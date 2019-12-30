Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв помог проверить свои силы – Рамиль Ямалтдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавно завершился отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, проведенный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В резерв были зачислены 300 молодых казахстанцев из 13 тыс. претендентов. Таким образом, реализуется идея Президента, озвученная им в Послании народу Казахстана, о привлечении на государственную службу молодых кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из отобранных в качестве перспективных кандидатов на государственную службу – Рамиль Рашадович Ямалтдинов, директор по развитию продуктов в телекоммуникационной компании «Теле2», группа компаний «Казахтелеком». Специальное образование получил в Алматинском университете энергетики и связи, имеет академическую степень магистра.

В сфере телекоммуникаций Рамиль работает более 12 лет и уверен, что нашел для себя наиболее подходящую сферу деятельности. По его мнению, в частном секторе он сможет наиболее полно развить свои способности и проявить потенциал как специалист и руководитель. К тому же, как считает Рамиль, «Казахтелеком» является драйвером развития сферы телекоммуникаций в Казахстане, что делает еще более престижной работу в этой группе компаний.

На вопрос о причинах участия в проекте «Президентский молодежный кадровый резерв» Рамиль ответил:

«Это была для меня отличная возможность проверить свои и силы и способности. Процесс отбора был весьма непростым, с помощью множества упражнений был проверен широкий набор компетенций каждого участника».

В целом, по мнению Р. Ямалтдинова, процесс отбора проходил максимально открыто с применением информационных технологий, которые делали невозможной любую субъективную оценку.

Напомним, завершен отбор в Президентский кадровый резерв. Национальная комиссия на своем заседании рассмотрела кандидатов, рекомендованных экспертной комиссией, и отобрала 300 молодых профессионалов. Они в ближайшей и среднесрочной перспективе будут направляться на ответственные участки в системе государственного управления.

Напомним, отбор претендентов проводился в 6 этапов. Прием документов участников проводился посредством автоматизированной онлайн-платформы pkrezerv.kz. Для участия в отборе в резерв первоначальную регистрацию прошли 13 212 человек, из которых 7 312 полностью завершили этап регистрации. Среди них 46 граждан Казахстана, которые в настоящее время трудятся за границей.