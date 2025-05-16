РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:02, 16 Май 2025 | GMT +5

    Известный казахстанский блогер обвинил заправку Qazaq Oil в продаже некачественного бензина

    Свои недовольства блогер Айдос Кожахметов озвучил в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Известный казахстанский блогер обвинил заправку Qazaq Oil в продаже некачественного бензина
    Фото: кадр из видео

    В соцсетях появилась жалоба блогера Айдоса Кожахметова на качество обслуживания на заправке Qazaq Oil №С-035, расположенной по трассе «Астана — Кокшетау» возле города Макинска.

    Как следует из видео, после заправки на вышеназванной АЗС его автомобиль стал ездить совершенно по-другому, машину дергало, были проблемы со скоростями. Также блогер высказался о скудном ассортименте, предлагаемом на автозаправке водителям и их пассажирам.

    — Никогда не заправляйтесь на этой заправке, если не хотите посадить свой движок! … Qazaq Oil, я вообще в шоке, вы что не следите за своими заправками? Я когда туда зашел, ничего нет, ни витрины, ничего, обычно же у вас полно, забито все, холодильники пустые… Никогда там не заправляйтесь, заправляют бодягу, проверенная информация! — отметил в видео блогер.

    Он также предложил Qazaq Oil убрать свой бренд и назвать заправку «Бодяга».

    @aidos_kozhakhmetov

    Такие дела…

    ♬ оригинальный звук - АЙДОС

    Между тем, некоторые из комментаторов отметили, что тоже сталкивались с подобной проблемой на заправках компании.

    Редакция Kazinform написала официальное письмо в пресс-службу Qazaq Oil, в котором сформулировала ряд вопросов относительно произошедшего. Ждем комментарии.

    Теги:
    Соцсети Астана Бензин Блогеры
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают