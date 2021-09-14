РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    От заморозков до пыльной бури: шторм ожидается в восьми регионах Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 14 сентября утром и днем на севере и западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На западе и в центре Атырауской области ожидается туман

    Ночью 14 сентября на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, северо-востоке области заморозки - три градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

    14, днем 15 сентября на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью 14 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки - два градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Утром и днем 14 сентября на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.

    Днем 14 сентября на юго-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

    14 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.


    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Казгидромет Костанайская область Жамбылская область Карагандинская область Главная Акмолинская область Мангистауская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!