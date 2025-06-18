От углеродной до зеленой энергетики: потенциал сотрудничества Казахстана и Азербайджана

— Расширяющееся экономическое партнёрство между Казахстаном и Азербайджаном опирается на прочную основу стратегических отношений и углубляющегося союзнического сотрудничества, полностью поддерживаемого лидерами обеих стран, — говорится в докладе Института развития и дипломатии (IDD) Университета ADA и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Эксперты отмечают, что оба государства играют роль системообразующих узлов на Шёлковом пути и выстраивают согласованную геоэкономическую стратегию, ориентированную на экономическую диверсификацию, расширение внешнеторговых потоков и укрепление трансрегиональной связанности.

Согласно докладу, несмотря на положительную динамику двустороннего товарооборота, сохраняется значительный нереализованный потенциал в таких секторах, как углеводородная и возобновляемая энергетика, транспорт и логистика, финансовые услуги, телекоммуникации и агропродовольственная торговля.

Эксперты советуют продолжить наращивание инвестиций в инфраструктуру.

— Развитие Среднего коридора и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи через Каспийское море потенциально ещё более укрепят позиции Казахстана и Азербайджана в качестве важнейших транзитных хабов между Азией и Европой, — говорится в докладе.

Также они рекомендуют развивать зеленую энергетику и аграрную торговлю.

— Увеличение объёмов экспорта казахстанской нефти через территорию Азербайджана, запуск проектов по передаче возобновляемой электроэнергии, повышение эффективности торговли аграрной продукцией и углубление финансового взаимодействия будут способствовать формированию устойчивой экономической модели на долгосрочную перспективу, — отмечают аналитики.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос.

Ранее мы писали о том, в каких направлениях развивается сотрудничество между двумя странами и каков его потенциал.