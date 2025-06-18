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    13:39, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    От углеродной до зеленой энергетики: потенциал сотрудничества Казахстана и Азербайджана

    Согласно докладу «Укрепление экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном», несмотря на положительную динамику двустороннего товарооборота, в некоторых секторах сохраняется нереализованный потенциал, передает агентство Kazinform.

    От углеродной до зеленой энергетики: потенциал сотрудничества Казахстана и Азербайджана
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    — Расширяющееся экономическое партнёрство между Казахстаном и Азербайджаном опирается на прочную основу стратегических отношений и углубляющегося союзнического сотрудничества, полностью поддерживаемого лидерами обеих стран, — говорится в докладе Института развития и дипломатии (IDD) Университета ADA и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

    Эксперты отмечают, что оба государства играют роль системообразующих узлов на Шёлковом пути и выстраивают согласованную геоэкономическую стратегию, ориентированную на экономическую диверсификацию, расширение внешнеторговых потоков и укрепление трансрегиональной связанности.

    Согласно докладу, несмотря на положительную динамику двустороннего товарооборота, сохраняется значительный нереализованный потенциал в таких секторах, как углеводородная и возобновляемая энергетика, транспорт и логистика, финансовые услуги, телекоммуникации и агропродовольственная торговля.

    Эксперты советуют продолжить наращивание инвестиций в инфраструктуру.

    — Развитие Среднего коридора и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи через Каспийское море потенциально ещё более укрепят позиции Казахстана и Азербайджана в качестве важнейших транзитных хабов между Азией и Европой, — говорится в докладе.

    Также они рекомендуют развивать зеленую энергетику и аграрную торговлю.

    — Увеличение объёмов экспорта казахстанской нефти через территорию Азербайджана, запуск проектов по передаче возобновляемой электроэнергии, повышение эффективности торговли аграрной продукцией и углубление финансового взаимодействия будут способствовать формированию устойчивой экономической модели на долгосрочную перспективу, — отмечают аналитики.

    Напомним, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос.

    Ранее мы писали о том, в каких направлениях развивается сотрудничество между двумя странами и каков его потенциал.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Товарооборот Азербайджан Экономика Международные отношения
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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