KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    От Айша-биби до Коксая: как выглядит туристическая Жамбылская область

    Программа «Таза қала» телеканала Jibek Joly продолжает знакомить зрителей с состоянием туристических объектов Казахстана. На этот раз съемочная группа посетила Жамбылскую область, где оценила уровень благоустройства популярных достопримечательностей, их санитарное состояние и условия, созданные для туристов, передает корреспондент Kazinform.

    Жамбылская область
    Кадр из видео

    Исторический комплекс впечатлил австралийского туриста

    Поездка началась с этно-исторического комплекса «Тектурмас» в Таразе. Объект, возведенный в 2019 году к 80-летию области, сегодня стал одним из самых привлекательных мест древнего города. Комплекс расположен на высоком берегу реки Талас, у подножия гор, и каждая его часть отражает тысячелетнюю историю Тараза.

    Этно-исторический комплекс «Тектурмас»
    Кадр из видео

    Уход за комплексом не остается без внимания. По словам главного специалиста отдела жилищного строительства города Тараза Фархада Балажанова, с момента ввода объекта в эксплуатацию работы по благоустройству территории проводятся системно.

    — Шесть лет назад со стороны отдела строительства были выполнены соответствующие работы. В настоящее время здесь высажено 4500 деревьев. Применяется метод капельного орошения. Территория регулярно очищается. В эту работу также вовлечены бойцы отряда «Жасыл ел», — отметил он.

    На самом деле территория комплекса чистая и ухоженная. Здесь много удобных скамеек и зон отдыха для посетителей. Главное — полностью предусмотрена необходимая туристическая инфраструктура. Поэтому здесь часто можно встретить не только местных жителей, но и иностранных гостей. Одним из них стал турист из Австралии Клэменд Лазурини.

    Турист из Австралии Клэменд Лазурини
    Кадр из видео

    Он остановился в Таразе во время длительного путешествия по Центральной Азии.

    — Я в дороге уже три месяца. До Грузии я добрался полностью на велосипеде. Затем из Грузии прилетел в Актау и через Казахстан поехал в Узбекистан. После этого снова вернулся в Казахстан. Во время этой поездки Тараз произвел на меня особое впечатление. Регион очень зеленый, красивый и наполнен историей. Особенно меня впечатлил комплекс «Тектурмас», — говорит путешественник.

    В Тараз Клэменд приехал в том числе благодаря социальным сетям. Он познакомился через TikTok с местным жителем Максатом Есембаевым, а затем стал его гостем.

    — Казахи очень гостеприимный народ. Мы попробовали домашнюю еду. Он показал мне Тараз. Я получил яркие впечатления, — говорит австралийский турист.

    При этом отдельные вопросы к состоянию комплекса все же остаются. Так, на момент съемок было закрыто кафе национальной кухни, а некоторые ступени лестницы требуют ремонта. Эти моменты могут оставлять неприятные впечатления. 

    Однако поддержание чистоты зависит не только от работы коммунальных служб. Поведение некоторых туристов также вызывает вопросы: на отдельных участках можно увидеть надписи, которые люди вырезали на поверхностях.

    Айша-биби: символ любви, который ежегодно посещают 70 тысяч человек

    Следующим пунктом маршрута стал Мавзолей Айша-биби, который превратился в символ вечной любви.

    Мавзолей Айша-биби
    Кадр из видео

    При строительстве мавзолея было использовано около 60 видов обожженных кирпичей. Благодаря этой особенности объект включен в список сакральных мест Казахстана. Сегодня сюда приезжает большое количество паломников и туристов.

    Территория мавзолеев Айша-биби и Бабаджи-хатун занимает примерно 5 га. Ежегодно их посещают около 70 тысяч человек. Большую часть иностранных гостей составляют туристы из Китая, стран Европы и России.

    Нуржан Мергенбай
    Кадр из видео

    Первое, что можно отметить — здесь созданы все необходимые условия для приема туристов. Дороги находятся в хорошем состоянии, территория содержится в чистоте, оборудовано достаточное количество мест для отдыха. Для посетителей доступны санитарные зоны, сувенирные лавки, торговые павильоны.

