От волонтера до миллиардера: как Перизат Кайрат превратила доверие казахстанцев в источник роскоши

«Помощь Палестине»: эмоции, вера и первые миллионы

Летом этого года перед судом предстали молодая девушка и ее пожилая мать. Их обвинили в мошенничестве и хищении огромной суммы денег – 3,5 миллиарда тенге. Дело Перизат Кайрат и ее мамы Гайни Алашбаевой в суде было поделено на три эпизода – реабилитационный центр, помощь в Палестине и паводки в Казахстане. Это соответствует и хронологии событий.

В прошлом выпуске команда программы «Правда в деталях» рассказала о событиях 2021 и 2022 годов. Второй выпуск посвящен 2023 году: помощи Палестине и паводкам в Казахстане.

Конфликт в Секторе газа – стал хорошим поводом для обогащения. Гуманитарная помощь гражданскому населению стала важным приоритетом для международного сообщества. Конечно, Казахстан не остался в стороне.

Перизат Кайрат тоже решила воспользоваться ситуацией и обратилась в посольство Палестины в Казахстане с предложением заключить договор о сотрудничестве по оказанию фондом Biz Birgemiz помощи пострадавшим от военного конфликта. 31 октября 2023 года договор был подписан.

– Она всегда позиционировала себя как активный волонтер, общественный деятель, вела Instagram. И посольство доверилось ее намерениям о реальной помощи пострадавшим жителям Сектора Газа, – рассказал старший следователь 3-го следственного управления следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Ердаулет Жакып.

Кадр из видео

И уже 1 ноября блогерша-благотворительница в соцсетях обратилась к общественности с просьбой оказать безвозмездную материальную помощь пострадавшим от военного конфликта на Ближнем Востоке.

Традиционно в посте был указан уже известный всем номер счета Fortebank. Но на этот раз Перизат разместила и свой личный счет в Kaspi, а также свой номер телефона для более удобного перевода денег через приложение.

– Со дня публикации 1 октября 2023 года на ее личные счета и на счета фонда начали поступать денежные средства от многих неравнодушных граждан Казахстана, – подчеркнул Ердаулет Жакып.

С 1 ноября 2023 по 1 апреля 2024 года на нужды пострадавших палестинцев было собрано 566 млн 508 тысяч 431 тенге. Из них только 7 млн 403 тысячу тенге госпожа Кайрат перевела на счет посольства государства Палестины.

Тут и начинается самое интересное. Оплата за отели, рестораны, шоппинг в Эмиратах и Египте шла непосредственно со счета фонда Biz Birgemiz, куда продолжали поступать деньги от казахстанцев, сочувствующих Палестине. Благотворительный фонд Asar Ume тоже принял участие в сборах и перевел на счет фонда Перизат 200 млн тенге.

– Что удивительно, никто в Казахстане на тот момент не брал на себя такую ответственность. Никто этим не мог заняться на достойном уровне. Только Перизат оказалась тем человеком, тем фондом, который заявил о себе, что она может, что у нее есть пути организации доставки гуманитарной помощи жителям Сектора Газа.

Кадр из видео

На определенном этапе фонд Asar Ume вступил в переписку с Перизат Кайрат.

– Мы официально письма писали, что нарушаются сроки по отчетам и говорили о том, что будем вынуждены подать в суд. В итоге она предоставила документы. А когда началось следствие стало ясно, что они фальшивые, – рассказал сооснователь и президент фонда Asar Ume Асхат Нурмашев.

Известные блогеры Олжас Садык и Назим Мисанов, чтобы помочь женщинам и детям Сектора Газа, начали сбор средств 22 октября 2023 года. За две недели было собрано 83 миллиона тенге. Волонтеры решили перевести деньги через ЮНИСЕФ, но не успели. С ними связалась Перизат Кайрат.

