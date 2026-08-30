От Нацбанка до Курултая: кадровые решения недели в Казахстане

Минувшая неделя была отмечена рядом кадровых решений в Казахстане. Новые назначения состоялись в Национальном банке, Комитете национальной безопасности, Высшем Судебном Совете, Министерстве иностранных дел и других государственных структурах. Отдельный блок решений связан с началом работы Курултая первого созыва: депутаты избрали председателя и трех вице-спикеров нового законодательного органа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Указом Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен председателем Национального Банка Республики Казахстан.

Тимур Сулейменов окончил Павлодарский государственный университет (2000) по специальности «Менеджмент», Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак» (2002). Магистр бизнеса со специализацией «Финансы». Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы, работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Был вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010), вице-министром экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012), членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.04.14.2012.2017), министром национальной экономики Республики Казахстан (28.12.02.25.2016.2019), заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан (01.03.03.21.2019.2019), помощником Президента Республики Казахстан (22.03.2019-07.2019), заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (22.07.01.13.2019.2022), первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.01.09.01.2022.2023), председателем Национального Банка Республики Казахстан (с 04.09.2023).

Фото: КНБ

Указом Главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Окончил Казахский политехнический институт по специальности «Инженер-электромеханик», Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция». Учился в магистратуре Национального университета обороны по специальности «Менеджмент в сфере государственной охраны» (по квалификации: организация охранных мероприятий), с присвоением академической степени «Магистр национальной безопасности и военного дела».

Трудовой стаж включает период прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах СССР в 1985–1987 годах, службу на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1994-2006), службу на офицерских и руководящих должностях Аппарата Службы государственной охраны Республики Казахстан, а также в подразделениях оперативного обеспечения (2006-2019). Был заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан (05.2019-07.2021), заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (07.08.25.2021.2021), начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан (25.08.01.05.2021.2022), председателем Комитета национальной безопасности РК (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022).

Фото: Gov.kz

Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан. Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1991-1995), Университет экономики и финансов им. Рыскулова (2003-2005) по специальности «Юрист — правовед, экономист». Трудовой стаж включает работу в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. Был заместителем руководителя департаментов регионального и центрального аппарата Министерства внутренних дел, Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции (07.2004-03.2019), руководителем Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (03.2019-09.2020), заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (09.2020-03.2022), первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (03.2022-10.2023), заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (11.10.02.13.2023.2024), председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (13.02.09.16.2024.2024), председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан (с 19.09.2024).

Фото: Конституционный суд

Указом Главы государства Ластаев Артур Ермекович назначен Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан. Окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби (2005) по специальности «Международное право», Казахский национальный университет им.Аль-Фараби (2007) — магистр по специальности «Основы экономики и права», магистерские программы по Уголовной юстиции Виргинского университета США (сертификат) и Национальной Академии ФБР (диплом), г. Куантико, США (2015). Также получил степень магистра по специальности «Международное право в вооруженных конфликтах» в Женевском университете в Швейцарии (2018). В разные годы был помощником, старшим помощником прокурора Бостандыкского района прокуратуры г. Алматы (2006), прокурором управления прокуратуры города Алматы (2008), прокурором, старшим прокурором и руководителем подразделения по надзору за соблюдением финансового законодательства Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2010-2016), представителем Генеральной прокуратуры Республики Казахстан — советником Постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (2016-2018), представителем Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в Европе — советником Посольства Республики Казахстан в Швейцарии, г. Берн (2018-2022), начальником Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2022), уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан (с 01.01.2023), членом Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 27.01.2023), председателем Ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан (с 02.06.2025).

