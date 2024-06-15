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    01:39, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Отару овец сбил на трассе водитель Toyota в СКО

    ДТП
    Фото: департамент полиции СКО

    В Северо-Казахстанской области, на загородной трассе, произошла авария с участием отары овец. Часть животных погибла, водитель автомобиля не пострадал, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, вечером на автодороге «Жезказган-Петропавловск», между сёлами Семипалатное и Рассвет Кызылжарского района, сельхозживотные выскочили на проезжую часть прямо перед автомобилем.

    Водитель Toyota не успел отреагировать и сбил животных. Восемь овец погибли, машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

    В отношении владельца животных, спровоцировавших ДТП, полицейские составили протокол за нарушение правил выпаса домашних животных. По словам начальника отдела полиции Кызылжарского района Алихана Байкадамова, полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия с сельчанами, но подобные нарушения жители все же допускают.

    С начала года по области зарегистрировали 1 204 нарушения правил выпаса домашнего скота.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Скот
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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