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    18:39, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    От проведенной переписи не было толку для отрасли сельского хозяйства — мажилисмен Анас Баккожаев

    Анас Баккожаев
    Фото: parlam.kz

    Депутат Мажилиса Анас Баккожаев раскритиковал качество переписи в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — До сих пор вы провели две переписи, связанные с сельским хозяйством. Сельское хозяйство ничего не получило от их результатов. Как вы будете проводить перепись 2025 года? Какие стратегические решения будут приняты по итогам этой переписи? — задал он вопрос, выступая на заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, по обсуждению законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.

    Глава Бюро национальной статистики Максат Турлыбаев сообщил, что в этом году пилотная перепись будет проведена в двух селах каждого региона в целях подготовки к переписи следующего года.

    — В 2025 году планируется провести масштабную сельскохозяйственную перепись. Мы начали готовиться к ней в этом году. На правительственном уровне была создана специальная комиссия. Вся организационная работа решается этой комиссией. В августе этого года мы проведем пилотную перепись. Мы проверим наш уровень подготовки в двух сельских районах каждого региона, — сказал глава бюро.

    Теги:
    Сельское хозяйство Село Сельскохозяйственная перепись Депутаты Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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