От Айша-биби до Коксая: как выглядит туристическая Жамбылская область

Программа «Таза қала» телеканала Jibek Joly продолжает знакомить зрителей с состоянием туристических объектов Казахстана. На этот раз съемочная группа посетила Жамбылскую область, где оценила уровень благоустройства популярных достопримечательностей, их санитарное состояние и условия, созданные для туристов, передает корреспондент Kazinform.

Исторический комплекс впечатлил австралийского туриста

Поездка началась с этно-исторического комплекса «Тектурмас» в Таразе. Объект, возведенный в 2019 году к 80-летию области, сегодня стал одним из самых привлекательных мест древнего города. Комплекс расположен на высоком берегу реки Талас, у подножия гор, и каждая его часть отражает тысячелетнюю историю Тараза.

Кадр из видео

Уход за комплексом не остается без внимания. По словам главного специалиста отдела жилищного строительства города Тараза Фархада Балажанова, с момента ввода объекта в эксплуатацию работы по благоустройству территории проводятся системно.

— Шесть лет назад со стороны отдела строительства были выполнены соответствующие работы. В настоящее время здесь высажено 4500 деревьев. Применяется метод капельного орошения. Территория регулярно очищается. В эту работу также вовлечены бойцы отряда «Жасыл ел», — отметил он.

На самом деле территория комплекса чистая и ухоженная. Здесь много удобных скамеек и зон отдыха для посетителей. Главное — полностью предусмотрена необходимая туристическая инфраструктура. Поэтому здесь часто можно встретить не только местных жителей, но и иностранных гостей. Одним из них стал турист из Австралии Клэменд Лазурини.

Кадр из видео

Он остановился в Таразе во время длительного путешествия по Центральной Азии.

— Я в дороге уже три месяца. До Грузии я добрался полностью на велосипеде. Затем из Грузии прилетел в Актау и через Казахстан поехал в Узбекистан. После этого снова вернулся в Казахстан. Во время этой поездки Тараз произвел на меня особое впечатление. Регион очень зеленый, красивый и наполнен историей. Особенно меня впечатлил комплекс «Тектурмас», — говорит путешественник.

В Тараз Клэменд приехал в том числе благодаря социальным сетям. Он познакомился через TikTok с местным жителем Максатом Есембаевым, а затем стал его гостем.

— Казахи очень гостеприимный народ. Мы попробовали домашнюю еду. Он показал мне Тараз. Я получил яркие впечатления, — говорит австралийский турист.

При этом отдельные вопросы к состоянию комплекса все же остаются. Так, на момент съемок было закрыто кафе национальной кухни, а некоторые ступени лестницы требуют ремонта. Эти моменты могут оставлять неприятные впечатления.

Однако поддержание чистоты зависит не только от работы коммунальных служб. Поведение некоторых туристов также вызывает вопросы: на отдельных участках можно увидеть надписи, которые люди вырезали на поверхностях.

Айша-биби: символ любви, который ежегодно посещают 70 тысяч человек

Следующим пунктом маршрута стал Мавзолей Айша-биби, который превратился в символ вечной любви.

Кадр из видео

При строительстве мавзолея было использовано около 60 видов обожженных кирпичей. Благодаря этой особенности объект включен в список сакральных мест Казахстана. Сегодня сюда приезжает большое количество паломников и туристов.

Территория мавзолеев Айша-биби и Бабаджи-хатун занимает примерно 5 га. Ежегодно их посещают около 70 тысяч человек. Большую часть иностранных гостей составляют туристы из Китая, стран Европы и России.

Кадр из видео

Первое, что можно отметить — здесь созданы все необходимые условия для приема туристов. Дороги находятся в хорошем состоянии, территория содержится в чистоте, оборудовано достаточное количество мест для отдыха. Для посетителей доступны санитарные зоны, сувенирные лавки, торговые павильоны.

