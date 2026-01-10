От свалок к переработке: как решить мусорный вопрос в Казахстане

Полигонов много, соответствующих требованиям — мало

Проблема бытовых отходов в Казахстане с каждым годом становится всё острее. Несмотря на то, что ежегодно собирается 4,5-4,8 миллиона тонн отходов, перерабатывается лишь 25,8 процента. Остальная часть отправляется на полигоны или несанкционированные свалки, причиняя вред природе. Накопленные отходы разлагаются, источают неприятный запах и нередко оказываются выброшенными на открытых участках. На мусорных свалках часто возникают пожары, а дым и запах негативно влияют на здоровье жителей соседних населённых пунктов. Кроме того, рост объёмов ТБО (твёрдых бытовых отходов), увеличение канализационных стоков и загрязнение вод промышленными отходами создают серьёзные экологические проблемы.

Инфографика: Kazinform

Если раньше основную массу мусора составляли органические отходы, то сейчас значительно увеличились объёмы бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и химических отходов. Согласно официальным данным за 2024 год, в республике зарегистрировано 2 983 полигона ТБО. Однако лишь 611 из них, то есть около 20 процентов, соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Остальные демонстрируют изношенность инфраструктуры и отсутствие строгого контроля.

Инфографика: Kazinform

Проблемы полигонов в сельской местности

Особенно сложная ситуация складывается с полигонами в сельских населённых пунктах. Как следует из официального ответа Министерства экологии и природных ресурсов на запрос редакции, «сложность процедур получения разрешений» мешает законной деятельности многих полигонов. В связи с этим Правительство планирует внести изменения в Экологический кодекс, предусматривающие, в соответствии со статьёй 350, упрощённые экологические требования и специальные процедуры для полигонов в сельских населённых пунктах. В настоящее время данные поправки рассматриваются в Мажилисе Парламента.

Поскольку полигоны с низкой инвестиционной привлекательностью затрудняют привлечение частного капитала, Правительство намерено за счёт средств утилизационного сбора направить 53 миллиарда тенге на строительство примерно 45 новых полигонов. Этот шаг призван обеспечить законный сбор и размещение отходов в сельской местности, а также предотвратить экологические риски.

Переход к «зелёной экономике»: цели и проекты

Казахстан связывает политику управления отходами с концепцией перехода к «зелёной экономике», стремясь не только минимизировать вред окружающей среде, но и создать новые экономические возможности. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, основная цель — увеличить долю переработки отходов до 40 процентов к 2030 году и до 50 процентов к 2050 году. Кроме того, к 2030 году планируется обеспечить полное покрытие населения страны услугами по вывозу отходов.

В настоящее время по республике реализуется 61 проект, направленный на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов. В городах Астана, Алматы и Шымкент также рассматриваются проекты по превращению отходов в источник энергии. Ожидается, что эти инициативы позволят перерабатывать 4 100 тонн отходов в сутки, привлечь инвестиции в размере 293,2 миллиарда тенге и создать 325 постоянных рабочих мест.

Фото: freepik.com

Мнения экспертов

Хотя официально уровень переработки отходов в Казахстане составляет 25,8 процента, эксперты ставят под сомнение точность этой цифры. По их мнению, официальная статистика не отражает реальной эффективности управления отходами.

По словам руководителя экологической консалтинговой компании Абая Еркебалана, проблема отходов в Казахстане выходит за рамки только бытовых отходов.Так, на территории страны накоплено около 34 миллиардов тонн промышленных отходов. Кроме того, хранение более 300 миллионов тонн радиоактивных и особо опасных отходов наглядно демонстрирует масштабы экологической угрозы. Тем не менее эксперт делает особый акцент на ТБО.

— Даже бытовые отходы перерабатываются не полностью. На сегодняшний день в Казахстане накоплено более 100 миллионов тонн бытовых отходов, а ежегодно образуется от 4,5 до 5 миллионов тонн новых. В 2024 году собрано 4,6 миллиона тонн отходов, из которых только 1,3 миллиона тонн было отсортировано. Однако даже эти цифры не отражают реальной картины: полигоны не соответствуют санитарным и экологическим требованиям, и большая часть отходов остаётся не переработанной, погребённой в земле, — пояснил Абай Еркебалан.

Фото: Абай Еркебаланның жеке мұрағатынан

В Казахстане отходы разнообразны: это пластик, бумага, строительные материалы, старая одежда, металл и пищевые остатки. Несмотря на то что в городах установлены специальные контейнеры для сортировки, большинство людей пока не привыкли разделять мусор, и чаще всего все отходы вывозятся вместе одним грузовиком.

Эксперт выделяет несколько ключевых причин проблем в управлении отходами.

