От рисков цифровизации до борьбы с фейками — темы медиафорума СМИ Казахстана и России

Выступая на Форуме посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что «развитие подлинно дружеских и союзнических отношений с Россией носит для Казахстана приоритетный характер».

— Об этом мы заявляем с первых дней Независимости. За прошедшие десятилетия наша позиция, риторика не изменились. Одной из важнейших составляющих в деле укрепления атмосферы добрососедства, доверия и взаимопонимания между нашими государствами является диалог в информационном пространстве. Поскольку современную жизнь невозможно представить без медиа коммуникации. Признательны российским СМИ за стремление объективно разобраться в происходящих в республике событиях, вдумчиво освещая казахстанско-российские отношения, — сказал посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

Говоря о взаимодействии в информационном пространстве, председатель правления АО «Агентство Хабар» Кемелбек Ойшыбаев отметил меняющуюся структуру вещания традиционных СМИ.

— Цифровизация меняет очень многое сегодня особенно для традиционных СМИ. Например, телевидение уже несколько лет назад потеряло рупорный характер вещания для потребителя и монопольное право на распространение информации, а вместе с ним статус единственного источника домашнего мультимедийного досуга. Сейчас мы видим, что производство и распространение информации во всех традиционных СМИ приобрело гибридный характер. 30-40 лет назад никто бы не поверил в то, что телевидение можно сейчас перематывать, радио смотреть и читать, а газету — обновлять онлайн. Все это создает большой и единый поток контента через разные платформы, — сказал Кемелбек Ойшыбаев.

Поэтому, по его словам, главным вызовом для традиционных СМИ является такое понятие как «core cutting» — или перерезание провода (перевод с англ. — прим. ред.). Под этим подразумевается отток аудитории с классического линейного телевидения на разные сервисы отложенного просмотра. Причина — активное развитие инфокоммуникационных технологий и сетей передачи данных.

— Сейчас развитие широкополосного доступа в интернет существенно развивает конкуренцию. Кроме этого, этому способствуют низкие тарифы на доступ в интернет. Мы наблюдаем это как в Казахстане, так и в России. Это, по сути, меняет нашу жизнь. Доступ и скорость интернета стирает национальные границы. Потребитель может получать неисчерпаемый запас контента, подборку которого производит Big data. Этим не может пока похвастаться традиционное телевидение, — отметил руководитель агентства «Хабар».

Фото: Сапарбек Жаксылык

Согласно его информации, в среднем, мировые интернет-платформы имеют до 90 часов контента, что эквивалентно 10 годам беспрерывного просмотра. Страны мира вкладывают в развитие таких платформ, как Netflix бюджеты, которые превышают бюджеты некоторых стран. Обширные инвестиции создали уже новое поколение потребителей, где «картинка» персонализируется. А также тренды смены поведения потребителя, которым следуют участники рынка.

Все это создает запрос на совершенствование подборки информации, поскольку в условиях огромного потока информации создается такой феномен, как усталость от поиска.

— Потребитель может потратить 3 часа на поиск нужной информации и посмотреть 15 минут нужного ему контента, или потратить 15 минут на поиск информации и 3 часа на просмотр нужного ему контента, предлагаемого программой телевидения, — пояснил Кемелбек Ойшыбаев.

В целом, по его словам, это то, над чем необходимо работать в информационном пространстве СМИ Казахстана и России, используя обмен мнениями.

В своем выступлении директор 3-го департамента МИД РФ Александр Стерник отметил, что данный форум является своевременным мероприятием.

— В департаменте кипит работа над подготовкой государственного визита президента РФ В. Путина в Астану. Надо проработать весомое содержание программы, все документы, которые будут подписаны. Работа кипит, и это лишний раз подчеркивает приоритетное значение, которое руководство страны придает российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству. …В нынешних условиях особо дорожим российско-казахстанским партнерством, — отметил директор 3-го департамента МИД РФ Александр Стерник.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27 ноября.