Отбор лекарств для проверки качества в Казахстане передадут госоргану
Министерство здравоохранения Казахстана предлагает изменить порядок контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий. Соответствующий проект приказа подготовило ведомство, передает агентство Kazinform.
Проект разработали в связи с поправками в законодательство, принятыми в июле 2026 года.
Согласно документу, полномочия по отбору лекарств и медицинских изделий с рынка для последующей проверки качества планируют передать государственному органу.
Сейчас соответствующие положения содержатся в Правилах проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий. Минздрав предлагает исключить их оттуда, поскольку порядок отбора продукции будет регулироваться отдельными правилами.
При этом отбирать лекарства и медизделия для проверки планируется с учетом риск-ориентированного подхода.
Как пояснили в Минздраве, изменения позволят разграничить полномочия государственной экспертной организации и государственного органа, а также исключить дублирование их функций.
Ожидается, что новый порядок повысит эффективность государственного контроля за обращением лекарств и медицинских изделий. Дополнительной финансовой или административной нагрузки для бизнеса и населения изменения не предусматривают.
Документ открыт для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 15 сентября.
Ранее в Казахстане запустили чат-бот, с помощью которого граждане могут оперативно получить информацию о бесплатном лекарственном обеспечении.