— Только за последние 4-5 дней каждый из объектов посетили примерно по 2000 человек. Сотрудники, отвечающие за благоустройство территории, постоянно следят за ее чистотой. Гиды встречают туристов и предоставляют всю необходимую информацию. Экскурсионное обслуживание ведется на казахском, русском, английском и турецком языках, — рассказал директор историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нуржан Мергенбай.

Во время прогулки по территории мавзолея первое, что бросается в глаза, — это чистота и порядок. Участок утопает в зелени, здесь не видно ни мусора, ни заброшенных или неухоженных объектов.

Мавзолей Карахана: памятник с неразгаданной тайной

После Мавзолея Айша-биби маршрут продолжился к еще одному историческому памятнику Тараза — мавзолею Карахана. Если Айша-биби считается символом любви, то мавзолей Карахан является выдающимся образцом архитектурного искусства эпохи Караханидов, дошедшим до наших дней.

Этот объект, который часто посещают туристы, сложен из кирпичей с 30 различными видами орнамента. Особый интерес у посетителей вызывает лестница, ведущая на крышу мавзолея. Дело в том, что, несмотря на то что крыша закрыта, истинное назначение этой лестницы до сих пор остается загадкой.

Кадр из видео

Сегодня территорию мавзолея окружают зеленые насаждения. Для удобства туристов установлены таблички с QR-кодами, по которым можно получить доступ к исторической информации об объекте.

Однако есть и недочеты. Несмотря на то, что в целом территория содержится в чистоте, возле священного места можно встретить мусор. Если учитывать, что привлекательность исторического памятника определяется не только его архитектурой, но и уровнем благоустройства и чистоты, то этой проблеме все еще необходимо уделять внимание.

Ущелье Коксай, воспетое в произведениях Шерхана Муртазы

После посещения исторических объектов маршрут продолжился в сторону ущелья Коксай — места, где до сих пор сохранилась первозданная красота природы. Коксай входит в число ущелий, включенных в состав заповедной территории в 1990-х годах с целью сохранения флоры и фауны региона. Здесь произрастает большое количество разнообразных видов растений. Живописные природные ландшафты, обрамленные рябиной, можжевельником и елью, ежегодно привлекают тысячи отдыхающих.

кадр из видео

Рост потенциала экологического туризма отмечают и владельцы туристического комплекса. Вместе с тем они подчеркивают, что не делают ставку на активную рекламу для увеличения потока посетителей.

— Мы не уделяем большое внимание рекламе центра. Причина в том, что желающих приехать и так много, и качественно обслужить всех может быть непросто. Летом природа здесь особенно красива, а зимой мы добавили катание на лыжах. Если в прошлом году нас посещало примерно 250 человек в день, то в нынешнем году этот показатель достиг 380 человек. Кроме того, на территории комплекса мы планируем начать строительство гостиницы на 80 мест, — рассказал владелец центра отдыха Koksay Resort Нурмаханбет Мырзахметулы.

Кадр из видео

Однако развитию туристического объекта по-прежнему препятствует ряд проблем. В первую очередь это отсутствие автомобильной парковки.

— Во-первых, для этого необходимо получить разрешение. Во-вторых, существуют финансовые ограничения. Но думаю, что в будущем все эти вопросы будут урегулированы, — отметил Нурмаханбет Мырзахметулы.

Несмотря на это, природная привлекательность Коксая нисколько не утратила своей силы. Здесь гармонично сочетаются бескрайняя степь, густой лес и сочные зеленые луга. Поэтому жители региона считают, что туристический потенциал этой местности еще не раскрыт полностью.

— В Коксай в основном приезжают казахстанцы. Если и дальше развивать туризм и более активно его продвигать, то интерес иностранных туристов к этому месту, безусловно, возрастет, — считает житель Жамбылской области Мерей Аярбек.

Говоря о красоте Коксая, невозможно обойти вниманием ущелья Аксай и Коксай, которые часто упоминаются в романе Шерхана Муртазы «Луна и Айша». Величественные горы и зеленые склоны, заметные издалека, способны восхитить любого человека. А чем глубже продвигаешься в ущелье, тем отчетливее становится видна речная долина, протянувшаяся на десятки километров.

