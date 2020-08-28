От«Жеті жарғы» до 25-летия Конституции: в Нур-Султане состоялся круглый стол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круглый стол на тему «Основной закон: от «Жеті жарғы» до 25-летия Конституции Республики Казахстан» прошел в Нур-Султане. В ходе онлайн-заседания участники обсудили изменения, которые претерпела за 25 лет Конституция нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В мероприятии приняли участие известные правоведы, ученые, представители государственных органов, руководители НПО, молодежные активисты. В ходе выступления заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен отметил, что основной закон дал народу Казахстана самое главное – это право выбора.

«Елбасы всегда подчеркивает особую роль Конституции в жизни общества и государства. Как отметил вчера Глава государства, Конституция создала прочный правовой базис нашей независимости. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. В этом документе получили свое закрепление принципы территориальной целостности страны, общественного согласия, политической стабильности и верховенства права и демократии. Развитие новой столицы кардинально изменило весь Казахстан, превратило его в экономически сильное и политически стабильное государство, ответственного авторитетного международного партнера. Столица Казахстана олицетворяет социально-экономические и политические успехи нашего государства за годы независимости, демонстрирует растущую мощь страны и высокий потенциал ее развития», – сказал Бахтияр Макен.

В ходе онлайн-заседания известные деятели рассказали также об основных изменениях, которые претерпела за 25 лет Конституция нашей страны.

«В процессе разработки основного закона были изучены конституции многих стран мира, но в основу Конституции нашей страны была взята Конституция Франции. Во Франции сильная президентская власть, но никто не может сказать, что там отсутствует демократия. (...) Основной закон – это не догма, его содержание изменяется согласно адекватной социально-экономической ситуации и политической. За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения и дополнения в нее вносились пять раз», – пояснил член Конституционного совета РК Рахмет Мукашев.

О действующих ценностях основного закона рассказал профессор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК, первый министр иностранных дел Тулеутай Сулейменов.

«Сейчас Казахстан имеет свои собственные границы, юридически оформленные. Скажу, что независимости без границ не бывает. Добровольный отказ от арсенала ядерного оружия, который находился на территории нашей страны, позволил нам привлечь иностранные инвестиции в экономику государства. Формирование собственной внешней политики позволило стать Казахстану общепризнанным игроком на мировой арене», – отметил Тулеутай Сулейменов.

Также участники подчеркнули, что Конституция стала ядром политико-правовой системы, фундаментом, на котором базируется все законодательство. Благодаря основному закону удалось сформировать современное правовое государство. Во главу угла, как и прежде, необходимо ставить единство.