От незаконных раскопок к контролю: как в Казахстане наводят порядок в археологии

Дефицит контроля и проблемы лицензирования

По словам археолога Сырыма Есена, в отрасли до сих пор не сформирована целостная система и не установлен единый порядок работы. Особую обеспокоенность у специалиста вызывает ситуация на территориях, где ведется активное строительство.

— Ранее существовал только один вид лицензии. Эта лицензия была бессрочной и давала право работать на любой территории Казахстана и с любыми видами памятников. К примеру, перед началом добычи полезных ископаемых проводилась археологическая экспертиза, в ходе которой определялось, допустимо ли проведение земляных работ. Специалисты археологического института, имевшие лицензию, выезжали на место и выполняли такие исследования. Однако частные организации, приобретя лицензию, стали злоупотреблять системой. С целью извлечения выгоды они стали выносить фиктивные заключения «на данной территории памятников нет». За этими формальными выводами скрывается разрушение множества памятников, — говорит Сырым Есен.

По словам специалиста, для устранения этих пробелов археологическое сообщество выдвинуло ряд конкретных предложений.

Фото из личного архива Сырыма Есен

— Мы предложили разделить лицензии на несколько категорий. В законопроект было внесено предложение о выдаче отдельных лицензий для проведения экспертизы, аварийных раскопок и научно-исследовательских работ. Однако этот вариант в итоге принят не был, — отмечает археолог.

Отсутствие эффективного контроля лишь усугубляет ситуацию в отрасли. Как подчеркивает депутат Асхат Аймагамбетов, в официальной отчетности указывается, что в год проводится 70 археологических раскопок, тогда как в реальности их количество может достигать 300. Таким образом, фактически выполненный объем работ в 4 раза превышает зарегистрированные данные и остается вне какого-либо учета. Именно на решение этой проблемы и направлены предлагаемые изменения в законодательство.

Фото из личного архива Асхата Аймагамбетова

— Теперь археологические работы будут разделены на два направления. Первое — это плановые раскопки, то есть исследования, проводимые в научных целях. Второе — превентивные раскопки, которые осуществляются перед началом строительства или в экстренных ситуациях. Такой подход позволит не останавливать инфраструктурные проекты, узаконит деятельность археологов и даст возможность своевременно сохранять наше культурное наследие, — отметил депутат.

В настоящее время в археологии действует практика, при которой организация, однажды получившая лицензию, может работать бессрочно, при этом ее кадровый потенциал, опыт и профессиональная подготовка не проходят повторной оценки. В дальнейшем эта система будет кардинально изменена. По словам депутата, вводится новая и более справедливая модель лицензирования.

— Теперь лицензии на археологическую деятельность и на реставрационные работы будут выдаваться отдельно. Срок действия лицензии составит 5 лет. Подхода «один раз получил — и навсегда» больше не будет, — подчеркнул он.

Фото: Минкультуры и информации РК

Руководитель группы мониторинга и охранной археологии Археологического института имени А. Х. Маргулана Ерлан Амиров также отмечает, что ранее, из-за бессрочного характера лицензий, уровень квалификации и профессиональный опыт специалистов фактически не учитывались.

— Новая редакция закона внушает оптимизм. В документе прямо указано, что будут введены конкретные квалификационные требования. Если организация или специалист нарушат требования закона, лицензия может быть приостановлена сроком до 6 месяцев либо полностью отозвана. Это позволит существенно сократить количество нарушений и навести порядок в отрасли, — считает Ерлан Амиров.

Цифровизация наведет порядок в хаосе данных?

По словам археолога Сырыма Есена, система учета раскопок и регистрации артефактов в Казахстане остается неполной. В результате одни памятники могут исследоваться несколько раз, тогда как другие остаются без внимания и постепенно разрушаются.