– Как будто знала об этом – вечером звонит, представляется руководительницей государственного фонда Biz Birgemiz и говорит, что нужно срочно встретиться. В итоге я согласился. В ходе встречи она сказала, мол, этим организациям доверять нельзя, тем – тоже, а вот наш казахстанский фонд – надежный, работает напрямую с арабскими фондами. В тот момент это звучало очень убедительно, – поделился блогер Олжас Садык.

7 ноября 2023 года казахстанец перевел 83 миллиона тенге, всю сумму, которая была на его счету, на реквизиты фонда Biz Birgemiz. Договор с Перизат Кайрат был заключен на словах. Блогеры-активисты выдвинули единственное условие, предоставление полной отчетности.

– Я перевел все, что было на Kaspi, там даже какая-то моя сумма была, я просто все отправил, чтобы под ноль. И то ли в тот же вечер, то ли на следующий день Перизат мне звонит, говорит: «Олжас, мы срочно вылетаем в Абу-Даби», – рассказал О.Садык.

Прилетев в Эмираты, волонтеры поселились в скромном отеле Rixos. Кстати, все расходы по поездке взяла на себя Перизат. На следующий день активисты отправились в город недалеко от Дубая, где фонд Красный Полумесяц организовал фасовку гуманитарной помощи. Об этом Олжас и Назим сняли красочный ролик и опубликовали на своих страницах в Instagram.

Все были заняты работой, много коробок, вещей, продуктов. Почему-то никому не пришло в голову, что такое количество вещей невозможно было приобрести за один вечер. А 83 миллиона, переведенные активистами, едва ли были использованы для закупки помощи. Не думали об этом и блогеры, занятые в тот момент съемкой фото и видео для своих социальных сетей.

– Мы вместе с Перизат ходили – она показывала, что вот это фасуем, вот это упаковываем, вот это купленная помощь. Открываем коробки – а там совсем другое лежит. Я подумал: ладно, может, я чего-то не понимаю. Но сама Перизат была очень вспыльчивой. Она не давала даже возможности спросить, что не так – сразу начинала кричать: «Ты не понимаешь!». Это были настоящие истерики. И в какой-то момент начинаешь думать – может, действительно сам не догоняешь, как проходят такие крупные сделки, – отметил О.Садык.

Кадр из видео

После возвращения в Казахстан Олжас и Назим неоднократно пытались получить документы, чеки и подтверждение, что товары действительно были приобретены на их перевод.

– Я ждал отчетности, номенклатуру, документацию, чтобы по сумме, которую я передал, отчитались, – заявил блогер.

Однако отчета по потраченным средствам Олжас Садык так и не получил. Поэтому он требует вернуть 83 миллиона тенге, чтобы направить их по назначению. Кстати, выступая в суде, Олжас Садык попросил смягчить наказание для Гайни Алашбаевой, и оставить женщину под домашним арестом.

11 декабря 2023 года госпожа Кайрат, используя благотворительные деньги, приобрела автомобиль марки Mercedes-Benz за 30 миллионов 30 тысяч тенге и зарегистрировала его на свое имя. Оставшуюся сумму перевела на свой личный счет в Kaspi. Спустя всего три дня после покупки автомобиля, 14 декабря Перизат покупает квартиру в Астане, расположенную в ЖК Sensata Plaza за 86 миллионов тенге. Квартира оформляется на имя мамы Гайни Алашбаевой.

Паводки и миллиардные потоки: доверие под водой

Крупнейшее бедствие за последние 80 лет – именно так писали многие СМИ о событиях марта и апреля 2024 года в Казахстане. Из-за резкого таяния льда и снега уровень воды в бассейнах рек Урал, Тобол, Иртыш, Эмба стал аномально высоким. Это привело к многочисленным затоплениям населенных пунктов.

Жители страны активно участвовали в спасательных операциях, помогали и принимали участие в восстановительных работах. В те дни не было равнодушных. Каждый казахстанец считал своим долгом как-то помочь пострадавшим согражданам.

