Как тазы вошла в «Жеті қазына» и что теперь ждет казахскую породу - президент Союза кинологов Казахстана

Международное признание казахского тазы стало ключевым этапом в деле сохранения национальной породы. Однако, как отметил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали в подкасте BIZDIÑ ORTA, впереди еще большая работа: предстоит доказать устойчивость, функциональность и ценность тазы для мирового сообщества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Системная работа по сохранению и популяризации казахского тазы началась в 2022 году — именно тогда Глава государства придал этой теме высокий статус и государственное значение. До этого усилия энтузиастов оставались разрозненными, а отсутствие единой программы грозило метизацией и утратой чистоты исконной породы. С того момента процесс приобрел масштаб и четкую стратегию: от законодательных изменений и утверждения стандарта до создания научной базы и международного признания.

— Общество начало работать по единым правилам. Когда после поручения эта работа приобрела общий государственный, общенациональный масштаб, тем более когда был принят специальный законопроект, который впервые закрепил понятия казахских тазы и казахского тобета, работа пошла гораздо активнее. Госорганы включились в этот процесс, — сказал президент Союза кинологов Казахстана.

В 2023 году был принят закон, закрепивший правовые основы сохранения и воспроизводства казахских пород собак. Он определил понятия казахских пород собак и чистопородной собаки казахской породы, а также предусмотрел государственные механизмы их сохранения и воспроизводства.

Сегодня тазы признана казахской породой, а Казахстан утвержден страной ее происхождения и несет ответственность за этот.

— Мы теперь исключили риски потери породы. А они были, ведь что существовала возможность другим национальным кинологическим организациям зарегистрировать тазы за собой. Тогда бы уже не мы решали, какой будет порода через 10–20 лет. Поэтому это самый ключевой и основной шаг, — сказал Бауыржан Сериккали.

При этом международное признание не означает, что работа завершена. Согласно правилам Международной кинологической федерации (FCI), в течение 10 лет Казахстан должен доказать, что тазы достойна занять свое место в международной кинологической системе.

— Мы должны доказать, что порода здоровая, что она функционально правильно развивается и, что немаловажно, представляет ценность для кинологического сообщества в международном масштабе. Следовательно, она должна стать популярной в мире, и международное кинологическое сообщество должно ею интересоваться, — пояснил президент Союза кинологов Казахстана.

Для выполнения поставленных задач Казахстан выстраивает целую систему работы. Она охватывает племенное разведение и контроль чистоты породы, научные и ветеринарные исследования, генетические программы, а также продвижение казахского тазы на международных выставках, форумах и чемпионатах. Таким образом, речь идёт не просто о сохранении уникальной охотничьей собаки, но о создании комплексной инфраструктуры, где соединяются наука, селекция и культурная дипломатия. Это позволяет не только укрепить статус тазы внутри страны, но и представить его миру как часть национального наследия Казахстана.

— Любое признание породы на международном уровне не начинается с заявки или документации. Оно начинается с самих собак. Должно быть поголовье. Если поголовья нет, никакой стандарт или программы не обеспечат сохранение и признание. Для полноценного развития породы необходимо наладить систему племенного учета, отслеживать происхождение собак и их потомков, вести трехколенную родословную, обеспечивать здоровье поголовья и соблюдать международные стандарты благополучия животных, — подчеркнул эксперт.

Также как отметил спикер, Казахстан должен быть активным участником международной кинологической жизни и проводить мероприятия, предусмотренные FCI.

По словам Бауыржана Сериккали, международное признание имеет значение не только для кинологической системы, но и для сохранения культурного наследия Казахстана.

— Мы закрепили символ нашей истории, внесли эту породу в международные реестры. Мы специально добивались, чтобы в самом международном стандарте была закреплена историческая связь с образом жизни нашего народа, с кочевым образом жизни. Мы прямо в стандарте закрепили, что тазы входит в понятие «Жеті қазына», — отметил эксперт.

По его словам, такая особенность делает международный стандарт казахской тазы уникальным.

Таким образом, предварительное международное признание стало для тазы не финальной точкой, а началом нового этапа. Теперь Казахстану предстоит не только сохранять породу внутри страны, но и показать мировому кинологическому сообществу, что тазы способна устойчиво развиваться, сохранять свои исторические качества и занимать достойное место среди признанных пород.

Напомним, что в июне этого года в итальянском городе Болонье состоялась Всемирная выставка собак — World Dog Show 2026 — одно из самых значимых событий в международной кинологии. При этом казахские тазы достигли высоких результатов.