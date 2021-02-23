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    12:10, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    «Отбасы банк» готов сотрудничать с частными застройщиками для недопущения роста цен на недвижимость

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Отбасы банке» готовы сотрудничать с частными застройщиками по офтейк-контракту для недопущения роста цен на недвижимость. Об этом заявила руководитель банка Ляззат Ибрагимова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается запустить с частными застройщиками пилотный проект в городах Нур-Султан и Алматы с ценовой категорией 300 тысяч тенге за квадратный метр без привлечения государственного финансирования», - сказала Ляззат Ибрагимова.

    Ранее отмечалось, что в связи с разрешением на использование части пенсионных накоплений на покупку жилья в Казахстане наблюдается ситуация с ажиотажным спросом, на фоне которого продавцы стали поднимать запрашиваемую цену.

    Цены за январь, по оценкам экспертов, на новое жилье поднялись на 3%, при перепродаже благоустроенного жилья - на 5%.


    Теги:
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