+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

От каких коммунальных расходов освободят пострадавших предпринимателей в Алматы

21 Января 2022 13:00
Поделиться:
От каких коммунальных расходов освободят пострадавших предпринимателей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшие во время беспорядков предприниматели Алматы будут освобождены от коммунальных платежей на три месяца. Заместитель акима города Ильяс Усеров пояснил, какие это расходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось – Ерболат Досаев
Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса

«Хотел бы пояснить, какие расходы мы будем субсидировать за счет средств местного бюджета. Это отопление, газ, водоснабжение, канализация, электричество. От этих расходов пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены на три месяца», - пояснил он.

Он уточнил, что вывоз твердых бытовых отходов в эту категорию не входит.

Замакима также добавил, что субъекты МСБ освободят от арендной платы по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев.

«То есть, тот бизнес, который арендует помещение, находящееся в собственности города, будет полностью освобожден от аренды сроком на шесть месяцев. Что касается бизнеса, который арендует помещение у частных арендаторов, то мы с ними ведем переговоры, чтобы они предоставили льготные условия пострадавшему бизнесу. Большинство собственников инициативу поддерживают, идут на встречу. Подтвердили готовность освободить пострадавших от арендной платы ТЦ «Silk way», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», «Москва»», - пояснил он.

Ранее аким Алматы рассказал, что акимат со своей стороны окажет дополнительно финансовую помощь и нефинансовую поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса во время ЧП.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось – Ерболат Досаев
Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте
Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
3 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
4 На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
5 Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
6 Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Читайте также
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив