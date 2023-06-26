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От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Июня 2023, 13:10
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в преддверии Дня работников средств массовой информации, журналистам и другим сотрудникам ведущих государственных СМИ Казахстана торжественно вручены сертификаты на квартиры, передает МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства ключи от квартир работникам АО РТРК «Qazaqstan», АО «Хабар», Телерадиокомплекса Президента РК, АО «Qazcontent» и ТОО «Қазақ газеттері» вручил заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

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Поздравляя коллег с праздником, Руслан Желдибай отметил их значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Он подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Поэтому Президент принял решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.

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Журналистов также поздравили министр информации и общественного согласия Дархан Кыдырали, глава Фонда «Дара» Асель Шильдебаева.

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65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.

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Церемония, подчеркивающая особый вклад профессионалов сферы масс-медиа, состоялась при поддержке Фонда президентских инициатив «Дара».

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Деятельность Фонда Президентских инициатив «Дара», созданного в 2022 году, нацелена на развитие креативного сектора, обеспечение благоприятных условий для реализации творческого потенциала казахстанцев и создание новых рабочих мест.

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Президент Казахстана   СМИ   Видео   Общество   Токаев Касым-Жомарт  
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