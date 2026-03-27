Первые представители поколения Alpha: составлен психологический портрет призывника

Лекцию на тему «Кто он, современный молодой человек?» провела преподаватель образовательной программы «Психология» Высшей гуманитарной школы Maqsut Narikbayev University, психоаналитик, системный психолог-расстановщик Анна Поздеева.

Спикер отметила, что сегодня в Вооруженные силы приходит поколение Z и первые представители поколения Alpha, чье мировоззрение сформировано в условиях цифровой среды и стремительных социальных изменений. Это требует от командиров более гибких подходов к работе с ними.

— Мы часто слышим фразу: «Молодежь сегодня не та». Но задача командира не критиковать новое поколение, а понимать его. Если применять методы управления тридцатилетней давности, можно столкнуться со скрытым конфликтом и снижением эффективности службы. Каждое поколение формируется под влиянием своей среды, а современный молодой человек — это продукт цифровой эпохи, — отметила Анна Поздеева.

Лектор охарактеризовала психологический портрет современного призывника, подчеркнув, что представители нового поколения привыкли к быстрому получению информации. Они более чувствительны к вопросам справедливости и личного достоинства, а также ожидают логического объяснения поставленных задач.

— Сегодняшний солдат выполняет задачу гораздо эффективнее, если понимает ее смысл. Формула «делай, потому что я сказал» уже не работает. Когда военнослужащий понимает, какую цель преследует приказ и как он связан с безопасностью подразделения и страны, его мотивация значительно возрастает, — подчеркнула она.

Особое внимание было уделено вопросам морально-психологического климата в подразделениях. Отмечалось, что современная молодежь реже прибегает к физической агрессии, однако гораздо болезненнее реагирует на несправедливость, унижение достоинства и психологическое давление.

В этой связи командирам рекомендовано уделять повышенное внимание атмосфере в воинских коллективах, своевременно выявлять признаки психологического напряжения и формировать в подразделениях уважительное и профессиональное взаимодействие.

В ходе занятия также были представлены практические рекомендации по организации работы с личным составом. Среди них — использование наглядных форм обучения, постановка четких и понятных задач, вовлечение военнослужащих в работу с современной техникой и цифровыми технологиями.

— Это молодые люди, которые быстро осваивают технологии, способны к нестандартному мышлению и эффективному решению сложных задач. Наша задача — стать для них лидерами нового типа: компетентными, справедливыми и профессиональными, — отметила Анна Поздеева.

В завершение мероприятия начальник управления психологической и военно-социальной работы департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны подполковник Арман Калышев отметил, что все рекомендации, данные Анной Поздеевой, будут учтены.

По материалам лекции будут разработаны методические указания и направлены в войска для практического внедрения в повседневную жизнь.