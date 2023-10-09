От выстрела в голову в Астане скончался военнослужащий из Темиртау

В воинской части 6636 Национальной гвардии РК, находящейся в Астане, произошло ЧП. Сегодня ночью там от выстрела в голову скончался военнослужащий. Обстоятельства выясняются, передает корреспондент агентства Kazinform.

ЧП произошло 9 октября около 01:20 в воинской части 6636. Погибший был призванным из города Темиртау. Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии, солдат находился на дежурстве.