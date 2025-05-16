Известный казахстанский блогер обвинил заправку Qazaq Oil в продаже некачественного бензина

В соцсетях появилась жалоба блогера Айдоса Кожахметова на качество обслуживания на заправке Qazaq Oil №С-035, расположенной по трассе «Астана — Кокшетау» возле города Макинска.

Как следует из видео, после заправки на вышеназванной АЗС его автомобиль стал ездить совершенно по-другому, машину дергало, были проблемы со скоростями. Также блогер высказался о скудном ассортименте, предлагаемом на автозаправке водителям и их пассажирам.

— Никогда не заправляйтесь на этой заправке, если не хотите посадить свой движок! … Qazaq Oil, я вообще в шоке, вы что не следите за своими заправками? Я когда туда зашел, ничего нет, ни витрины, ничего, обычно же у вас полно, забито все, холодильники пустые… Никогда там не заправляйтесь, заправляют бодягу, проверенная информация! — отметил в видео блогер.

Он также предложил Qazaq Oil убрать свой бренд и назвать заправку «Бодяга».

Между тем, некоторые из комментаторов отметили, что тоже сталкивались с подобной проблемой на заправках компании.

Редакция Kazinform написала официальное письмо в пресс-службу Qazaq Oil, в котором сформулировала ряд вопросов относительно произошедшего. Ждем комментарии.