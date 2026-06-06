Тайны Акбауыра: что скрывает древняя пещера в Восточном Казахстане

В Восточном Казахстане немало загадочных мест, хранящих тайны веков. Одно из них — историко-археологический комплекс Акбауыр в Уланском районе. Расположенный примерно в 40 километрах от Усть-Каменогорска между селами Бестерек и Сагыр, этот памятник нередко называют «казахстанским Стоунхенджем». Корреспондент агентства Kazinform побывал в Акбауыре и запечатлел следы древней истории.

Акбауыр — историко-культурный комплекс, сохранившийся с III–II тысячелетий до нашей эры. Ученые считают, что здесь сохранились следы людей эпохи бронзы. В последние годы значение этого места стало еще более значимым.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Дело в том, что в 2019 году археолог Зейнолла Самашев обнаружил на этой территории поселение, относящееся к эпохам бронзы и раннего железного века. Это открытие вызвало большой интерес в научных кругах. Ведь обнаружение оседлого поселения сакского периода на территории Восточного Казахстана позволило по-новому взглянуть на образ жизни древних жителей региона.

Войдя на территорию комплекса, мы направились по уходящей вдаль дороге. Вскоре перед нами показалась пещера Акбауыр. Чем ближе мы подходили к ней, тем сильнее ощущалось волнение. Ведь именно здесь несколько тысяч лет назад жили люди, смотрели на это же небо и ходили по этим же степям.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Пещера Акбауыр — самая известная часть комплекса. Часть исследователей считает, что она служила древней астрономической обсерваторией. Именно поэтому это место называют «казахстанским Стоунхенджем».

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Внутри пещеры сохранилось около 80 изображений, выполненных красной минеральной охрой.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Основными элементами являются кресты, точки, круги, прямые и извилистые линии. Также можно увидеть изображения козлов, людей и различные символы и знаки.

Древние люди оставили на камне не только изображения животных, но и свои верования, уважение к природе и представления о небесном мире.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Возможно, наши предки, устремляя взгляд к Солнцу и звездам, наблюдали здесь за небесными явлениями и определяли смену времени и сезонов. Поэтому каждый знак и каждый рисунок в Акбауыре — словно письмо, высеченное на камне и дошедшее до нас через тысячелетия.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

После посещения пещеры мы отправились искать другие объекты комплекса. Однако вскоре сбились с пути. Только потом я вспомнила, что не взяла карту комплекса у охраны на входе. При этом схема маршрутов была представлена лишь фоном на информационном стенде среди фотографий.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

К сожалению, отдельной карты для посетителей здесь не предусмотрено. Для такого исторического комплекса небольшая навигационная карта была бы гораздо удобнее для туристов.

Определив направление, мы продолжили путь. На этот раз, следуя по автомобильным следам, вышли на тропу. Перед нами появилось каменное сооружение с чашеобразными углублениями.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, для чего использовались эти углубления. Одни связывают их с религиозными обрядами, другие предполагают бытовое назначение. Как бы то ни было, каждое из них остается одной из неразгаданных тайн древности.

Напротив этого объекта находятся высеченные на камне петроглифы и поселение Акбауыр III.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

В тот момент особенно остро ощущалось, что мы стоим на месте, где когда-то жили люди эпохи бронзы и раннего железного века, о которых обычно читаешь только в учебниках истории. Несколько тысяч лет назад здесь кипела жизнь, горели костры, строился быт. Сегодня сохранились лишь его следы, но они по-прежнему хранят голос прошлого.

Знаки, оставленные неизвестным мастером на каменной поверхности тысячи лет назад, выдержали испытание временем и дошли до наших дней. Изображения животных, различные символы и знаки рассказывают о мировоззрении и верованиях древних людей.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Во время поездки на склонах ущелий нам также часто встречалась цветущая лесная земляника. С одной стороны лежала история длиной в четыре-пять тысяч лет, а с другой — природа, сохранившая свою первозданную красоту.

Фото: Ботакоз Кенжеханкызы / Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области продолжаются исследования исторического городища Каракабак.