    — Только за последние 4-5 дней каждый из объектов посетили примерно по 2000 человек. Сотрудники, отвечающие за благоустройство территории, постоянно следят за ее чистотой. Гиды встречают туристов и предоставляют всю необходимую информацию. Экскурсионное обслуживание ведется на казахском, русском, английском и турецком языках, — рассказал директор историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нуржан Мергенбай.

    Во время прогулки по территории мавзолея первое, что бросается в глаза, — это чистота и порядок. Участок утопает в зелени, здесь не видно ни мусора, ни заброшенных или неухоженных объектов.

    Мавзолей Карахана: памятник с неразгаданной тайной

    После Мавзолея Айша-биби маршрут продолжился к еще одному историческому памятнику Тараза — мавзолею Карахана. Если Айша-биби считается символом любви, то мавзолей Карахан является выдающимся образцом архитектурного искусства эпохи Караханидов, дошедшим до наших дней.

    Этот объект, который часто посещают туристы, сложен из кирпичей с 30 различными видами орнамента. Особый интерес у посетителей вызывает лестница, ведущая на крышу мавзолея. Дело в том, что, несмотря на то что крыша закрыта, истинное назначение этой лестницы до сих пор остается загадкой.

    Мавзолей Карахана
    Кадр из видео

    Сегодня территорию мавзолея окружают зеленые насаждения. Для удобства туристов установлены таблички с QR-кодами, по которым можно получить доступ к исторической информации об объекте.

    Однако есть и недочеты. Несмотря на то, что в целом территория содержится в чистоте, возле священного места можно встретить мусор. Если учитывать, что привлекательность исторического памятника определяется не только его архитектурой, но и уровнем благоустройства и чистоты, то этой проблеме все еще необходимо уделять внимание.

    Ущелье Коксай, воспетое в произведениях Шерхана Муртазы

    После посещения исторических объектов маршрут продолжился в сторону ущелья Коксай — места, где до сих пор сохранилась первозданная красота природы. Коксай входит в число ущелий, включенных в состав заповедной территории в 1990-х годах с целью сохранения флоры и фауны региона. Здесь произрастает большое количество разнообразных видов растений. Живописные природные ландшафты, обрамленные рябиной, можжевельником и елью, ежегодно привлекают тысячи отдыхающих.

    Ущелье Коксай
    кадр из видео

    Рост потенциала экологического туризма отмечают и владельцы туристического комплекса. Вместе с тем они подчеркивают, что не делают ставку на активную рекламу для увеличения потока посетителей.

    — Мы не уделяем большое внимание рекламе центра. Причина в том, что желающих приехать и так много, и качественно обслужить всех может быть непросто. Летом природа здесь особенно красива, а зимой мы добавили катание на лыжах. Если в прошлом году нас посещало примерно 250 человек в день, то в нынешнем году этот показатель достиг 380 человек. Кроме того, на территории комплекса мы планируем начать строительство гостиницы на 80 мест, — рассказал владелец центра отдыха Koksay Resort Нурмаханбет Мырзахметулы.

    Нурмаханбет Мырзахметулы
    Кадр из видео

    Однако развитию туристического объекта по-прежнему препятствует ряд проблем. В первую очередь это отсутствие автомобильной парковки.

    — Во-первых, для этого необходимо получить разрешение. Во-вторых, существуют финансовые ограничения. Но думаю, что в будущем все эти вопросы будут урегулированы, — отметил Нурмаханбет Мырзахметулы.

    Несмотря на это, природная привлекательность Коксая нисколько не утратила своей силы. Здесь гармонично сочетаются бескрайняя степь, густой лес и сочные зеленые луга. Поэтому жители региона считают, что туристический потенциал этой местности еще не раскрыт полностью.

    — В Коксай в основном приезжают казахстанцы. Если и дальше развивать туризм и более активно его продвигать, то интерес иностранных туристов к этому месту, безусловно, возрастет, — считает житель Жамбылской области Мерей Аярбек.

    Говоря о красоте Коксая, невозможно обойти вниманием ущелья Аксай и Коксай, которые часто упоминаются в романе Шерхана Муртазы «Луна и Айша». Величественные горы и зеленые склоны, заметные издалека, способны восхитить любого человека. А чем глубже продвигаешься в ущелье, тем отчетливее становится видна речная долина, протянувшаяся на десятки километров.

