От Наурыза до Наурыза: прошедший год  - в фотографиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для тюркских народов весеннее равноденствие с древнейших времен считалось началом Нового года. От глубокого сна пробуждается природа, на деревьях распускаются почки, люди обретают особое вдохновение и надежду на то, что наступающий год будет непременно лучшим. Для казахстанцев Наурыз стал поистине праздником весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления народа. Международное информационное агентство «Казинформ», продолжая добрую традицию, подводит некоторые итоги 2022 года, окинув взглядом события, которые происходили с прошлого Наурыз мейрамы.

21 марта

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Глава государства отметил, что Наурыз давно стал праздником, воспевающим добро и созидание. Наурыз – это праздник благополучия, единения, истинного сострадания и взаимной заботы.

«Я приехал сегодня в Алматы, чтобы отпраздновать с вами Великий день. Алматы – золотая колыбель нашей независимости. Именно в этом месте возобновилось празднование народного праздника. Алматы – духовный, культурный и деловой центр казахстанского народа. Здесь сосредоточены представители интеллигенции, искусства, образования, науки и бизнеса», — сказал Президент, выступая с поздравительной речью в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз.

24 марта

Глава государства наградил орденом «Құрмет» спортсмена-паралимпийца Александра Герлица. На Паралимпийских играх в Пекине Александр Герлиц выиграл третью паралимпийскую медаль в истории Казахстана - 8 марта 2022 года спортсмен завоевал «бронзу» в лыжной гонке на 10 км.

6 апреля

Поклонников казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой порадовала новость о том, что она вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая юная шахматистка, ставшая чемпионкой мира по блицу среди женщин.

9 апреля

Несомненно, главным событием апреля стала победа прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина в поединке с японским соперником Риотой Муратой.





22 апреля

Одной из обсуждаемых стала новость о том, что Президент РК предложил изложить в новой редакции статью Конституции о собственности на землю. Отныне земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.

3 мая

Город Капшагай официально переименован в Конаев.





4 мая

В Казахстане официально появились области Абай, Жетысу и Ұлытау.

11 мая

Этот год также запомнился отважными героическими поступками простых казахстанцев. Таких случаев в уходящем году было немало. Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спас Сабит Шонтакбаев вместе с товарищем. Героизм Сабита отметили высокой наградой. Также ему за этот поступок подарили трехкомнатную квартиру в Астане. Квартиру и награду также дали Саги Жылкышиеву, который крепко держал своего друга, не давая ему упасть с высоты.

31 мая

Памятник жертвам голода 30-х годов прошлого столетия установили на территории карагандинского этнопарка имени 10-летия Независимости Казахстана, рядом с мечетью «Әнет баба». Он выполнен в форме переплетённых фигур мужчины и женщины, которые создают образ закрытого казана, олицетворяющего голод.

5 июня

В Казахстане прошел республиканский референдум. Граждане проголосовали по вопросу внесения 56 изменений в 33 статьи Конституции. Напомним, что в конце апреля Президент предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.

11 июня

В образовательной системе страны также произошли изменения. Президент Республики Казахстан подписал Указ о реорганизации Министерства образования и науки РК на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

16 июня

16 июня в новообразованной Улытауской области прошел Национальный курултай с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Ожидается, что эта диалоговая площадка станет центром новых идей, укрепляющих единство страны и сплачивающих общество.

3 июля

Казахстанцы отметили Национальный день домбры. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с этим днем и пожелал, чтобы домбра всегда занимала самое почетное место в каждом доме.

В столице на турнире по казақ куресі «Қазақстан барысы»-2022 состоялся финальный поединок, в котором сразились Максат Исагабылов и Нурдаулет Жарылгапов. Финальную схватку выиграл Исагабылов — он и стал победителем турнира в этом году.

9 июля

Историческим успехом Казахстана завершился финал теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Она одержала победу в финальном матче с представительницей Туниса Онс Жабер с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2.





14 июля

Глава государства провел расширенное заседание Правительства, где обсуждались важные для страны вопросы. Одна из таких проблем, не снимающаяся с повестки на протяжении нескольких недель – дефицит сахара. Президент происходящее в магазинах назвал позором и поручил оперативно разработать проект по развитию сахарной отрасли.





15 июля

12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом и обладателем диплома второй степени на международном детском музыкальном конкурсе Славянского базара-2022.

20 июля

Kyle Ruh из Казахстана завоевал специальную награду «Песня— путь к Содружеству» на Славянском базаре-2022 от межгосударственной телерадиокомпании «МИР» —за высокое мастерство в сохранении национальных традиций.

24 июля

Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке. Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.





28 июля

В широкий прокат в стране вышел фильм казахстанского фигуриста «Слепая любовь». Дениса Тена не стало в 2018 году в возрасте 25 лет. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи увидел двух парней, которые пытались снять боковые зеркала с его автомобиля, и бросился к ним. Но он получил ножевое ранение и умер через несколько часов в больнице.

10 августа

Главным культурным событием стало празднование Дня Абая. В Алматы Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борілі» в честь празднования дня великого поэта организовал передвижную выставку под названием «Абай мұрасы – халық қазынасы».





12 августа

В столице Казахстана открылась одна из крупнейших мечетей мира. Новая мечеть построена за три года.

1 сентября

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Послание Президента «СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО» состояло из пяти важных блоков: «Новая экономическая политика», «Развитие реального сектора», «Стратегические инвестиции в будущее страны», «Перезагрузка государственного управления», «Закон и порядок».