Одним из самых востребованных среди туристов мест остается озеро Айнаколь, считающееся истоком этой реки. До расположенного высоко в горах озера верхом на лошади можно добраться примерно за 3-4 часа. Не случайно путешественники, стремящиеся к тишине и уединению среди природы, специально выбирают это направление.

Мерке Радон: здравница с целебными источниками

Следующая остановка — одна из самых известных здравниц Жамбылской области — санаторий «Мерке Радон».

Кадр из видео

Главная особенность санатория, расположенного у подножия Кыргызского Алатау, — минеральная вода, богатая радоном. Здесь проводят лечебные ванны, физиотерапевтические процедуры, массаж и другие оздоровительные мероприятия. Именно поэтому поток желающих пройти лечение здесь остается стабильно высоким.

— Вода и климат здесь целебные. Мы приезжаем уже в седьмой раз. Пьем саумал. Однако санаторий немного устарел. Было бы не лишним отремонтировать здание, — поделились впечатлениями гости санатория.

Кадр из видео

Ежегодно здесь проходят оздоровление около 14 тысяч человек. Стоимость суточной путевки начинается от 24 тысяч тенге. Сюда входят четырехразовое питание, проживание и около 20 лечебных процедур. Летом санаторий способен одновременно принимать 245 человек, зимой — 175 человек. На территории комплекса площадью 34 га также работают магазины и салон красоты.

— На протяжении 44 лет водопроводные коммуникации и многие инженерные сети не обновлялись. За последние два года мы полностью их заменили. Были установлены новые лифты. В ближайшие пять лет планируем построить новый корпус на 120 мест и увеличить вместимость санатория. Сейчас здравница рассчитана на 412 мест. Чаще всего к нам приезжают пенсионеры. Связываю это с транспортной инфраструктурой региона, поскольку в Тараз из многих городов отсутствуют прямые авиарейсы, — говорит генеральный директор санатория «Merke Radon» Серик Макажанов.

После посещения санатория маршрут продолжился в сторону Государственного регионального природного парка «Мерке». Однако уже по дороге стали очевидны проблемы, связанные с чистотой окружающей среды.

— По обе стороны гор можно увидеть скопления мусора. Хотя полигон для отходов существует, далеко не все отходы вывозятся именно туда, — рассказывает житель Меркенского района Кайрат Илипов.

В словах местного жителя есть доля правды. По пути к природному парку можно заметить дым, поднимающийся со стороны гор. Это свидетельствует о том, что проблема обращения с отходами в регионе по-прежнему остается актуальной.

Кадр из видео

Вместе с тем есть и те, кто активно участвует в поддержании чистоты. По инициативе Молодежного ресурсного центра Меркенского района волонтеры еженедельно выходят на субботники и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды.

— В рамках акции «Таза Қазақстан» молодежь на постоянной основе проводит субботники. Ребята активно участвуют в формировании экологической культуры и поддержании чистоты окружающей среды, — говорит директор Молодежного ресурсного центра Нурбек Жуманазаров.

Парк «Мерке»: новая точка притяжения экотуристов

Государственный региональный природный парк «Мерке» — одна из особо охраняемых природных территорий Жамбылской области. Созданный в августе прошлого года парк сегодня входит в число значимых проектов региона, направленных на развитие экологического туризма.

Кадр из видео

В настоящее время в учреждении работают более 50 сотрудников. Одновременно ведется оформление необходимой документации и развитие инфраструктуры, что позволит обеспечить полноценное функционирование парка.

