От лаборатории до экопривычек: как в СКО отметили Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня экологи, защитники природы и специалисты по охране окружающей среды отмечают профессиональный праздник. В связи с этим в Северо-Казахстанской области прошло экологическое мероприятие «Зелёный маршрут: путь к экологичному городу», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу УВП СКО.

Основная цель — повышение экологической культуры молодежи и наглядно показать, как каждый может внести вклад в сохранение природы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что акция «Таза Қазақстан» это не одноразовое мероприятие, а образ жизни каждого гражданина. Данная инициатива направлена на формирование экологического сознания у казахстанцев.

Фото: УВП СКО

В рамках акции, Департамента экологии СКО пригласил молодежь на экскурсию. Гости осмотрели испытательную лабораторию, где специалисты продемонстрировали работу газо-анализатора, измеряющую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

— В нашей испытательной лаборатории мы проводим различные исследования: контролируем качество атмосферного воздуха, воды и уровень радиационного фона. Наша задача — не только следить за состоянием окружающей среды, но и повышать экологическую осознанность молодежи, — рассказал главный специалист Департамента экологии СКО Игорь Гах.

После экскурсии прошел экологический интерактив «Зелёная карта города: экопривычки в повседневной жизни». Участники обсудили лайфхаки, помогающие экономить природные ресурсы и поддерживать чистоту окружающей среды.

Фото: УВП СКО

— Я часто участвую в экологических акциях и субботниках. В повседневной жизни тоже стараюсь придерживаться полезных привычек: экономлю воду, выбрасываю мусор только в предназначенных для этого местах и бережно отношусь к окружающей среде, — поделилась ученица средней школы № 32 Юлия Конина.

Организаторы отмечают, что ответственное отношение к природе начинается с ежедневных привычек каждого человека.

Фото: УВП СКО

Напомним, в Бурабае реализуют принципы «Таза Қазақстан». Глава государства отмечал, что «Таза Қазақстан» — конституционная обязанность Правительства и акимов.