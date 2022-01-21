От каких коммунальных расходов освободят пострадавших предпринимателей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшие во время беспорядков предприниматели Алматы будут освобождены от коммунальных платежей на три месяца. Заместитель акима города Ильяс Усеров пояснил, какие это расходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы пояснить, какие расходы мы будем субсидировать за счет средств местного бюджета. Это отопление, газ, водоснабжение, канализация, электричество. От этих расходов пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены на три месяца», - пояснил он.

Он уточнил, что вывоз твердых бытовых отходов в эту категорию не входит.

Замакима также добавил, что субъекты МСБ освободят от арендной платы по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев.

«То есть, тот бизнес, который арендует помещение, находящееся в собственности города, будет полностью освобожден от аренды сроком на шесть месяцев. Что касается бизнеса, который арендует помещение у частных арендаторов, то мы с ними ведем переговоры, чтобы они предоставили льготные условия пострадавшему бизнесу. Большинство собственников инициативу поддерживают, идут на встречу. Подтвердили готовность освободить пострадавших от арендной платы ТЦ «Silk way», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», «Москва»», - пояснил он.

Ранее аким Алматы рассказал, что акимат со своей стороны окажет дополнительно финансовую помощь и нефинансовую поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса во время ЧП.

