дежурного. Военная полиция ежедневно проводит утренний осмотр солдат-срочников, фиксируя и документируя каждое выявленное повреждение.

Институт военных психологов был введен в Вооруженных силах Казахстана еще в 2004–2005 годах. Специалисты проводят многоступенчатое тестирование призывников непосредственно на этапе призывной комиссии — сначала в бумажном формате, затем в электронном. По данным эксперта, значительная часть физически здоровых граждан отсеивается именно на этапе психологической диагностики.

— Цифровизация — это инструмент военкомата, его ключ и механизм. Но когда смотришь человеку в глаза, понимаешь, получится ли из него хороший солдат, — добавил Гани Артыков.

Платформа «Сарбаз»: служба — как социальный лифт

Цифровая платформа оценки военной службы «Сарбаз» работает в войсках уже третий год. Ежедневные показатели каждого солдата-срочника отображаются в режиме онлайн — они доступны командованию, родителям и самому военнослужащему. На основе накопленных данных ежегодно более 3000 солдат-отличников получают государственные гранты на обучение в высших учебных заведениях страны.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Казахстана прошло учебно-методическое занятие с командирами воинских частей и соединений, посвященное особенностям работы с современным поколением военнослужащих.