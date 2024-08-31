С сентября по май: когда начинается учебный год в разных странах мира

Всего через несколько дней казахстанские школьники вернутся за парты. И хотя для нас привычно, что учебный год начинается с торжественной линейки в День знаний - 1 сентября, так принято не везде. Есть страны, где дети начинают учиться в январе или марте. Подробности читайте в материале агентства Kazinform.

В Казахстане, России, Беларуси, Украине, Кыргызстане и Туркменистане учебный год обычно начинается 1 сентября. В Узбекистане новый учебный год начнется с 4 сентября – после четырехдневных выходных в честь празднования Дня независимости.

В школах Венгрии учебный год начинается 1 сентября и длится до середины-конца июня. В Ирландии школьники тоже возвращаются в классы 1 сентября.

В Польше занятия в новом учебном году начнутся со 2 сентября, но только потому, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Окончание занятий запланировано на 27 июня.

В Бельгии учебный год начинается с 26 августа и заканчивается 4 июля. Для финских школьников учеба начинается в августе и заканчивается в конце мая или в начале июня. Начало учебного года в разных городах может отличаться.

В Швеции учебный год начинается в августе. В Израиле - с 1 сентября.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Учебный год в американских школах начинается в начале августа-начале сентября. Все зависит от штата.

В Германии учеба в школах тоже начинается в разное время. Обычно - в августе-сентябре. Так, в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Сааре занятия начались 24 августа. В Баварии и Баден-Вюртемберге занятия начнутся 8 сентября, в Берлине новый учебный год начнется 2 сентября.

В Англии учеба начинается в сентябре, обычно - в первый понедельник месяца. Но в разных школах дата начала учебы может отличаться.

В Италии учебный год начнется с 5 по 16 сентября, первыми вернутся к учебникам дети из северной провинции Больцано.

В Турции занятия начнутся 9 сентября. В Китае учебный год начинается, как и у нас, 1 сентября.

Немного по-другому ситуация складывается в Азии и Южном полушарии Земли, ввиду климатических особенностей.

Так, в Японии учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте. У тайских школьников учеба начинается в мае.

В Южной Корее учебный год начинается в марте. В Бразилии - в феврале. Учебный год в Сингапуре начинается в январе.

Напомним, ранее казахстанских родителей встревожила фейковая рассылка о том, что с 15 сентября в республике вводится масочный режим, а школьников отправляют на дистанционное обучение. Это неправда. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

К слову, всего в Казахстане в новом учебном году в первый класс пойдут больше 350 тысяч школьников. 70% детей будут обучаться на государственном языке.