— С момента создания прошло более 8 месяцев. Сейчас продолжается работа по оформлению документов. Мы ожидаем соответствующее постановление Правительства. Посетители уже посещают специально отведенные зоны. К концу текущего года планируем расширить территории мест отдыха и обеспечить доступность услуг связи. Работа в этом направлении уже началась. Кроме того, мы ведем постоянный мониторинг потока посетителей. С марта этого года парк посетили более 5 тысяч человек, — говорит заместитель директора Государственного регионального природного парка «Мерке» Калжигит Калыбаев.

Кадр из видео

Число посетителей природного парка растет из года в год. Однако, несмотря на это, плата за вход пока не взимается. Это связано с тем, что парк все еще находится на этапе развития. В настоящее время для посетителей еще не утвержден официальный тариф.

Жамбылская область рассчитывает удвоить туристический потом

Во время посещения туристических объектов региона без внимания не осталась и еще одна проблема — качество автомобильных дорог. Особенно заметно, что на маршрутах, ведущих к санаторию и природному парку, ведутся ремонтные работы. В связи с этим ведущие программы встретились с акимом Жамбылской области Ерболом Карашукеевым и обсудили текущее состояние туристической отрасли региона, а также планы на перспективу.

Кадр из видео

По словам главы региона, в последние годы развитию туристической инфраструктуры уделяется приоритетное внимание. В результате до ущелья Коксай была построена дорога протяженностью 19,5 км. Кроме того, в этом году за счет средств частных инвесторов здесь открылся визит-центр.

— Санаторий «Мерке» полностью обеспечен водой, проблема решена. Теперь приведем в порядок дорогу, ведущую к нему. В течение одного месяца все дорожные работы будут полностью завершены. В целом в прошлом году область посетили 212 тысяч туристов. Из них 5 тысяч — иностранные гости. В ближайшие 5 лет мы планируем довести этот показатель до 500 тысяч человек. Для этого будем активно развивать инфраструктуру. Туризм — важное направление привлечения инвестиций, — говорит аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Глава региона также остановился на состоянии историко-культурных объектов, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. По его словам, вопросы ремонта и содержания некоторых памятников, ставших визитной карточкой области, не входят в полную компетенцию местных исполнительных органов.

— Мавзолеи Карахана и Айша-биби находятся на республиканском балансе. Поэтому мы не можем напрямую инвестировать в них средства из областного бюджета. Тем не менее, думаю, что в будущем этот вопрос найдет свое решение, — сказал аким области.

Какую оценку историческому региону дали эксперты

По традиции программы эксперты подвели итоги поездки, оценив состояние туристических объектов и инфраструктуры региона.

Кадр из видео

По мнению председателя правления АО «Национальный центр энергосбережения», подведомственного Министерству экологии и природных ресурсов, Елдоса Абаканова, Жамбылская область является одним из регионов, богатых природным и историческим наследием.

— Красота Жамбыла впечатляет. Здесь множество исторических объектов. Для туристов созданы необходимые условия. Вместе с тем работы предстоит еще немало. Особенно мне понравилось то, что аким области не скрывает существующие проблемы, а открыто говорит о них и высказывает объективную позицию, — отметил эксперт.

Кадр из видео

В свою очередь заместитель председателя правления АО «НК Kazakh Tourism» Едиге Адильханов подчеркнул, что внутренний туризм в регионе развивается весьма динамично.

— Некоторые туристические объекты финансируются на республиканском уровне. Такая ситуация встречается и в других регионах. Несмотря на это, туристический потенциал области остается высоким. Думаю, что в дальнейшем будет расти не только внутренний туризм, но и число иностранных туристов, — сказал Едиге Адилханов.

Кадр из видео

Еще одним вопросом, на который обратили внимание эксперты, стали экологическая культура населения и состояние туристических объектов.

— Экологическая культура находится не на должном уровне. Это серьезная проблема. Кроме того, не стоит откладывать модернизацию и ремонт санаторно-курортных объектов, — подчеркнул руководитель управления внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Нариман Альдибеков.

Согласно критериям программы, Жамбылская область набрала 23 балла.

Напомним, ранее в центре внимания программы находились туристические объекты Шымкента.