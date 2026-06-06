Казахские тазы получают высокие места на «WorldDogShow -2026» в Болонье
В эти дни внимание мировой кинологической общественности приковано к итальянской Болонье, где проходит Всемирная выставка собак — World Dog Show 2026 — одно из самых значимых событий в международной кинологии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.
Для Казахстана участие в World Dog Show 2026 имеет особое значение: на одной из главных мировых кинологических площадок представлены собаки породы тазы — это национальная порода, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.
Участие Союза кинологов Казахстана в этом мероприятии станет важным этапом последовательного движения породы к окончательному международному признанию.
Стало известно, что казахстанские домашние животные не только участвуют, но и достигают заметных результатов.
Союз кинологов Казахстана сообщил следующие результаты:
Лучший кобель-юниор — Актабан (Астана, Касымбергебаев Б.)
Лучшая сука-юниор — Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
Лучший кобель — Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)
Лучшая сука — Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
Лучший представитель породы (Победитель CLUB SHOW-2026) (выбирается путем сравнения) — Лашын.
ENCI WINNER — 2026 (выставка международного ранга)
Лучший кобель-юниор — Челси (Астана, Жанпеисов М.)
Лучшая сука-юниор — Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
Лучший кобель — Перс (Астана, владелец Гордиенко П.)
Лучшая сука — Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
Лучший представитель породы (Победитель ENCI WINNER — 2026) (выбирается путем сравнения) — «Перс».
WDS — 2026
Лучший кобель-юниор — Челси (Астана, Жанпеисов М.)
Лучшая сука-юниор — Табигат (Алматы, владелец Каримов Т.).
Лучший кобель — Лашын (Астана, владелец Бектыбаева И.)
Лучшая сука — Рея (Астана, владелец Бектыбаева И.).
Лучший представитель породы (Победитель WDS — 2026) (выбирается путем сравнения) — Лашын.
Юные Чемпион Мира (WDS — 2026) — Челси, Табигат.
Чемпион Мира (WDS — 2026) — Лашын, Рея.
Чемпион Италии — Дастер, Лашын, Рея, Перс, Арлан.
Юный Чемпион Италии — Челси, Табигат, Актабан.
Кандидат в чемпионы Италии — Кербез.
Резервный победитель класса чемпионов — Сарбаз.
Владелец тазы по кличке «Дастер» Ануар Альжанов рассказывает, что подготовке домашнего животного к таким соревнованиям предшествует большое количество времени и усилий.
Тем не менее, он отметил, что интерес к породе тазы в мире — растет. В первую очередь в связи с тем, что это аборигенная собака, сохранившая отличные природные и охотничьи данные.
Кроме того, казахстанский заводчик тазы считает, что подобное участие также помогает узнавать Казахстан и его богатую культуру в широких мировых кругах.
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