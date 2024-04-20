Депутат Мажилиса Анас Баккожаев раскритиковал качество переписи в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— До сих пор вы провели две переписи, связанные с сельским хозяйством. Сельское хозяйство ничего не получило от их результатов. Как вы будете проводить перепись 2025 года? Какие стратегические решения будут приняты по итогам этой переписи? — задал он вопрос, выступая на заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, по обсуждению законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.

Глава Бюро национальной статистики Максат Турлыбаев сообщил, что в этом году пилотная перепись будет проведена в двух селах каждого региона в целях подготовки к переписи следующего года.