Стихийно стали возникать пункты для сбора гуманитарной помощи. Конечно же в соцсетях было объявлено о сборе денежных средств. 31 марта 2024 года Перизат Кайрат опубликовала в Instagram видеозапись из подтопленных регионов и текст о том, что фонд Biz Birgemiz уже оказал поддержку нуждающимся.

По словам Е. Жакыпа, люди видели публикации и видеозаписи Перизат, где она показывала, как помогает пострадавшим и выезжает в районы паводков. Это вызывало доверие. Люди добровольно перечисляли деньги, поверив в ее искренность. Многие следили за ее страницами в соцсетях, хотели первыми оказать помощь нуждающимся.

– Было установлено, что фактически она приезжала, можно сказать, в зону бедствия. Записывала какой-либо материал и уже после этого размещала это в социальной сети. Граждане нашей страны, которые активно проявляли свою гражданскую позицию, направляли свои денежные средства, полагая, что они хоть как-то помогут нуждающимся, – рассказал старший помощник прокурора города Астана Арман Кизикен.

Кадр из видео

1 апреля блогерша объявила своим подписчикам, что с ней связалось руководство Kaspi и, убедившись в прозрачности работы, перевели на счет общественного объединения 100 миллионов тенге. Что, как выяснилось, позже было ложью. 2 апреля Перизат потребовала от руководства банков страны отсрочки платежей по кредитам для пострадавших граждан.

5 апреля госпожа Кайрат со своей страницы в Instagram призывала не делать сбор у народа. Попутно заявив, что Jusan Bank перевел 300 миллионов тенге. Оцените этот тонкий ход. Она не просит денег, она просит не собирать их с народа.

Таким образом, пресекает хаотичный сбор и аккумулирует его на своих счетах. За период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года на счет Biz Birgemiz поступили пожертвования в сумме 2 миллиарда 860 миллионов 47 тысяч 926 тенге. Частично эти средства были потрачены на приобретение моторных и надувных лодок, юрт и генераторов, продовольствия и техники для пострадавших от паводков регионов.

Кадр из видео

Между тем, 1 миллиард 939 миллионов 828 тысяч тенге были использованы на личные цели. Несмотря на определенный опыт Перизат в деле присвоения собранных средств, легализовать такую огромную сумму денег не так просто. Для этого была разработана сложная финансовая схема, которая представляла из себя расслоение и интеграцию денежной массы. Говоря простым языком, необходимо было привлечь индивидуальных предпринимателей, способных обналичить деньги.

– Для отмывания денежных средств и придания видимости законности своей деятельности она заключала фиктивные договоры с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на родственников. Формально договоры касались поставки продуктов питания, товаров первой необходимости и другой помощи пострадавшим от паводков. Однако на самом деле никаких поставок не планировалось. Денежные средства перечислялись на счета этих ИП, после чего обналичивались и передавались ей наличными, – подчеркнул Е.Жакып.

Схема дробления похищенных средств прошла успешно и обошла автоматический контроль банков, поскольку было использовано правило, сумма не должна превышать 20 тысяч МРП. Кроме того, в платежные поручения были внесены ложные сведения о фиктивных операциях и реальных заинтересованных лицах.

Настала пора вводить деньги в законный оборот. 4 мая 2024 года Перизат приобрела за 93 млн тенге наличными квартиру в ЖК Akbulak Riviera в Астане и сделала в ней ремонт на сумму 123 млн тенге. Ремонт также был оплачен наличными.

27 мая 2024 года глава благотворительного фонда купила еще одну квартиру с парковочным местом в жилом комплексе Highvill Ishim Gold за 205 млн тенге, тоже наличными. 1 июня 2024 года была оформлена еще одна сделка по покупке жилья, теперь уже в ЖК «Көк-Жайлау-3» за 25 млн 500 тысяч тенге. В июне и июле 2024 года госпожа Кайрат стала владелицей двух автомобилей Lexus LX600 за 80 млн 212 тысяч наличными и Mercedes-Benz S450 за 77 млн 257 765 тенге.