Фото: МИД РК

Жанболат Усенов назначен официальным представителем МИД Казахстана. Жанболат Усенов родился в 1983 году в Туркестанской области. В 2004 году окончил факультет политологии Московского государственного института международных отношений (МГИМО). 2004–2006 гг. — ведущий эксперт ТОО «КазМунайГаз-Сервис», 2006–2007 гг. — атташе департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан, 2007 г. — атташе Посольства Республики Казахстан в Великобритании, 2007–2011 гг. — третий, второй и первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Соединённых Штатах Америки, 2011–2012 гг. — координатор инвестиционных проектов «Шеврон Мунайгаз Инк.», 2012–2014 гг. — Официальный представитель МИД, заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахста, 2014–2017 гг. — заместитель директора по связям с правительством и общественностью «Шеврон Мунайгаз Инк.», 2015–2017 гг. — директор Евразийского совета по международным отношениям, 2017–2022 гг. — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании, 2022–2023 гг. — ведущий программы «Мир» на телеканале 24 KZ. До назначения на должность Официального представителя МИД занимал должность управляющего директора по корпоративным коммуникациям компании «Верный Капитал».

Фото: МИД РК

Руководителем аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан назначен Жаппар Аскар. Родился 23 марта 1982 года в городе Шымкент. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет, в 2022 году Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. 27.11.2003 — 05.07.2004 гг. — бухгалтер РГП «Еңбек-Шымкент» УК УИС Министерства юстиции РК. 28.09.2004 — 10.11.2006 гг. — ведущий, главный специалист департамента коммунального хозяйства акимата города Астана. 10.11.2006 — 11.02.2008 гг. — помощник депутата Мажилиса Парламента РК. 11.02.2008 — 02.06.2008 гг. — главный консультант Отдела обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК. 02.06.2008 — 30.06.2008 гг. — заведующий сектором Отдела редактирования и перевода Мажилиса Парламента РК. 30.06.2008 — 20.01.2015 гг. — в системе МИД РК. 20.01.2015 — 07.07.2015 гг. — исполнительный директор Корпоративного фонда «Сары-Арка» Управления делами Президента РК. 08.07.2015 — 17.03.2016 гг. — управляющий объектов Дирекции ТОО «Бурабай даму» и ЛОК ОК «Окжетпес» Управления делами Президента РК. 20.02.2017 — 25.05.2018 гг. — заведующий отделом каталогизации и информационных технологий, временно исполняющий обязанности директора ГУ «Государственный архив». 22.10.2018 — 05.03.2020 гг. — начальник отдела официальных и протокольных мероприятий РГП на ПХВ «Дипломатический сервис» МИД РК. 06.03.2020 — 16.07.2023 гг. — управляющий АХО Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. 10.08.2023 — 05.01.2026 гг. — директор РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами Президента РК. 19.01.2026 — 20.08.2026 гг. — директор Департамента обеспечения и документооборота МИД Республики Казахстан. С 20.08.2026 г. — руководитель аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: Организация исламского сотрудничества

Также избран новый генсек Организации исламского сотрудничества. Им стал Исмаил ульд Шейх Ахмед из Мавритании. Исмаил ульд Шейх Ахмед родился 9 ноября 1960 года в Нуакшоте. Получил степень бакалавра экономики в Университете Монпелье, степень магистра в области развития человеческих ресурсов в Манчестерском университете, а также прошел обучение в Маастрихтском университете. В разные годы работал в структурах ООН. В 2008–2012 годах был координатором-резидентом ООН, гуманитарным координатором и постоянным представителем ПРООН в Сирии, в 2012–2014 годах занимал аналогичные должности в Йемене. В 2014 году работал заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН в Ливии, затем возглавил Миссию ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу. В 2015–2018 годах был специальным посланником Генерального секретаря ООН по Йемену. Ранее занимал руководящие должности в ЮНИСЕФ. В 2018 году Исмаил ульд Шейх Ахмед был назначен министром иностранных дел Мавритании. Владеет арабским, французским и английским языками.

Фото: Правительство РК

Приказом министра науки и высшего образования РК Ержан Амирбекулы назначен на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования ведомства. Родился в 1976 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати. Трудовую деятельность начал в 1998 году преподавателем Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати. 2004–2014 гг. — старший преподаватель, профессор, заведующий кафедрой Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова. 2014–2015 гг. — руководитель управления Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК. 2015–2018 гг. — директор Международной школы бизнеса, проректор по академической работе и науке Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. 2018–2020 гг. — ректор Таразского государственного педагогического университета. 2020–2021 гг. — и. о. проректора, ректор Таразского регионального университета. 2021–2022 гг. — заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК. 2022–2025 гг. — председатель правления — ректор НАО «Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина». С января 2025 года по настоящее время занимал должность председателя правления — ректора НАО «Павлодарский педагогический университет им. Әлкей Марғұлана».