14 сентября

В столице прошел VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Визит Папы Римского Франциска, Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, Ашкеназского раввина Израиля Давида Лау стало особенностью религиозного форума.

В рамках съезда на территории EXPO прошла Святая месса Папы Римского Франциска. Выступая перед паломниками и гостями, глава Римско-Католической церкви сказал, что необходимо всеобщее усилие для развития Казахстана в братстве, диалоге и понимании.

16 сентября

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе.

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили совместную декларацию - главный документ саммита в Самарканде.

В этот же день депутаты Парламента РК приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Проект Закона содержал положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания. Также в законе предусматривалось изменение названия столицы Республики Казахстан на Астану.

21 сентября

Семикратный чемпион мира по стритлифтингу и воркауту Ильдар Ягьяев вошел в Книгу рекордов Гиннесса, установив новый мировой рекорд. Спортсмен установил рекорд, 10 раз подтянувшись (с дополнительным весом) на перекладине обеими руками.

1 октября

16-летняя Асылжан Сайлау стала первым ребенком, получившим экзоскелет в рамках благотворительной программы общественного фонда «Қазақстан халқына».

2 октября

Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников, проходящих в турецком городе Изнике. В соревнованиях спортсмены состязались активно. В итоге Казахстан одержал победу над своим соперником со счетом 4:3. Сборная нашей страны на групповом этапе разгромила Узбекистан со счетом 8:1, а Монголию со счетом 12:2.

13 октября

В Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, на котором рассмотрены вопросы политики, безопасности, экологии, касающиеся Азиатского региона, в том числе, трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. В саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приняли участие 11 глав государств - президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также прибыл в столицу.

25 октября

Впервые за 13 лет в Казахстане отмечался национальный праздник – День Республики. Масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, начали проводиться с 17 октября. До 28 октября в регионах прошли концерты, торжественные собрания, спортивные игры и многое другое.

20 ноября

В стране состоялись внеочередные выборы Президента. На выборах был задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % избирателей или 6 456 392 человека.

В этот же день в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022 года. За титул чемпиона боролись 32 сборных. В итоге победу одержала сборная Аргентины.

29 ноября

В городе Вилли-Реал-де-Санто-Антонио (Португалия) завершились Всемирные игры IWAS-2022. В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 34 стран мира. Казахстан представил 27 спортсменов по трем видам спорта: паралегкая атлетика, параплавание и парапауэрлифтинг. На соревнованиях казахстанские параспортсмены завоевали 14 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей.

1 декабря

Состоялась презентация документального фильма «От Алтая до Анадолы», посвященного 70-летней истории переселения кандасов в Турции. В документальном фильме повествуется об истории переселения казахов, которые через Тибет, Индию, Пакистан, нашли убежище в Турции.

16 декабря

В 31-й раз Казахстан отметил День Независимости.

23 декабря

Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы открыл мемориал жертвам январских событий «Тағзым». Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн.

30 декабря

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу.

2023

12 января

Президенту представили многотомник госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

13 января

В столице Индии завершился теннисный турнир второй категории – J200 DELHI. Самая титулованная пара Казахстана в возрасте до 18 лет - Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова - в финале уверенно обыграла дуэт из Таиланда со счетом – 6:3, 6:2.

23 января

На Универсиаде в Лэйк-Плейсиде казахстанские спортсмены выиграли 11 медалей, что позволило нашей сборной расположиться на 11 месте. П ервые медали в копилку нашей команды, причем золотые, принесли Данил Васильев, которому не было равных в дисциплине по прыжкам с трамплина, и биатлонист Вадим Куралес. Позже еще одно «золото» выиграл и биатлонист Бекентай Турлыбеков в спринте.

17 февраля

Борт с гуманитарной помощью из Казахстана приземлился в Турции.

19 февраля

Спасатели и медики Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана завершили поисково-спасательные работы в Турции. Первая группа казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек прибыла из Турции в аэропорт Алматы.За время работы казахстанские спасатели из-под завалов спасли 8 человек и извлекли более 80 тел погибших. На протяжении поисково-спасательных работ в зоне бедствия координацию осуществляли работники посольства РК в Турции, а также волонтеры из числа казахстанских студентов, обучающихся в турецких вузах. Медицинская и психологическая помощь оказана около 200 жителям.

3 марта

В Шымкенте состоялась неформальная встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

В этот же день 16-летний карагандинец Алан Курмангалиев стал победителем турнира по настольному теннису WTT Youth Contender в португальском Вила-Реал.

5 марта

Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC. Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде. Отметим, что перед боем Нил был выше Рахмонова в рейтинге UFC в полусреднем весе: американец занимал седьмое место, казахстанец — девятое. Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Джефф Нил потерпел пятое поражение. Для Рахмонова это был пятый бой в UFC (его рекорд — 5-0), для Нила — десятый (7-3).

16 марта

В ходе рабочего визита в Анкару Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

19 марта

Казахстанцы сделали свой выбор. В стране прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

20 марта

Стали известны предварительные результаты выборов. В Мажилис Парламента проходят шесть партий. Из них три партии впервые будут представлены в Мажилисе. Речь идет о народно-демократической партии «Ауыл», партии «Respublica» и Общенациональной социал-демократической партии. Впервые оппозиционная партия станет парламентской.