Суд вынес приговор напавшему на медсестру скорой в СКО

За применение насилия в отношении медработника мужчина получил один год и шесть месяцев лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе областного суда СКО, межрайонным судом района Шал акын Северо-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 380-3 УК РК в отношении обвиняемого в применение насилия к медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей.

— 23 июня 2026 года около 12:00 часов вблизи села Узынжар района Шал акына СКО подсудимый Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно применил насилие к медицинскому работнику А., находившейся при исполнении своих служебных обязанностей. Н. нанес потерпевшей удар ногой в область правой голени и удар в область живота, а также схватил ее обеими руками за запястья, причинив физическую боль и телесные повреждения. Своими действиями подсудимый воспрепятствовал исполнению А. ее профессионального долга. Противоправные действия правонарушителя были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, — отметили в суде.

Вина подсудимого полностью подтвердилась материалами уголовного дела, собранными доказательствами, а также его признательными показаниями.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 380-3 УК РК.

— Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, — резюмировали в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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