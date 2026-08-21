От пяти до 10 суток ареста получили оскорбившие фельдшера в Кокшетау

Фельдшер Кокшетауской городской поликлиники, прибывшая на вызов к пациенту, столкнулась с оскорблениями, угрозами и попытками применения физической силы. В итоге нарушители подверглись административному аресту на срок от пяти до 10 суток, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации, озвученной юристом городской поликлиники Арманом Дутбаевым, сам инцидент произошел в Кокшетау еще 21 июля около 13.50, когда фельдшер медучреждения отправилась на вызов к 55-летнему мужчине.

— Мужчина находился в нетрезвом состоянии и мешал осмотру. При этом начал оскорблять фельдшера, хватал ее за плечи и пытался выпроводить из квартиры. Фельдшер решила уйти, но в это время находившиеся там же две женщины, 1986 года рождения, наоборот, пытались остановить ее, чтобы она осмотрела этого мужчину. При этом они так же оскорбляли ее нецензурной бранью и преграждали ей путь к выходу. Тогда фельдшер начала снимать их действия на телефон, потому что мы инструктировали их, что в случае каких-то агрессивных действий, нужно делать съемку. На данный момент поликлиникой уже закуплены видеорегистраторы, и сейчас производится видеофиксация, — поделился подробностями юрист.

Чтобы усмирить агрессоров, медику пришлось вызвать сотрудников полиции. Полицейские составили материал по ч. 2 ст. 80-1 КоАП РК — Проявление неуважения к медицинским и фармацевтическим работникам при исполнении служебных обязанностей. Материал был направлен в административный суд города Кокшетау. Главный дебошир получил 10 суток административного ареста, одна из женщин — семь суток, другая — пять.

Вопрос оскорбления самого медика, по словам юриста, может быть решен в частном порядке. Пока же нарушители находятся за решеткой.

Напомним, ранее суд вынес приговор напавшему на медсестру скорой в СКО. За применение насилия в отношении медработника мужчина получил один год и шесть месяцев лишения свободы.