Кадр из видео

Ряд кадровых решений касался Курултая. Депутаты Курултая избрали Айбека Дадебая председателем нового законодательного органа. Ранее во время открытия первой сессии Курултая I созыва кандидатуру Айбека Дадебая на пост спикера выдвинул Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Айбек Дадебай окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2001, 2003), специальность «Документовед-международник», «Магистр регионоведения». Дипломатический ранг Советника II класса.

Трудовой стаж: преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (2001-2002); эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, и. о. помощника председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2008-2011); атташе, третий секретарь Постоянного Представительства Республики Казахстан в ООН, Женева (2011-2013); заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019); заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан (2019-2021); заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (28.05.01.11.2021.2022); Управляющий делами Президента Республики Казахстан (11.01.2022, переназначен 28.11.02.06.2022.2024); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (06.02.05.05.2024.2026).

Фото: пресс-служба Сената

Избраны трое вице-спикеров Курултая. Первым вице-спикером был избран экс-депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров. С 1984 по 1992 годы методист, инженер, главный инженер, заместитель директора, директор центрального стадиона имени Кажымукана областного управления спорта (г.Шымкент). С 1992 по 1996 годы начальник областного управления по страхованию кредитов и инвестиции, первый заместитель генерального директора Южно-Казахстанской государственной страховой компании.С 1996 по 2003 годы заместитель директора, вице-президент ЗАО «Сеним», ТОО «Санур», филиала АО «Трансойл». С 1999 по 2018 годы избирался депутатом Шымкентского городского маслихата II, III, IV, V, VІ созывов. С 2003 по 2011 годы председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата двух созывов. С 2011 по 2018 годы секретарь Шымкентского городского маслихата трех созывов. В 2018 и 2023 годы дважды избирался депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. Секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. С сентября 2023 года председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: партия «Ақ жол»

Также экс-заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева избрана заместителем председателя Курултая РК. В разные годы работала в различных ведомствах. Экономист отдела кредитования Актюбинского областного управления Государственного Банка СССР (1982-1986), старший экономист отдела кредитования Актюбинского областного управления Государственного Банка СССР (1986-1987), старший экономист отдела денежного обращения областного управления Промстройбанка (1988-1991), главный бухгалтер Актюбинского филиала СО «Туран» (1992), заместитель директора Актюбинского филиала СО «Туран» (1992-1995), главный специалист, заместитель начальника, и. о. начальника отдела кредитования Актюбинского областного управления Алем Банк Казахстан (1995-1997), заместитель директора по корпоративному бизнесу АО «БТА Банк» (1998-2005), директор Актюбинского филиала АО «БТА Банк» (2006-11.2014), директор Актюбинского филиала АО «Казкоммерцбанк» (11.2014-03.2016), депутат Актюбинского областного маслихата, член комиссии по делам семьи и женщин (08.2008, переизбрана с 2012-2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от ДП «Ак Жол», член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (24.03.2016-2019), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (14.01.01.19.2021.2023), член депутатской группы «Жаңа Қазақстан» (02.01.19.2022.2023), депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Демократическая партия Казахстана „Ак жол“ (с 28.03.2023), заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (29.03.07.01.2023.2026), депутат Курултая Республики Казахстан I созыва от Демократической Партии Казахстана „Ак жол“ (с 27.08.2026).

Фото: Конституционный суд РК

Третьим вице-спикером Курултая стала экс-уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, Республика Казахстан, г. Алматы (1998-2002), Институт языка и культуры, г. Пекин, Китай (2001).Специальность «Международное право».

