Отбор в олимпийскую команду: казахстанские шорт-трекисты готовятся к важнейшему сезону

Наши атлеты в данный момент проводят сборы в Астане. Причем это далеко не первый УТС для подопечных Петра Гамидова.

С апреля по август команда Казахстана по шорт-треку успел провести два сбора. Подготовку к олимпийскому сезону спортсмены начали еще в середине апреля, немного отдохнув после этапов Кубка мира, Азиатских игр и мирового первенства, на котором Денис Никиша завоевал серебряную награду.

Сезон получился насыщенным и затратным. Но успешным. Здесь и высокий результат Никиши, историческое «золото» на Азиаде в Харбине, а также ряд результативных стартов в рамках Кубка мира. Отдыхать сборная долго не стала. Ведь впереди не только Олимпиада, но и отбор на Игры.

Квалифицироваться на ОИ2-2026 можно через лицензионные этапы Кубка мира. И в декабре уже будут известны все участники мультиспортивного события в соревнованиях по шорт-треку. Отметим, что казахстанская сборная вполне может побороться за высокие места на предстоящих Играх. И сейчас все силы брошены на подготовку.

— В данный момент все идет у нас по плану. Мы приступили к подготовке к сезону еще в середине апреля. Набирали объемы на вело на базе в Турции. После этого команда провела высокогорный УТС в мае. В этом же месяце мы встали на лед. Сейчас у нас уже третий по счету сбор. Тренируемся в Астане. И до квалификационных этапов Кубка мира мы будем находиться в столице Казахстана, — озвучил главный тренер Петр Гамидов.

По словам специалиста, никаких сбоев в подготовке нет. Удается реализовывать все, что было в планах перед началом длительного и важного этапа межсезонья. Также сохранился основной костяк — серьезных изменений в составе нет. При этом тренер подчеркнул, что сборную также ожидает внутренний отбор.

— Сборная сейчас в хорошем состоянии. Динамично развивается. Все идет так, как мы запланировали. Также работают все специалисты, все отлажено. 10–15 сентября у нас будет внутренний отбор. По его итогам определим олимпийскую команду, которая будет биться за квоты.

Примечательно, что от борьбы за место в олимпийской команде автоматически освобожден Денис Никиша. Такое решение тренерский штаб принял после чемпионата мира-2025. Напомним, что Никиша во второй раз в карьере поднялся на вторую ступень пьедестала.

В этом году первые четыре этапа Кубка мира, которые пройдут в октябре и ноябре, станут решающими. Именно на них будут разыграны квоты на каждой дистанции. Важную роль в распределении путевок будет играть рейтинг. Поэтому очень важно показывать высокие результаты на всех ЭКМ, Дополнительно, если команда успешно выступит в эстафете, она также получит олимпийские лицензии.

Непосредственно в январе у сборной по шорт-треку начнется прямая подготовка к Олимпиаде.

Напомним, что в марте женская команда Казахстана по шорт-треку финишировала четвертой на чемпионате мира в Пекине.