Во-первых, хотя в Казахстане есть достаточное количество научных и инновационных проектов по сортировке и переработке отходов, их внедрение на практике затруднено низкой заинтересованностью местных акиматов и операторов полигонов. Низкие штрафы и слабая ответственность не стимулируют принятие комплексных мер.

Во-вторых, ряд эффективных технологий, предложенных отечественными учёными, пока не вышел за рамки стартапов. Причинами этому являются недостаточное финансирование или нецелевое использование выделенных средств.

Кроме того, эксперт отметил, что механизмы освоения средств Фонда «Жасыл даму» остаются непрозрачными, и общественный контроль за расходованием миллиардов тенге отсутствует.

— Даже при использовании современных фильтров при сжигании отходов в атмосферу могут выделяться опасные вещества: метан, фуран, сероводород. Наиболее эффективный путь — это максимальная сортировка отходов, производство биогаза или энергии из органических остатков и переработка отсортированного сырья. Такой подход защищает окружающую среду и одновременно выгоден для предпринимателей, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в сельской местности управление отходами можно организовать двумя способами. Для сёл, расположенных близко к районным центрам, целесообразно вывозить отходы на крупные полигоны. В отдалённых населённых пунктах лучше устанавливать небольшие мобильные перерабатывающие устройства.

Эксперт подчёркивает, что только введение законов и правил недостаточно, поскольку это не меняет привычки людей. Для формирования культуры сортировки отходов необходимо:

усилить контроль за соблюдением правил,

проводить разъяснительную работу среди населения,

внедрять материальные стимулы.

— Экологическая культура иногда формируется через принуждение, но в долгосрочной перспективе она закрепляется через образование и просвещение. Чтобы решить проблему мусора, необходимо установить чёткий порядок и системный контроль. Только тогда земля и вода останутся чистыми, а экологическая безопасность будет обеспечена, — заключил Абай Еркебалан.

«В Астане существует риск мусорного кризиса»

Председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова обратила внимание на существующие проблемы системы управления отходами в столице. По её словам, правила, утверждённые в рамках программы «Жасыл даму», не до конца сформированы, и компании, занимающиеся сбором и переработкой отходов, остаются без должной финансовой поддержки.

— Большая часть собираемых утилизационных сборов расходуется не на переработку отходов, а на другие цели. В результате в Астане на определённый период полностью остановили работу линий сортировки мусора. Сегодня в столице сортируется лишь около 3% отходов, что является крайне низким показателем, — отметила эксперт.

Фото из личного архива Лауры Маликовой

Эколог также подчеркнула разрыв между официальной статистикой и реальной ситуацией. По её словам, доля переработки отходов может быть значительно ниже официальных данных.

— В официальных источниках указывается, что перерабатывается 25,8 процента отходов, однако на практике этот показатель едва достигает 3-4 процентов. Некоторые контейнеры на полигонах переполнены, а новые ещё не установлены. Если системные меры не будут приняты, в Астане может возникнуть мусорный кризис. Корень проблемы заключается в том, что ответственные институты в сфере управления отходами, включая фонд «Жасыл даму» и уполномоченные органы, не могут эффективно и согласованно работать, — пояснила она.

По мнению Лауры Маликовой, для развития системы сортировки отходов необходимо целевое и прозрачное использование собираемых средств, реальная поддержка перерабатывающих предприятий и чёткое распределение ответственности между государственными органами.

— На самом деле доля полностью перерабатываемых отходов в Казахстане не достигает и 10-15 процентов. Поэтому официальные данные необходимо проверять полностью и независимо. Общество и инвесторы должны иметь полное представление о реальной ситуации. Прозрачность и открытое предоставление достоверной информации — ключевой элемент эффективной экологической политики.

Эксперт также отметила необходимость системного подхода к полигонным объектам в сельской местности. По её мнению, строительство отдельного полигона в каждом селе экономически и экологически нецелесообразно:

— Вместо этого эффективнее создавать один общий полигон на два-три села или между двумя районами.

Что касается проектов по выработке энергии из отходов, Лаура Маликова подчеркнула, что такие инициативы нельзя внедрять повсеместно. По её словам, эффективными и безопасными они становятся только в тех городах, где налажена система раздельного сбора отходов:

— Сначала необходимо выделять пригодную к переработке часть отходов. Поэтому проекты по выработке энергии из мусора эффективны только в городах с налаженной инфраструктурой раздельного сбора — таких как Астана, Алматы, Усть-Каменогорск. Если в городах снова откроются платные пункты приёма отходов, у населения появится реальная мотивация к сортировке.

Таким образом, проблема отходов в Казахстане не сводится лишь к нехватке полигонов или устаревшей инфраструктуре. Настоящее решение заключается в следующем: глубокая сортировка отходов, установка мобильных перерабатывающих устройств в сельской местности, просвещение и информирование населения, систематическая государственная поддержка.