    Одним из самых востребованных среди туристов мест остается озеро Айнаколь, считающееся истоком этой реки. До расположенного высоко в горах озера верхом на лошади можно добраться примерно за 3-4 часа. Не случайно путешественники, стремящиеся к тишине и уединению среди природы, специально выбирают это направление.

    Мерке Радон: здравница с целебными источниками

    Следующая остановка — одна из самых известных здравниц Жамбылской области — санаторий «Мерке Радон».

    Санаторий «Мерке Радон»
    Кадр из видео

    Главная особенность санатория, расположенного у подножия Кыргызского Алатау, — минеральная вода, богатая радоном. Здесь проводят лечебные ванны, физиотерапевтические процедуры, массаж и другие оздоровительные мероприятия. Именно поэтому поток желающих пройти лечение здесь остается стабильно высоким.

    — Вода и климат здесь целебные. Мы приезжаем уже в седьмой раз. Пьем саумал. Однако санаторий немного устарел. Было бы не лишним отремонтировать здание, — поделились впечатлениями гости санатория.

    Гости санатория
    Кадр из видео

    Ежегодно здесь проходят оздоровление около 14 тысяч человек. Стоимость суточной путевки начинается от 24 тысяч тенге. Сюда входят четырехразовое питание, проживание и около 20 лечебных процедур. Летом санаторий способен одновременно принимать 245 человек, зимой — 175 человек. На территории комплекса площадью 34 га также работают магазины и салон красоты.

    — На протяжении 44 лет водопроводные коммуникации и многие инженерные сети не обновлялись. За последние два года мы полностью их заменили. Были установлены новые лифты. В ближайшие пять лет планируем построить новый корпус на 120 мест и увеличить вместимость санатория. Сейчас здравница рассчитана на 412 мест. Чаще всего к нам приезжают пенсионеры. Связываю это с транспортной инфраструктурой региона, поскольку в Тараз из многих городов отсутствуют прямые авиарейсы, — говорит генеральный директор санатория «Merke Radon» Серик Макажанов.

    После посещения санатория маршрут продолжился в сторону Государственного регионального природного парка «Мерке». Однако уже по дороге стали очевидны проблемы, связанные с чистотой окружающей среды.

    — По обе стороны гор можно увидеть скопления мусора. Хотя полигон для отходов существует, далеко не все отходы вывозятся именно туда, — рассказывает житель Меркенского района Кайрат Илипов.

    В словах местного жителя есть доля правды. По пути к природному парку можно заметить дым, поднимающийся со стороны гор. Это свидетельствует о том, что проблема обращения с отходами в регионе по-прежнему остается актуальной.

    Житель Меркенского района
    Кадр из видео

    Вместе с тем есть и те, кто активно участвует в поддержании чистоты. По инициативе Молодежного ресурсного центра Меркенского района волонтеры еженедельно выходят на субботники и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды.

    — В рамках акции «Таза Қазақстан» молодежь на постоянной основе проводит субботники. Ребята активно участвуют в формировании экологической культуры и поддержании чистоты окружающей среды, — говорит директор Молодежного ресурсного центра Нурбек Жуманазаров.

    Парк «Мерке»: новая точка притяжения экотуристов

    Государственный региональный природный парк «Мерке» — одна из особо охраняемых природных территорий Жамбылской области. Созданный в августе прошлого года парк сегодня входит в число значимых проектов региона, направленных на развитие экологического туризма.

    Природный парк «Мерке»
    Кадр из видео

    В настоящее время в учреждении работают более 50 сотрудников. Одновременно ведется оформление необходимой документации и развитие инфраструктуры, что позволит обеспечить полноценное функционирование парка.

    — С момента создания прошло более 8 месяцев. Сейчас продолжается работа по оформлению документов. Мы ожидаем соответствующее постановление Правительства. Посетители уже посещают специально отведенные зоны. К концу текущего года планируем расширить территории мест отдыха и обеспечить доступность услуг связи. Работа в этом направлении уже началась. Кроме того, мы ведем постоянный мониторинг потока посетителей. С марта этого года парк посетили более 5 тысяч человек, — говорит заместитель директора Государственного регионального природного парка «Мерке» Калжигит Калыбаев.

