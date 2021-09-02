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От решения вопросов в агросекторе зависит благосостояние граждан - костанайский аграрий

2 Сентября 2021 17:54
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От решения вопросов в агросекторе зависит благосостояние граждан - костанайский аграрий

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Аграрии Костанайской области всецело поддерживают инициативы Главы государства К. Токаева, озвученные в Послании. Как считает директор ТОО «Львовский Колос» из Житикаринского района Андрей Двуреченский, у агросектора большое будущее, и решение имеющихся проблемных вопросов напрямую влияет на благосостояние граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особое внимание уделил вопросам аграрного сектора страны. Костанайская область является крупнейшим аграрным регионом страны. Я, как аграрий, всецело согласен с тем, что у нас огромный потенциал. Но есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения. От этого в немалой степени зависит уровень благосостояния наших граждан, их благополучие, - отмечает он. — В первую очередь, это касается вопроса ценообразования. Действительно, нужен четкий мониторинг цен, недопустима бесконтрольность на рынке продовольственных товаров. Должна быть ответственность, защита интересов потребителей, особенно социально-уязвимых слоев населения. Считаем очень правильной мысль Главы Государства - начинать мониторинг цепочки ценообразования непосредственно от товаропроизводителя».

По мнению агрария, здесь будут учтены и интересы товаропроизводителя. То есть фактически ниже себестоимости он не может реализовать свою продукцию, а стоимость различных посреднических услуг должна снизиться до разумного уровня.

«Вопрос кормообеспечения, также затронутый в речи Президента страны, очень актуален. Особенно это проявилось в очень сложных условиях текущего засушливого года. Задачи, поставленные в Послании, имеют большое значение для дальнейшего развития отрасли животноводства, - считает А. Двуреченский. - Безусловно, необходимо увеличивать площади возделывания кормовых культур, обеспечивать потребности поголовья скота в производственном секторе и личных хозяйствах. Пути решения были озвучены, в том числе, по обеспечению потребности пастбищными угодьями скота сельского населения. Большое значение в их реализации будет играть Закон о личных подсобных хозяйствах, о необходимости принятия которого сказал Президент, дав соответствующее поручение».

Все поставленные задачи, как уверен аграрий, весьма исполнимы.


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#Костанайская область   #Сельское хозяйство   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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