От завода до бака: кто отвечает за качество бензина в Казахстане

Кто контролирует?

Государственный контроль за качеством топлива в Казахстане находится в ведении Министерства торговли и интеграции. И осуществляется аккредитованными лабораториями, поднадзорными Комитету технического регулирования и метрологии, согласно постановлению правительства № 718.

Декларация — не гарантия?

По словам представителей Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли, сам бензин или дизтопливо, которые выпускаются с завода или приходят в страну, соответствуют стандартам. На этом этапе топливо проходит обязательное декларирование: завод или импортер подтверждает, что оно соответствует требованиям технических регламентов. И без декларации не должно быть выпущено в обращение.

«Но важно понимать: декларация подтверждает качество того же бензина только на момент отгрузки. Дальше — всё зависит от условий хранения, транспортировки и реализации. Именно на этих этапах чаще всего и возникают проблемы», — поясняют в министерстве.

Это значит, что бензин может «испортиться» уже по дороге. И часто виноваты сами АЗС.

«На практике большинство случаев реализации некачественного бензина связано не с производителями, а с заправками. Это может быть связано с нарушениями при транспортировке, несоблюдением условий хранения, смешиванием топлива или другими факторами», — отмечают в Комитете.

Громкий скандал, но в ответ — тишина

В середине мая общественное внимание привлекла резкая публикация казахстанского блогера Айдоса Кожахметова.

Он пожаловался на бензин, купленный на АЗС Qazaq Oil №С-035 на трассе «Астана — Кокшетау». По его словам, после заправки его автомобиль «стал дергаться», возникли проблемы с переключением скоростей.

«Никогда не заправляйтесь на этой заправке, если не хотите посадить свой движок! … Qazaq Oil, я вообще в шоке, вы что — не следите за своими заправками?» — эмоционально заявил блогер в видео, которое разошлось по соцсетям.

Он также добавил: «Заправляют бодягу, проверенная информация!»

Примечательно, что компания никак не отреагировала на публичное обвинение, несмотря на общественный резонанс. И так и не ответила на запрос нашей редакции.

Без предупреждения

За 2024 год территориальные департаменты Комитета провели профилактический контроль в отношении 92 АЗС. Образцы топлива отбирались без предупреждения. В частности, в Жетысуской области дизельное топливо на одной из АЗС не соответствовало требованиям.

Проверки охватили как крупные бренды, так и менее известные заправки. В списке: Qazaq Oil, Sinooil, Helios, Газпромнефть и другие.

Как можно пожаловаться — и что грозит за плохой бензин

При наличии жалобы любой автовладелец может обратиться через портал еOtinish. Это основание для внеплановой проверки. Также возможен формат контрольного закупа.

Если факт реализации топлива, не соответствующего регламенту, подтверждается — заправке грозит штраф.Согласно статье 415 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»:

физлица платят 90 МРП (354 000 тенге);

должностные лица и малый бизнес — 195 МРП (766 740 тенге);

средний бизнес — 310 МРП (1 219 920 тенге);

крупные компании — до 600 МРП — почти 2 млн 360 тысяч тенге.

«Мы проводим как профилактический контроль, так и проверки по обращениям. Но система технического регулирования в одиночку не может гарантировать чистый бензин в каждом баке. Необходим постоянный контроль на всех этапах», — добавляют в министерстве.

Министерство торговли и интеграции при поступлении жалоб организует внеплановые проверки. Также применяются профилактические мероприятия — с посещением и без, а в отдельных случаях проводится контрольная закупка, чтобы собрать объективные доказательства.

Вопрос остаётся открытым

Но и при существующих нормах и штрафах проблема «бодяги» на заправках остаётся актуальной. Автовладельцам остаётся только одно — быть бдительными и не молчать, если после заправки машина ведёт себя подозрительно.