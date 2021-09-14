От заморозков до пыльной бури: шторм ожидается в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 14 сентября утром и днем на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе и в центре Атырауской области ожидается туман

Ночью 14 сентября на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, северо-востоке области заморозки - три градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

14, днем 15 сентября на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 14 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки - два градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 14 сентября на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.

Днем 14 сентября на юго-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

14 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.