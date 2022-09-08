Отборочный чемпионат РК по легкой атлетике среди юношей стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по легкой атлетике среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрастных группах 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. За медали бьются более 600 спортсменов. В рамках турнира будет разыграно 112 комплектов наград.

ЧРК является отборочным этапом для формирования команды Казахстана на участие в чемпионате Азии U18, который пройдет с 13 по 16 октября в Кувейте.

Фото: olympic.kz











