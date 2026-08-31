Отбор лекарств для проверки качества в Казахстане передадут госоргану

Проект разработали в связи с поправками в законодательство, принятыми в июле 2026 года.

Согласно документу, полномочия по отбору лекарств и медицинских изделий с рынка для последующей проверки качества планируют передать государственному органу.

Сейчас соответствующие положения содержатся в Правилах проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий. Минздрав предлагает исключить их оттуда, поскольку порядок отбора продукции будет регулироваться отдельными правилами.

При этом отбирать лекарства и медизделия для проверки планируется с учетом риск-ориентированного подхода.

Как пояснили в Минздраве, изменения позволят разграничить полномочия государственной экспертной организации и государственного органа, а также исключить дублирование их функций.

Ожидается, что новый порядок повысит эффективность государственного контроля за обращением лекарств и медицинских изделий. Дополнительной финансовой или административной нагрузки для бизнеса и населения изменения не предусматривают.

Документ открыт для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 15 сентября.

Ранее в Казахстане запустили чат-бот, с помощью которого граждане могут оперативно получить информацию о бесплатном лекарственном обеспечении.