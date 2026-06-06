Казахские тазы получают высокие места на «WorldDogShow -2026» в Болонье

В эти дни внимание мировой кинологической общественности приковано к итальянской Болонье, где проходит Всемирная выставка собак — World Dog Show 2026 — одно из самых значимых событий в международной кинологии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.

Для Казахстана участие в World Dog Show 2026 имеет особое значение: на одной из главных мировых кинологических площадок представлены собаки породы тазы — это национальная порода, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.

Участие Союза кинологов Казахстана в этом мероприятии станет важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

Стало известно, что казахстанские домашние животные не только участвуют, но и достигают заметных результатов.

Союз кинологов Казахстана сообщил следующие результаты:

Лучший кобель-юниор — Актабан (Астана, Касымбергебаев Б.)

Лучшая сука-юниор — Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).

Лучший кобель — Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)

Лучшая сука — Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).

Лучший представитель породы (Победитель CLUB SHOW-2026) (выбирается путем сравнения) — Лашын.

ENCI WINNER — 2026 (выставка международного ранга)

Лучший кобель-юниор — Челси (Астана, Жанпеисов М.)

Лучшая сука-юниор — Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).

Лучший кобель — Перс (Астана, владелец Гордиенко П.)

Лучшая сука — Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).

Лучший представитель породы (Победитель ENCI WINNER — 2026) (выбирается путем сравнения) — «Перс».

WDS — 2026

Лучший кобель-юниор — Челси (Астана, Жанпеисов М.)

Лучшая сука-юниор — Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).

Лучший кобель — Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)

Лучшая сука — Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).

Лучший представитель породы (Победитель WDS — 2026) (выбирается путем сравнения) — Лашын.

Юные Чемпион Мира (WDS — 2026) — Челси, Табигат.

Чемпион Мира (WDS — 2026) — Лашын, Рея.

Чемпион Италии — Дастер, Лашын, Рея, Перс, Арлан.

Юный Чемпион Италии — Челси, Табигат, Актабан.

Кандидат в чемпионы Италии — Кербез.

Резервный победитель класса чемпионов — Сарбаз.

Владелец тазы по кличке «Дастер» Ануар Альжанов рассказывает, что подготовке домашнего животного к таким соревнованиям предшествует большое количество времени и усилий.

Тем не менее, он отметил, что интерес к породе тазы в мире — растет. В первую очередь в связи с тем, что это аборигенная собака, сохранившая отличные природные и охотничьи данные.

Кроме того, казахстанский заводчик тазы считает, что подобное участие также помогает узнавать Казахстан и его богатую культуру в широких мировых кругах.

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