Карьера: дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация (2004), Специальность «Международное право», MBA Hult international business school, г. Дубай, ОАЭ (2013). Карьера: заместитель генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», г. Астана (2004-2005); главный специалист Департамента развития предпринимательства, Министерство индустрии и торговли РК, г. Астана (02.2005-08.2005); основатель ТОО «Antarex», сеть ресторанов «Rafe», г. Астана (02.2006); эксперт Протокола Президента РК, Администрация Президента РК, г. Астана (2007-2013); соучредитель Общественного Благотворительного Фонда «Қасиетті Жол», г. Астана (2011); заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии — руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan», г. Астана (2013-2015); директор КГУ «Детский дом» акимата города Астаны, г. Астана (2017-2019); председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «AMANAT» (2019); руководитель Корпоративного Фонда «Қамкорлық қоры» при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019-2021); Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (с 12.06.2023).

Фото: НОК

Абай Алпамысов переизбран президентом Национальной федерации баскетбола Казахстана. Он возглавляет Федерацию баскетбола с 2022 года. До этого он занимал должность президента организации с 2013 по 2017 год. Также он является членом правления FIBA Азия.

Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (1993) по специальности «Математика», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, кандидат экономических наук; докторант Казахского государственного аграрного университета (2001-2003).

Трудовой стаж: младший научный сотрудник НИИ экономики и рыночных отношений Министерства экономики Республики Казахстан (1993-1994); начальник отдела Государственного банка жилищного строительства Республики Казахстан (1994-1995); начальник отдела, начальник управления, директор департамента, начальник Жезказганского областного управления, начальник управления КАБ «Туранбанк» (1995-1997); финансовый директор ТОО «Казмет» (1997); директор финансового департамента, директор представительства ННК «Казахойл» в гор. Атырау (1997-1999); первый вице-президент АО «Узеньмунайгаз» (1999-2000); советник президента ННК «Казахойл» (2000); генеральный директор ТОО «Казахойл-Транс» (2000-2001); советник президента ННК «Казахойл» (2001); вице-президент ЗАО «Торговый дом „Казахстан темир жолы“ (2003); заместитель руководителя аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2003-2005); директор департамента политики управления государственными активами Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (04.2005-06.2006); управляющий директор АО „Фонд устойчивого развития „Казына“ (06.2006-09.2007); председатель правления АО „Kazyna Capital Management“ (09.2007-03.2012); заместитель акима Кызылординской области (11.03.2012-02.2013); заместитель генерального директора по экономическим вопросам ТОО „KMG Drilling& Services“ (с 07.2013).

Фото: акимат Карагандинской области

Кадровые изменения произошли в руководстве Карагандинской области. Шынгыс Суюнбаев стал новым заместителем акима региона. Шынгыс Суюнбаев начал трудовую деятельность с должности специалиста 1-й категории Алматинского филиала ЕМК «Казахстанская поверочная служба» при РГП «КазИнМетр» Комитета технического регулирования и метрологии. Впоследствии возглавлял поверочную лабораторию. В разные годы занимал руководящие должности в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции. В 2022–2023 годах работал заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития. С ноября 2023 года до нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства.

Фото: Министерство финансов РК

Ринат Кудайбергенов возглавил департамент государственного имущества и приватизации Кызылординской области. Ринат Кудайбергенов окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальностям «Международные экономические отношения», «Экономика» и «Право». Общий трудовой стаж составляет 23 года, из которых больше 20 лет он проработал на государственной службе. Продолжительное время работал в системе государственного управления, с 2023 года занимал должность руководителя Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай Берик Уали представил активу Жарминского района нового акима района. Им стал Берик Серикканович Терликбаев. Берик Серикканович родился в селе Каракол Урджарского района. Трудовую деятельность начал рабочим, впоследствии работал в сфере предпринимательства и на государственной службе. В Аягозском районе занимал ответственные должности в сферах экономики, налогообложения, статистики и жилищно-коммунального хозяйства. На протяжении многих лет работал на руководящих должностях в сфере статистики. Занимал должность заместителя руководителя управления статистики Восточно-Казахстанской области, возглавлял департамент Бюро национальной статистики по Восточно-Казахстанской области, а затем — департамент по области Абай. С 12 мая 2026 года работал заместителем акима Жарминского района и исполнял обязанности акима района.