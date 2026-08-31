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    Отбор лекарств для проверки качества в Казахстане передадут госоргану

    Министерство здравоохранения Казахстана предлагает изменить порядок контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующий проект приказа подготовило ведомство, передает агентство Kazinform.

    лекарства, таблетки
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Проект разработали в связи с поправками в законодательство, принятыми в июле 2026 года.

    Согласно документу, полномочия по отбору лекарств и медицинских изделий с рынка для последующей проверки качества планируют передать государственному органу.

    Сейчас соответствующие положения содержатся в Правилах проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий. Минздрав предлагает исключить их оттуда, поскольку порядок отбора продукции будет регулироваться отдельными правилами.

    При этом отбирать лекарства и медизделия для проверки планируется с учетом риск-ориентированного подхода.

    Как пояснили в Минздраве, изменения позволят разграничить полномочия государственной экспертной организации и государственного органа, а также исключить дублирование их функций.

    Ожидается, что новый порядок повысит эффективность государственного контроля за обращением лекарств и медицинских изделий. Дополнительной финансовой или административной нагрузки для бизнеса и населения изменения не предусматривают.

    Документ открыт для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 15 сентября. 

    Ранее в Казахстане запустили чат-бот, с помощью которого граждане могут оперативно получить информацию о бесплатном лекарственном обеспечении.

    Здравоохранение Лекарства Минздрав РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор