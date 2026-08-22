От Ақтөс до капибары Бориса: что известно о домашних животных казахстанцев

В Казахстане в единой информационной системе учета домашних животных TAÑBA зарегистрировано около 400 тысяч питомцев. Большинство из них — собаки и кошки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Данные реестра позволяют определить и самые распространенные клички домашних животных.

Среди собак первое место занимает Ақтөс — такую кличку носят 8 863 питомца. На втором месте Шарик — 6 027 собак, на третьем Рекс — 5 409. Далее следуют Тузик — 4 243 и Лайка — 4 137.

В десятку самых распространенных кличек собак также вошли Арлан — 3 012, Мойнақ — 2 382, Алапар — 2 056, Барсик — 2 004 и Барбос — 1 963.

Среди кошек лидирует Мурка — так зовут 2 236 питомцев. Второе место занимает Муся — 1 529, третье — Барсик, такую кличку носят 1 491 кошка. Далее следуют Мурзик — 842, Соня — 833, Рыжик — 721, Симба — 698, Алиса — 657, Вася и Кузя — по 604.

При этом в TAÑBA регистрируют не только собак и кошек. В системе числятся восемь кроликов, четыре хорька, а также по одной черепахе, декоративной крысе, карликовой свинье, хомяку и капибаре.

Так, зарегистрированную в системе черепаху зовут Айша, хомяка — Томпи, карликовую свинью — Библик, декоративную крысу — Финик, а капибару — Борис. Среди кроликов встречаются клички Кембридж, Оксфорд, Рафинад и Снежинка, среди хорьков — Пирожок, Умка, Кипиш и Жижа.

При регистрации животного в TAÑBA формируется электронный паспорт. В нем указываются кличка, порода, пол, дата рождения, идентификационный номер и сведения о владельце. В цифровом профиле также хранится информация о вакцинации, стерилизации и других ветеринарных процедурах.

В системе предусмотрена возможность регистрации и других домашних животных, в том числе морских свинок, шиншилл, зайцев, обезьян и ежей. Пока представители этих видов в базе не зарегистрированы.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменят правила учета домашних животных изменят. Также согласно поправкам в типовые правила содержания и выгула домашних животных казахстанцы не смогут просто отказаться от домашних животных.