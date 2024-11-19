Для казахстанцев День Великой Победы — важная сакральная дата — Ерлан Карин

В рамках двухдневного медиа-форума, который, по словам Ерлана Карина, является «хорошим импульсом сотрудничества Казахстана и России», руководители ведущих масс-медиа двух стран обсудят не только текущую актуальную информационную повестку, но и дальнейшее взаимодействие в части освещения ключевых мероприятий, в том числе и 80-летний юбилей Великой Победы.

— Мы наметили достаточно серьезные планы. Мы уже договорились о проведении следующего форума в Казахстане. В Астане. Поэтому, действительно, сегодняшнее мероприятие — хороший импульс нашего сотрудничества. От казахстанской делегации хочу выразить искреннюю признательность нашим российским друзьям за традиционно высокое гостеприимство и радушный прием. Официально наше мероприятие называлось круглый стол. Затем предложили назвать его форумом. В любом случае, я в этом уверен, это — встреча давних друзей на таком высоком уровне с участием руководителей всех ведущих российских масс-медиа, — отметил в своей приветственной речи Ерлан Карин.

Он также поздравил российское информационное агентство ТАСС со 120-летним юбилеем.

— В сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич специально направил поздравление по этому случаю. В своем поздравительном послании он отметил, что — «нынешняя юбилейная дата — это важная веха в истории ТАСС. Возможность с благодарностью вспомнить первопроходцев российской журналистики и наметить новые точки роста». И сегодня, по личному поручению Главы государства, мы прибыли с такой большой делегацией, чтобы продемонстрировать свое уважение, поддержку и дружбу, — сказал государственный советник.

Участники форума, в числе которых и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков обратили внимание, что встреча в таком формате проходит накануне государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

— В Казахстане придают весьма важное значение предстоящему мероприятию. Несомненно, что визит российского лидера станет знаковым событием с точки зрения углубления двустороннего взаимодействия и наших союзнических отношений. Сегодня, благодаря совместным усилиям, хорошим темпом развивается торгово-экономическое сотрудничество. Об этом свидетельствуют солидные показатели товарооборота. Россия занимает одну из ведущих позиций по объемам инвестиций в экономику нашей страны, — отметил по этому поводу Ерлан Карин.

Фото: Сапарбек Жаксылык

Дмитрий Песков рассказал о некоторых деталях, связанных с предстоящим государственным визитом Президента Путина в Казахстан, подчеркнув, что без диалога СМИ двух стран полноценного взаимодействия быть не может.

— Уже на завершающей стадии находится подготовка визита В. В. Путина в Казахстан. Каждый раз общение на высшем уровне дает новый дополнительный импульс для развития нашего многопланового сотрудничества, Президенты накануне визита обменяются статьями в ведущих СМИ Казахстана и России. Сейчас эти статьи готовятся, где, соответственно, оба главы государства еще раз подтвердят положительный характер наших двусторонних отношений в той окружающей обстановке, в которой нам приходится эти отношения беречь и развивать. Наверное, трудно переоценить роль средств массовой информации в наших странах и трудно переоценить важность диалога между средствами массовой информации двух стран. Потому что полноценным наше взаимодействие без диалога СМИ по линии информационщиков быть не может», — резюмировал Песков.

В своих выступлениях участники отметили и предстоящее 80-летие Великой Победы. Ерлан Карин сообщил, что в Казахстане уже с января 2025 года начнутся мероприятия, приуроченные к данному юбилею.

— Хотел бы, пользуясь случаем рассказать, как идет подготовка в Казахстане к еще одному важному событию — 80-летию Великой победы. В Казахстане — особое отношение к этому празднику. Для казахстанцев День Великой Победы — важная сакральная дата. Мы всегда будем помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших предков. И наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич еще весной, выступая на большом мероприятии — Национальном Курултае (в городе Атырау) — заявил о необходимости заблаговременной подготовки к этой важной юбилейной дате. В течение последних пяти-шести месяцев шла большая работа. Буквально с января (2025 года — прим.ред.) у нас в стране начнутся разноформатные мероприятия, посвященные данной юбилейной дате. В преддверии 80-летия Дня Великой Победы в Казахстане к степеням воинского ордена «Айбын» присвоены имена легендарных воинов героев ВОВ, — отметил государственный советник.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в свою очередь сказал, что информационное агентство готово безвозмездно предоставить редкие исторические снимки.

— ТАСС, обладая огромным архивом фотографий военного времени, безвозмездно предоставит все, что вам потребуется для воплощения любых замыслов по части празднования 80-летия Победы в Казахстане. Можете на нас абсолютно рассчитывать. Вы знаете, что все легендарные снимки от водружения знамени Победы над Рейхстагом, который сделал Евгений Халдей, до знаковых и малоизвестных фотографий — все абсолютно в вашем распоряжении, потому что это мы вместе добывали ту Великую Победу, — отметил глава ТАСС.

Ожидается, что в рамках рабочей дискуссии руководители ведущих СМИ Казахстана и России также обсудят нынешнее состояние медиа с учетом влияния искусственного интеллекта (ИИ) и стремительного развития мира социальных сетей.