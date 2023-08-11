От индийского сиропа «Док-1 макс» в Узбекистане погибли 65 детей – Верховный суд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкентском городском суде началось открытое судебное разбирательство по уголовному делу о гибели детей от индийского сиропа от кашля «Док-1 Макс», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Верховного суда Узбекистана, согласно обвинительному заключению, утвержденному по уголовному делу о препарате «Док-1 макс», в результате совершенных преступлений погибли 65 малолетних детей.

Перед судом предстанет 21 обвиняемый, ранее являвшихся работниками компании-импортера и дистрибьютора индийских препаратов Quramax Medical и должностными лицами Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. В том числе – 51-летний уроженец Индии С.Р.П., который руководил Quramax Medical, и 41-летний С.К., до ареста одновременно возглавлявший Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана и Госцентр экспертизы и стандартизации лекарств.

Обвиняемых будут судить по статьям 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов), 186 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог), 210 (получение взятки), 211 (дача взятки), 212 (посредничество во взяточничестве) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть 18 детей после приема препарата «Док-1 макс».