Кадр из видео

Далее последовали приобретение земельного участка в коттеджном городке, покупка еще одного автомобиля и ювелирных украшений, сумок и обуви брендов премиум класса.

За каких-то полгода обладательница миллионов превратилась в миллиардершу.

Единственное, кого не получилось обмануть Перизат Кайрат – систему образования. Вот официальная справка из суда. В мае 2006 года она окончила 9 классов в общеобразовательной школе №10 в Актау. 31 июля 2006 года принята на первый курс в Мангустауский колледж искусств по специальности хоровое дирижирование. 28 января 2008 года переведена на первый курс Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Елебекова по специальности сольное пение в Алматы. И 24 октября 2008 года отчислена со второго курса колледжа по собственному желанию. Далее в официальной истории получения образования известной благотворительницы большой перерыв до 23 августа 2024 года.

Тогда якобы бывшую студентку регионального института бизнеса и управления восстановили с четвертого курса по образовательной программе учет и аудит в университет Туран-Астана. Но 29 августа этого же года отчислили в связи с предоставлением фиктивных документов о незаконченном высшем образовании в Российской Федерации.

Суд, приговор и потеря веры в добро

За этим процессом наблюдала практически вся общественность.

– Перед нами стояла двойная задача: доказать вину Перизат Кайрат и ее матери не только перед судом, но и перед теми гражданами, которые активно проявили свою гражданскую позицию. Они внесли свои деньги и средства именно под влиянием обмана, финансируя их роскошную жизнь, – рассказал А.Кизикен.

Кадр из видео

Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева были судимы по статьям «Мошенничество», «Легализация денег группой лиц по предварительному сговору», а также «Легализация денег в особо крупных размерах». Суд приговорил Перизат к 10 годам в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества и лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований сроком на 10 лет. Гайни Алашбаева также лишена права заниматься благотворительностью и осуждена на 7 лет лишения свободы.

– Что касается признания вины, то ни по одному из предъявленных обвинений ни она, ни ее мать вину не признали – даже частично. Напротив, они настаивали на своей невиновности, ссылаясь лишь на возможные юридические ошибки. При этом какого-либо сожаления или чистосердечного раскаяния мы, как представители государственного обвинения, не наблюдали, – рассказал А.Кизикен.

Такой громкий судебный процесс, связанный с хищением денег, собранных под предлогом благотворительности, проходил в Казахстане впервые. Дело Перизат Кайрат станет причиной для пересмотра некоторых статей в уголовном законодательстве.

– Прокуратурой города Астаны в Генеральную прокуратуру направлена служебная записка о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс для введения нового состава уголовного правонарушения – мошенничества под видом благотворительных пожертвований, – подчеркнул А.Кизикен.

К сожалению, история Перизат ударила не только по ее семье и созданному ею фонду, она подорвала веру в саму идею благотворительности. Теперь граждане невольно задаются вопросом, как после этого верить тем, кто собирает деньги, обещая кому-то помочь. В результате страдают не только фонды, но и те, кто действительно ждет помощи. Родители больных детей, волонтеры и небольшие инициативные группы, оказывающие помощь тем, кто попал в сложную ситуацию.

– Я понимаю, наше население, которое критикует волонтеров. Но теперь нужно понять, что не все фонды такие, не все волонтеры так поступают. Думаю со временем все встанет на свои места, – рассказал А.Нурмашев.

Перизат Кайрат по-прежнему отрицает вину, считает, что просто не справилась с организацией и у нее не было умысла на хищение. А ее защита базировалась на том, что девушка не смогла выстроить отчетность в работе созданного ею общественного объединения.

В октябре этого года состоялось апелляционное заседание суда. Приговор первой инстанции был оставлен без изменений, то есть уже вступил в законную силу.