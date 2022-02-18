От каждого из нас зависит построение «Нового Казахстана» - Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Мажилиса 11 января т. г. Глава государства заявил, о необходимости проведения реформ в рамках «Нового Казахстана». В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым рассказал о том, что нужно предпринять, чтобы построить «Новый Казахстан» и искоренить проблемы в обществе.

- Айдос Амироллаевич, как Вы считаете, сможет ли инициатива Главы государства в рамках «Нового Казахстана» стать объединяющей силой общества?

- Да, поскольку общество уже не сможет жить по-прежнему. Если говорить открыто, то январские события изменили общество, его мировоззрение и мышление. Мы дошли до исторического рубежа: Казахстан, существовавший до январских событий и Казахстан после январских событий. Сейчас группа депутатов находится в Алматы. Мы встретились с местным населением и акимом города и увидели, что горожане активно выражают недовольство по разным вопросам. Это означает, что идея Президента о «Новом Казахстане» должна превратиться в идеологическую концепцию.

Наше поколение во второй раз переживает непростые времена. Если вспомнить о непростых 90-х годах. Сейчас в обществе идет борьба идей и проектов. Создаются новые партии. Это показатель того, что общество пробудилось. Поэтому «Новый Казахстан» - это начало больших изменений, в рамках которых, вероятно, будут конкурентные идеи, проекты и идеология.

- Как Вы считаете, что нужно предпринять, чтобы обеспечить полноценную реализацию этой инициативы? Достаточно ли у нас потенциала?

- Безусловно найдется сила и потенциал для реализации инициативы. Для этого у нас есть идеологический, научный, философский, политический и социальный потенциалы. Самое главное – общество пробудилось. Обществу необходимы новшества. Мы будем работать, прикладывая все усилия, мудрость, интуицию и амбиции. Однозначно не вернемся к прежней жизни. К изменениям теперь должны быть готовы государственный аппарат и граждане.

- Какую работу в этом направлении проводит депутатская группа «Новый Казахстан», инициированная Вами?

- Депутатская группа прошла регистрацию. «Новый Казахстан» состоит из фракции и групп. Эта группа должна предлагать новшества и реализовывать их. Мы даже не думаем создавать партию. Каждый из членов этой депутатской группы является членом определенной партии или фракции.

Если говорить открыто, то в эти исторические дни Глава государства взял на себя ответственность и принял сложные решения с человеческой и государственной точки зрения, поэтому мы должны оказать политическую поддержку Президенту. На съезде партии «Nur Otan», затем на расширенном заседании Правительства Глава государства дал ряд поручений. Реализацию этих задач нужно взять под строгий контроль. Мы должны понимать, что сейчас государство работает на запросы общества. Государственный аппарат – непростое дело. Есть свои структуры, сформированные на местном уровне. Допустим, районные отделы образования являются одним из видов мини-олигополий, либо есть монопольная структура на местах. Например, проблема с газом в Мангистауской области возникла из монопольной структуры. Мы начинаем видеть сопротивление тех же монопольных структур. В том числе, может быть давление на законодательную и исполнительную власть. Сегодня также вероятна контратака с использованием демократических сил, а силу, которая даст им сопротивление, мы видим в такой межфракционной депутатской группе. У каждого из нас есть свои амбиции и понимание.

Недавно Президент сообщил, что в марте объявит о больших инициативах касательно политических реформ. Значит, с того момента в Парламент будут поступать различные законопроекты. А каждая идея и инициатива Главы государства – уже отдельный закон. Мы должны способствовать оперативному рассмотрению этих законопроектов, их принятию, чтобы потом отправить на подпись Президенту. Общество ждет этого. Мы хотим показать свою готовность к такой работе, как обществу, так и себе.

В целом, конечно же, понятно, что принятие закона требует определенного времени. Есть свои процедуры. Нужно провести заседания рабочих групп. Необходимо сплотить все новые силы и уметь разговаривать с ними. В обществе также есть законотворческие инициативы. Мы должны объединить свои усилия, работать с партиями, которые не входят в Парламент - консолидируя общество, обсуждая общие вопросы путем проведения политических реформ в стране, внедряя их в жизнь, мы должны показать обществу, что извлекли урок из этих событий и в будущем избегать кровавых трагедий.

Мы не сможем вернуться к прежней жизни. А как будет выглядеть наша новая жизнь, конечно же, зависит от нашей внутренней терпимости. Мы живем в историческую эпоху. Не каждому суждено стать свидетелем перемен. Возможно завтра, нашим внукам мы будем рассказывать об этом: «Мы жили в ту эпоху. Происходили сложные, интересные перемены». Поэтому поколение, которое живет в эту эпоху, должно правильно действовать, выдвигать новые инициативы и высказывать новые идеи.

- Январские события продемонстрировали существование регионального радикализма и терроризма. Не искоренив их, сложно построить «Новый Казахстан». Как должна вестись борьба с терроризмом и радикализмом в стране?

- Радикализм - одна из идей. Идею можно победить, противопоставив с более сильной идеей. Данную работу нужно начинать с детского сада и школьного воспитания детей. Сегодня мы посетили одну из алматинских школ. Спросили у ребят: «У вас ведется предмет религиоведение?». Они ответили: «Да». Предмет ведут религиоведы, историки с правильным видением, путем согласования с духовным управлением. То есть, проблемы религии нужно объяснять уже в школе, путем обучения этому предмету в стенах вузов, проводя правильную политику со СМИ и на платформе социального пространства. Необходима особая активность сотрудников духовного управления.

Общество озадачено вопросом: «Почему мы упустили проблему с религией?» От атеистического мы шагнули в сторону светского общества. Если взглянуть, большинство религиозных деятелей – молодежь. Когда к 60-70-м годам они станут влиятельными, тогда, возможно, будет другое положение дел.

Еще одна мера в борьбе с религиозным радикализмом - построение правильного, справедливого общества. Рождаясь, никто не становится религиозным радикалом или экстремистом. Человек переживает трудности, сталкивается с ними, смотрит по сторонам – а помочь некому. Он приезжает в город, где нет родственников. Для себя он делает вывод, что с этой несправедливостью нужно бороться по-другому. Мы должны сократить такие пути, к которым они прибегают. У нас должно быть справедливое общество, справедливый суд. У человека, оказавшегося в сложной ситуации, должно сформироваться понимание того, что он сможет восстановить справедливость с помощью суда и прокуратуры. Только в этом случае общество изменится. Тогда мы достигнем уровня, когда радикальные группы и их лидеры будут вытеснены самим обществом. С религиозным радикализмом, терроризмом, экстремизмом невозможно бороться только силами полиции, КНБ, армии.

Радикализм – это идея, возникшая, прежде всего из-за несправедливости, трудностей, пробелов в обществе. Поэтому необходимо бороться не с последствиями, а думать о профилактике. Необходимо изменить духовную обстановку внутри общества, отношение граждан к государству. В мире существует 7 тысяч языков, народов, национальностей, этносов. Только двумстам из них посчастливилось образовать государство. До сих пор нет государства у курдов, у других национальностей, а по численности их больше, чем казахов. Мы пережили всю историческую трудность ХХ века, три голода, две мировые войны и политические репрессии. Теперь необходимо довести наше государство до правильного формата. Сложности будут всегда. К переменам нужно приходить с внутренним настроем, что «Это мое государство, другого мне не надо. Если есть трудности, буду прикладывать усилия, чтобы исправить их». Тогда мы сможем выправить ситуацию, победить религиозный экстремизм и радикализм.