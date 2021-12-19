От нашей работы сегодня зависят дороги будущего - инженер из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – От того, как ты выполнишь работу сегодня, зависит, какие дороги будут в будущем. Так считает дорожный инженер отдела государственного учета и контроля качества акмолинского областного филиала Национального центра качества дорожных активов Абылай Толеуов. О том, что побудило когда-то его связать свою жизнь с проверкой качества дорог, ровесник Независимости рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Абылай Толеуов родился в селе Ортак Зерендинского района. По словам парня, о профессии дорожника он и не думал, но после окончания школы понял – нужно сделать правильный выбор, ведь от этого зависит его будущее. Заинтересовала профессия дорожного строителя, и после долгих раздумий Абылай поступил в колледж на специальность «Строительство дорог и аэродромов». Через год после успешного окончания колледжа пришел работать в региональное государственное учреждение «Акмолажоллаборатория» при Комитете автомобильных дорог. При этом юноша совмещал работу с учебой в Казахской автомобильно-дорожной академии им. Л. Б. Гончарова. За десять лет Абылай успел поработать лаборантом, экспертом, инженером по дорожно-строительным материалам.

В 2019 году путем слияния РГУ «Акмолажоллаборатория» было реорганизовано и стало акмолинским областным филиалом Национального центра качества дорожных активов Комитета автодорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и наш герой продолжил работу дорожным инженером отдела госучета и контроля качества.

«В первые годы мне помогали старшие коллеги, объясняли реалии профессии и передавали опыт. Тогда запускалось и воплощалось в жизнь много важных и масштабных проектов в дорожно-строительной отрасли Акмолинской области. Я понимал, что работа дорожника очень важна, от этого зависит, как будет развиваться наш регион, безопасность и комфорт граждан. Сейчас я вижу много достижений как региона, так и страны. Построено и отремонтировано множество километров дорог, впереди немало планов. И я очень рад, что мне посчастливилось участвовать в некоторых проектах, внести и свой небольшой вклад в это», - отметил Абылай.

Сегодня он работает на самых ответственных направлениях деятельности филиала. Часто приходится проводить инспекционные выезды, диагностику авдорог и посещать проблемные участки. Молодой специалист быстро ориентируется в ситуации, умеет вникать в суть вопроса, при этом всегда компетентен и деликатен.

«Когда выезжаешь на участки автодорог, всегда чувствуешь ответственность перед гражданами и что от того, как ты выполнишь работу, зависит, какие дороги будут в будущем. Каждый рабочий день для меня радостное событие. Например, выезжая на передвижной дорожной лаборатории, проводим диагностику дорожного покрытия на наличие дефектов, есть весенне-летний, осенне-зимний осмотры. По их результатам делаем рекомендации, на каких участках дорог нужно провести ремонт. Всегда взаимодействуем с другими дорожными организациями и службами, от этого зависит конечный результат работы», - поделился Абылай.

Профессиональные и личностные качества специалиста отмечают и в коллективе.

«С Абылаем работаем не первый год, он из ряда тех специалистов, с кем можно и в огонь, и воду. За выполнение и результат работы, порученной ему, можно не переживать. Он всегда подходит к каждой задаче с ответственностью и решительно. Его отличают глубокие знания, эрудиция и стремление быть профессионалом в своем деле. Всегда ставим Абылая в пример другим молодым сотрудникам. Кроме того, благодаря своим качествам он часто выступает с лекциями в учебных заведениях в рамках акции «1000 школ». На его примере, так сказать, привлекаем новые кадры в дорожную сферу. Поэтому он всегда на передовой. Очень приятно и радостно, что в нашем коллективе есть такой специалист, как оказалось, еще и ровесник Независимости», - поделился руководитель Абылая Александр Волков.

Впереди у Абылая, по его словам, немало планов и задач, для реализации которых нужно работать, прилагать усилия и совершенствовать себя.

«Приятно осознавать себя ровесником Независимости нашей страны, чувствовать себя гражданином суверенного государства. Особо хочется говорить про автодорожную отрасль, в которой я тружусь. Это очень ответственное и важное направление развития. Думаю, единая команда дорожников приложит всего усилия в достижении успехов на этом поприще. А для этого каждый из нас должен внести свой вклад. Это обязывает меня подходить к своей работе еще более ответственно. Ведь дорожник – это звучит гордо», - добавил Абылай.

Всего в Акмолинской области протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет около 8 тысяч километров, в том числе областного и районного значения – 5,6 километров. В год Независимости страны в регионе было реализовано 230 проектов по ремонту и строительству дорог, немаловажным стало качество выполняемых работ и дорожно-строительных материалов. Главную роль в этом сыграл и акмолинский областной филиал Национального центра качества дорожных активов.