    Природный парк «Мерке»
    Кадр из видео

    Число посетителей природного парка растет из года в год. Однако, несмотря на это, плата за вход пока не взимается. Это связано с тем, что парк все еще находится на этапе развития. В настоящее время для посетителей еще не утвержден официальный тариф.

    Жамбылская область рассчитывает удвоить туристический потом

    Во время посещения туристических объектов региона без внимания не осталась и еще одна проблема — качество автомобильных дорог. Особенно заметно, что на маршрутах, ведущих к санаторию и природному парку, ведутся ремонтные работы. В связи с этим ведущие программы встретились с акимом Жамбылской области Ерболом Карашукеевым и обсудили текущее состояние туристической отрасли региона, а также планы на перспективу.

    Ербол Карашукеев
    Кадр из видео

    По словам главы региона, в последние годы развитию туристической инфраструктуры уделяется приоритетное внимание. В результате до ущелья Коксай была построена дорога протяженностью 19,5 км. Кроме того, в этом году за счет средств частных инвесторов здесь открылся визит-центр.

    — Санаторий «Мерке» полностью обеспечен водой, проблема решена. Теперь приведем в порядок дорогу, ведущую к нему. В течение одного месяца все дорожные работы будут полностью завершены. В целом в прошлом году область посетили 212 тысяч туристов. Из них 5 тысяч — иностранные гости. В ближайшие 5 лет мы планируем довести этот показатель до 500 тысяч человек. Для этого будем активно развивать инфраструктуру. Туризм — важное направление привлечения инвестиций, — говорит аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

    Глава региона также остановился на состоянии историко-культурных объектов, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. По его словам, вопросы ремонта и содержания некоторых памятников, ставших визитной карточкой области, не входят в полную компетенцию местных исполнительных органов.

    — Мавзолеи Карахана и Айша-биби находятся на республиканском балансе. Поэтому мы не можем напрямую инвестировать в них средства из областного бюджета. Тем не менее, думаю, что в будущем этот вопрос найдет свое решение, — сказал аким области.

    Какую оценку историческому региону дали эксперты

    По традиции программы эксперты подвели итоги поездки, оценив состояние туристических объектов и инфраструктуры региона.

    Елдос Абаканов
    Кадр из видео

    По мнению председателя правления АО «Национальный центр энергосбережения», подведомственного Министерству экологии и природных ресурсов, Елдоса Абаканова, Жамбылская область является одним из регионов, богатых природным и историческим наследием.

    — Красота Жамбыла впечатляет. Здесь множество исторических объектов. Для туристов созданы необходимые условия. Вместе с тем работы предстоит еще немало. Особенно мне понравилось то, что аким области не скрывает существующие проблемы, а открыто говорит о них и высказывает объективную позицию, — отметил эксперт.

    Едиге Адильханов
    Кадр из видео

    В свою очередь заместитель председателя правления АО «НК Kazakh Tourism» Едиге Адильханов подчеркнул, что внутренний туризм в регионе развивается весьма динамично.

    — Некоторые туристические объекты финансируются на республиканском уровне. Такая ситуация встречается и в других регионах. Несмотря на это, туристический потенциал области остается высоким. Думаю, что в дальнейшем будет расти не только внутренний туризм, но и число иностранных туристов, — сказал Едиге Адилханов.

    Нариман Альдибеков
    Кадр из видео

    Еще одним вопросом, на который обратили внимание эксперты, стали экологическая культура населения и состояние туристических объектов.

    — Экологическая культура находится не на должном уровне. Это серьезная проблема. Кроме того, не стоит откладывать модернизацию и ремонт санаторно-курортных объектов, — подчеркнул руководитель управления внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Нариман Альдибеков.

    Согласно критериям программы, Жамбылская область набрала 23 балла.

    Напомним, ранее в центре внимания программы находились туристические объекты Шымкента.

    Туризм Таза Қазақстан Таза қала Экотуризм Жамбылская область JIBEK JOLY
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор