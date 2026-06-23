От шайбы до уголовных дел: как хоккей помогает следователю из Рудного

В преддверии Дня казахстанской полиции мы поговорили с начальником отделения следственного отдела управления полиции города Рудного Мадиной Тажибаевой. Помимо службы в органах внутренних дел, она серьезно занимается спортом и имеет звание кандидата в мастера спорта по хоккею. В интервью корреспонденту агентства Kazinform она рассказала, почему выбрала профессию следователя, что помогает сохранять выдержку в сложных ситуациях и какую роль хоккей играет в ее жизни.

— Мадина, известно, что вы занимаетесь хоккеем и имеете звание кандидата в мастера спорта. Насколько спорт помогает в службе?

— Очень помогает. Даже после окончания рабочего дня мысли о работе не уходят. Следователь постоянно анализирует ситуацию, думает о том, какие следственные действия еще необходимо провести, что нельзя упустить, какие решения нужно принять в первую очередь. Голова практически не отдыхает. Хоккей помогает переключиться. Это динамичная, быстрая игра, которая стала мне по душе с первой тренировки. Я буквально влюбилась в этот спорт и занимаюсь им уже более десяти лет. Играю на позиции нападающего, поэтому на льду нужно постоянно принимать быстрые решения, просчитывать действия соперника и работать на результат. Во время тренировки или матча я полностью сосредоточена на игре и не думаю о работе. Кроме того, хоккей воспитывает дисциплину, настойчивость, умение работать в команде и добиваться поставленных целей. Эти качества необходимы и в следственной работе, где от собранности, выдержки и ответственности зачастую зависит итог расследования.

Фото: личный архив М.Тажибаевой

— Почему вы решили связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел?

— Этот выбор я сделала еще в детстве. Тогда я не до конца понимала, чем именно занимаются сотрудники полиции, но меня привлекало то, что они помогают людям. С тех пор моя цель оставалась неизменной. Уже в старших классах точно знала, куда буду поступать после школы. Единственный вопрос был в том, в каком именно подразделении буду работать. Но то, что моя жизнь будет связана с органами внутренних дел, знала с детства.

— Какой путь вы прошли до должности начальника отделения следственного отдела?

— В 2018 году после окончания школы поступила в Костанайскую академию имени Ш. Кабылбаева. После четырех лет обучения, в 2022 году начала службу инспектором по делам несовершеннолетних. Полгода проработала в этой должности, а с января 2023 года перешла в следственное подразделение. Сначала была следователем, затем старшим следователем, а с ноября 2025 года назначена начальником отделения. Интерес к следствию появился еще во время учебы. Если на первом курсе хотела работать с несовершеннолетними, то уже со второго курса меня серьезно заинтересовали уголовное право и уголовный процесс. Тогда я окончательно решила стать следователем.

Фото: личный архив М.Тажибаевой

— Что вам больше всего нравится в работе?

— Возможность докапываться до истины. Мне нравится процесс сбора доказательств, поиск обстоятельств, которые помогают установить картину произошедшего. Особое чувство испытываешь, когда найденные во время осмотра места происшествия улики и вещественные доказательства помогают установить виновного или, наоборот, доказать невиновность человека. Когда уголовное дело направляется в суд и ты видишь результат своей работы, это приносит настоящее профессиональное удовлетворение.

— Какими качествами должен обладать хороший следователь?

— В первую очередь чувством справедливости. Также важны доброжелательность, эрудированность, усидчивость и трудолюбие. Следователь должен быть настойчивым и внимательным к деталям. Без этих качеств качественно расследовать уголовные дела невозможно.

— С какими трудностями приходится сталкиваться в работе?

— Первая трудность — большой объем работы и нехватка времени. Многие считают, что у следователя в производстве одно уголовное дело, но это далеко не так. Одновременно приходится расследовать десятки дел, по каждому из которых необходимо провести следственные действия в установленные законом сроки. Вторая сложность связана с эмоциональной стороной профессии. Приходится сталкиваться с человеческим горем, выезжать на места ДТП со смертельным исходом, убийств, несчастных случаев. Видеть боль родственников и близких людей всегда тяжело.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Насколько важен подход к людям во время расследования?

— Это один из ключевых факторов успешного расследования. От поведения следователя зависит многое. Важно правильно выстроить общение как с подозреваемыми, так и с потерпевшими. Особенно это касается работы с детьми. Иногда во время допроса несовершеннолетнего приходится даже снимать форменную одежду, чтобы ребенок чувствовал себя спокойнее и не боялся. Очень важно найти контакт, поговорить на отвлеченные темы, помочь ребенку адаптироваться к обстановке. Порой именно мелкие детали, которые человек может вспомнить во время разговора, становятся важными доказательствами по делу.

Фото: личный архив М.Тажибаевой

— Изменилось ли ваше представление о профессии после начала службы?

— Нет, потому что еще во время учебы проходила практику в следственном подразделении и видела работу изнутри. Я знала о сложностях профессии, наблюдала за проведением следственных действий, изучала уголовные дела.

— Есть ли уголовное дело, которое особенно запомнилось?

— Каждое дело остается в памяти. Одним из самых сложных для меня стало уголовное дело по статье 408 Уголовного кодекса РК. Оно широко освещалось в новостях и было связано с причинением телесных повреждений частному судебному исполнителю. Расследование длилось около трех месяцев и потребовало проведения большого количества следственных действий.

Фото: личный архив М.Тажибаевой

— Что для вас самое ответственное в работе?

— Каждое уголовное дело — это чья-то судьба. Следователь должен вовремя назначить экспертизу, изъять записи камер видеонаблюдения, допросить свидетелей, правильно поставить вопросы эксперту. Необходимо сделать все возможное для установления истины и при этом уложиться в сроки, предусмотренные законом.

— Как удается находить баланс между службой и личной жизнью?

— Очень важно уметь отдыхать и проводить время с семьей и близкими людьми. Это помогает избежать эмоционального выгорания. Свободное время стараюсь посвящать спорту. Для меня хоккей — это возможность восстановиться и отвлечься от рабочих мыслей.

Фото: личный архив М.Тажибаевой

— Что мотивирует вас двигаться вперед?

— Цели. Если у человека нет цели, то ему сложно понимать, ради чего он развивается и работает. Поэтому важно ставить перед собой высокие задачи и стремиться к их достижению.

Фото: личный архив М.Тажибаевой

— Что бы вы хотели сказать молодым людям, которые задумываются о службе в полиции?

— Служба в полиции — это не просто профессия, а образ жизни. Нужно быть готовым к ответственности, соблюдать требования службы и иногда жертвовать личным временем. Если есть желание работать в полиции, не стоит бояться. Нужно пробовать и идти к своей цели.

— Какие у вас пожелания коллегам в профессиональный праздник?

— Мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия, карьерного роста и как можно меньше преступлений. Пусть дома всегда ждут родные и близкие люди, а служба приносит удовлетворение и чувство выполненного долга.

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Фото: личный архив М.Тажибаевой