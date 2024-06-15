Отару овец сбил на трассе водитель Toyota в СКО

В Северо-Казахстанской области, на загородной трассе, произошла авария с участием отары овец. Часть животных погибла, водитель автомобиля не пострадал, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, вечером на автодороге «Жезказган-Петропавловск», между сёлами Семипалатное и Рассвет Кызылжарского района, сельхозживотные выскочили на проезжую часть прямо перед автомобилем.

Водитель Toyota не успел отреагировать и сбил животных. Восемь овец погибли, машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

В отношении владельца животных, спровоцировавших ДТП, полицейские составили протокол за нарушение правил выпаса домашних животных. По словам начальника отдела полиции Кызылжарского района Алихана Байкадамова, полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия с сельчанами, но подобные нарушения жители все же допускают.

С начала года по области зарегистрировали 1 204 нарушения правил выпаса домашнего скота.