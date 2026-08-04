Чат-бот для проверки бесплатных лекарств запустили в Казахстане

Единый дистрибьютор СК «Фармация» запустил чат-бот, с помощью которого казахстанцы могут оперативно получить информацию о бесплатном лекарственном обеспечении. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый сервис позволяет проверить статус получения лекарственного препарата, ознакомиться с порядком обеспечения бесплатными лекарствами, а также получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Для начала работы необходимо отсканировать QR-код, размещенный в аптеках при поликлиниках и больницах. После этого пользователю нужно написать в чат-бот «Здравствуйте», выбрать удобный язык (казахский или русский) и способ поиска информации - по ИИН пациента, номеру рецепта или через раздел с полезной информацией.

При поиске по рецепту необходимо ввести его номер, а при поиске по ИИН - указать ИИН пациента, которому назначены бесплатные лекарственные препараты. Затем останется выбрать интересующее лекарство из списка.

После обработки запроса чат-бот в течение нескольких секунд отобразит актуальную информацию о статусе обеспечения препаратом.

В Министерстве здравоохранения отметили, что сервис предоставляет информацию исключительно по программе бесплатного лекарственного обеспечения.

Напомним, в 2027 году в Казахстане планируется закупить 2 174 наименования лекарственных средств и медицинских изделий. По сравнению с 2026 годом объем финансирования вырос на 18,17%.