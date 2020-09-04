Отбор одаренных детей в музыкальную школу стартовал в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - ВТуркестане ввели в эксплуатацию новую музыкальную школу. В учебных классах могут обучатся более 120 детей по 18 специальностям: вокал, домбра, фортепиано, скрипка, баян, саксафон, кобыз, гитара, ударные инструменты, жетыген, ксилофон и литавра. Проводится работа по отбору талантливых детей в музыкальные классы. Об этом передает МИА « Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Юных любителей искусства будут обучать выпускники консерваторий, высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным музыкальным образованием. По их словам, в будущем в стенах школы намерены создать профессиональный оркестр, куда войдут лучшие ученики.

Архитектурное здание, состоящее из двух этажей, максимально приспособлено для проведения занятий на музыкальных инструментах. Все классы в школе оборудованы в соответствии с акустическими правилами, установлены персональные компьютеры и интерактивные доски. Кроме того, в здании предусмотрены специальный зал для оркестра, хоровые классы, конференц-залы и большой концертный зал на 550 мест.

Напомним, аким области Умирзак Шукеев во время посещения музыкальной школы «Акжайык» ознакомился поручил усилить материально-техническую базу учреждения. Помимо этого, перед музыкальной школой установлен памятник «королю казахского вальса» Шамши Калдаякову.