Дом лесничества в Акмолинской области: история длиной в век

Об уникальном памятнике истории и лесного дела в Доме лесничества в селе Красный Кордон корреспонденту агентства Kazinform рассказала главный инспектор центра по охране и использованию памятников историко-культурного наследия Акмолинской области Гулим Рахимжанова.

По словам Гулим Рахимжановой, в селе Красный Кордон Зерендинского района Акмолинской области сохранился уникальный памятник архитектуры и истории — Дом лесничества, ранее известный как «контора лесничества».

— Это редкое деревянное здание конца XIX века не только является архитектурной достопримечательностью, но и представляет собой важнейшее свидетельство становления лесного хозяйства на территории современного Казахстана. Дом лесничества был построен в 1897–1898 годах по типовому проекту Военного департамента Российской империи. Возведением занимались военно-рабочие Кокчетавского приказа сразу после проведения первого лесоустройства региона, — отмечает Гулим Рахимжанова.

На рубеже XIX–XX веков в степных и лесостепных районах Среднего Казахстана велось хозяйственное освоение лесов, связанное с развитием сельских поселений, железнодорожного строительства и потребностями в древесине и защитных насаждениях. Зерендинское лесничество и его административный центр в Красном Кордоне стали частью этого.

Фото: Центр по охране и использованию памятников историко-культурного наследия региона.

— Архитектурно здание представляет собой двухуровневый деревянный сруб, сочетающий служебные и жилые функции. Нижний этаж выполнен как пятистенка из бревен, сложенных «с остатком», а над юго-восточной частью возвышается мезонин — четверик из бревен, сложенных «без остатка». Центральные оси фасадов мезонина подчеркнуты треугольными фронтонами, защищенными тесом и украшенными накладными досками с узорными окончаниями, — рассказала главный инспектор.

Фасады, по словам собеседницы, богато оформлены в традициях казахстанского и сибирского деревянного зодчества: пропильные подзоры по карнизам, резные наличники окон с орнаментальными прямоугольными навершиями. Главный вход осуществляется через крыльцо под двухскатной кровлей, связанным с верандой, огибающей северо-восточный угол дома. Такое архитектурное решение придавало сооружению одновременно представительность и уют, характерные для служебных усадеб конца XIX века.

— Во время Первой мировой войны к работе в лесничестве были привлечены австрийские военнопленные, которым поручались задачи по установлению границ лесного фонда и другим организационным работам. В советский период развитие лесного дела вышло на новый этап: в 1947 году в систему управления лесами была включена территория Акмолинской области с передачей лесов в ведение Министерства лесного хозяйства Казахской ССР. В тот же период формируется структура государственного лесного фонда, который позднее охватывает значительные территории, требующие системной охраны, воспроизводства и лесоразведения, — добавляет Гулим Рахимжанова.

С конца XX — начала XXI века лесное хозяйство региона становится частью национальной экологической политики Казахстана с развитой сетью лесных хозяйств, направленных на сохранение и восстановление лесов, организацию лесопользования, защиту от пожаров и незаконных рубок. В этих условиях Дом лесничества в Красном Кордоне приобретает новое значение как исторический символ и центр экологической памяти.

Фото: Центр по охране и использованию памятников историко-культурного наследия региона.

Сегодня Дом лесничества имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. Подобных исторических объектов конца XIX века осталось крайне мало.

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