— Учитывая эти проблемы, мы предложили внедрить цифровизацию еще в 2019 году. Она должна решить вопросы учетности. Сейчас в стране функционируют около 110-120 организаций с лицензиями, из которых реально работает только примерно 60 процентов. При этом неизвестно, каких результатов они достигли, какие материалы нашли и куда их поместили. Мы надеемся, что в будущем вся эта информация будет аккумулирована в единой системе, — пояснил археолог.

Депутат Асхат Аймагамбетов добавил, что хаотичные действия вскоре прекратятся.

— Мы создаем единую цифровую систему археологических работ. В ней будут отражены все отчеты, паспорта памятников и списки археологов, — отметил депутат.

Коллаж: Kazinform

Он также отметил отсутствие научного контроля и координации в сфере археологии.

— Сейчас ситуация меняется. На базе Археологического института имени А. Х. Маргулана создается Национальная археологическая служба. Эта служба будет контролировать раскопки, проводить научную экспертизу материалов, вести единую информационную систему, оказывать методическую поддержку археологам, определять, какие памятники и в какие сроки подлежат исследованию, а также устанавливать конкретные научные приоритеты. Система должна навести порядок в археологической отрасли, — подчеркнул депутат.

«Черные археологи» и незаконные раскопки

По словам эксперта, проблема «черных археологов» остается острой.

— В окрестностях Алматы увеличилось число людей, ищущих золото. Эта проблема стала заметна и в социальных сетях. Люди разрывают землю, разрушая насыпные курганы под предлогом поиска золота. За ними необходим тщательный контроль, — говорит Сырым Есен.

Археолог также поделился опытом прямого столкновения с нарушителями.

— Когда мы ловили неизвестных людей на месте раскопок и передавали их полиции, практически ничего не могли сделать. Им ограничились штрафом всего в 60 тысяч тенге. Это вызывает возмущение, — отметил он.

Ранее вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова объясняла, почему Правительство не поддержало предложение ужесточить наказание за незаконные археологические работы. Вице-министр подчеркнула, что при внесении изменений в законодательство опирались на статистические данные.

— Предложение депутатов о повышении уголовной ответственности за незаконные археологические работы не получило поддержки Правительства, так как по соответствующей статье Уголовного кодекса в 2022 году было зарегистрировано всего два правонарушения. Поэтому возникает вопрос о целесообразности ужесточения действующих уголовных санкций. Вместе с тем, по нашему мнению, первоочередной задачей остается выявление правонарушений и принятие мер по их предупреждению, — пояснила она.

Асхат Аймагамбетов также отметил проблему черного рынка. По его словам, сегодня теряются не только древние города и памятники, но и ценные артефакты, найденные на этих территориях.

— Исторические предметы уходят за границу и продаются на черном рынке. В большинстве случаев их находят с помощью металлоискателей. Некоторые считают это просто хобби, но на самом деле это — кража истории нашей страны. Поэтому в новом законопроекте предложено прямо запретить использование металлоискателей и других специализированных устройств без лицензии, — отметил депутат.

Кроме того, важна и активная роль общества. Старший преподаватель Международного университета Астана, доктор философии Архад Молдахмет считает, что сохранение археологического наследия — это не только обязанность государства, но и общая ответственность каждого гражданина.

Фото из личного архива Архада Молдахмета

— Привлечение местных сообществ, объяснение значения памятников, мотивация молодежи защищать культурное наследие — это важные шаги для долгосрочного результата. Если эти вопросы решать комплексно, мы сможем не только сохранить исторические памятники, но и превратить их в ценность, которая будет служить научным исследованиям и развитию культурного туризма, — отмечает он.

В целом новый законопроект направлен на систематизацию археологической отрасли через сохранение объектов после раскопок, восстановление окружающей территории и централизованное хранение материалов. Создание Государственного фонда и Национального депозитария усилит охрану исторического наследия, повысит эффективность научных исследований и контроля. Это, в свою очередь, должно снизить риски незаконных раскопок и угрозу со стороны «черных археологов».

