Вчера казахстанские футболистки национальной сборной впервые с 2018 года выиграли официальный матч. Женская сборная обыграла команду Армении со счетом 2:1 в Лиге наций. Корреспондент МИА «Казинформ» решила поговорить с капитаном команды Юлией Мясниковой о долгожданной победе, а также заодно о начале ее карьеры и проблемах в развитии женского футбола в Казахстане.

— Поздравляем сборную Казахстана с победой! Расскажите, как вам удалось выиграть матч?

— Спасибо! Мы впервые выиграли официальный матч, так как теперь мы в Лиге наций. Раньше мы всегда играли с такими командами, как Англия, 6-8 раз — с Францией, с Австрией — постоянно, с Германией. Попадали под такой каток, с которым невозможно было не то чтобы биться на равных, но и просто играть. Мы приезжали на игры, заранее зная, что счет будет огромным. Разница в уровне была колоссальная. Особенно сложно было, когда в нашей команде играла молодежь, которые еще не имели опыта участия в международных турнирах и играли лишь в Казахстане, где всего пять команд. И только две из них действительно конкурируют друг с другом. Сейчас в Лиге наций команды по уровню очень схожи с нами. Поэтому, наконец, есть возможность играть, наслаждаться футболом. И у молодежи появится шанс понять, что такое международный турнир. Я думаю, что девчонки все очень рады. Это было видно. Все воодушевились этой победой. Для нас это большой старт.

— Как вы начинали свою футбольную карьеру?

— Это получилось совершенно случайно. Ранее я занималась другими видами спорта, такими как рукопашный бой и дзюдо. Как-то летом, когда эти секции в школе были закрыты, мне захотелось продолжать активно заниматься спортом. И мы с дедушкой начали искать секцию, которая находилось бы рядом с моим домом. Я даже не могу точно сказать, почему выбрала футбол. Возможно, это было связано с тем, что я часто видела футбольные поля, так как жила недалеко от стадиона. И вот однажды, просто из любопытства, я решила зайти и посмотреть на игру женской футбольной команды, так и осталась. Я была очень активным ребенком, и мне всегда нужно было куда-то выплескивать свою энергию. В итоге футбол стал для меня идеальным выбором.

— Какие были самые важные достижения в вашей футбольной карьере?

— Я думаю, что все достижения важны, потому что ты поднимаешься постепенно. В самом начале, когда я еще была ребенком и выступала за «Шахтер», мои результаты были средними — пятые и третье места. Потом получила серебро. Дальше я перешла в профессиональный клуб «БИИК», и мне стало важно выиграть Кубок страны, Суперкубок, стать чемпионкой. Но когда ты становишься чемпионом и обладателем кубка несколько раз подряд, то пропадает определенная цель. Потому что для спортсмена всегда важно поднимать планку и двигаться дальше. Поэтому в 2019 году я перешла в Россию в ЖФК ЦСКА, где мне было важно завоевать Кубок. В прошлом году мы стали обладателями Кубка России. К сожалению, мне не удалось сыграть в финале, так как была травмирована. Поэтому нынешний финал очень важен для меня. Цели на данный момент- это Кубок и чемпионство страны.

— Какой момент в вашей карьере вы считаете самым запоминающимся и почему?

— Я думаю, это любой матч в Лиге чемпионов. Каждый из них был для нас очень важным и мы всегда максимально настраивались. Помню матч с Франкфуртом, которые в прошлом году стали обладателями Лиги чемпионов. На начальных стадиях мы сыграли с ними ничью, 2:2 на своем поле. Конечно, когда ты играешь с такими топами на равных, это запоминается. Также обыгрывали Барселону, это большой клуб с большим именем. Помню много лет назад, когда у нас еще был боевой состав в сборной, мы сумели обыграть дома сборную Швейцарии со счетом 1:0. Этот матч был самый запоминающийся, девчонки все бились. Помню, как Мария Ялова забила гол. Я думаю, такие матчи в памяти останутся навсегда.

— Расскажите о том, как проходит ваш обычный день. Как вы готовитесь к играм?

— Мой обычный день начинается с завтрака. Чаще всего это чашка кофе и небольшой перекус. Затем, за час до начала тренировки, мы собираемся вместе с командой, разминаемся, чтобы быть готовыми выходить на поле. Дальше у нас обед, теоретические занятия, медицинские процедуры. Пару часов есть на отдых, после чего я иду на вторую тренировку в индивидуальном порядке. Так как поняла, что я комфортно себя чувствую, когда продолжаю работать в двухразовом режиме. После у меня ужин, остается несколько часов на прогулку, на встречу с друзьями. Вообще, у нас каждую неделю игры, поэтому стабильно двигаемся весь год в одном графике. У тебя матч, день отдыха, восстановительная тренировка, несколько дней нагрузочных, потом нагрузка спадает, чтобы ты был свежий к матчу. Ты всегда находишься в напряжении. С одной стороны, это очень хорошо, потому что ты всегда в тонусе и игровой форме.

— Что вы думаете о развитии женского футбола в Казахстане? Какие существуют проблемы?

— У всех стран, безусловно, есть свои проблемы, но у нас их побольше. Однако, радует то, что Федерация постепенно развивает женский футбол. Конечно, хотелось бы, чтобы этот процесс шел более быстрыми темпами, но, к сожалению, не всё зависит от нас. Например, когда я приехала в сборную, оказалось, что у нас есть девушки, которые, несмотря на свой молодой возраст (23-24 года), уже завершили свои футбольные карьеры по разным причинам — семейные обстоятельства, переезд, новая работа. Тем не менее, сегодня много молодых и талантливых игроков. Для развития женского футбола важно открывать школы и академии и привлекать не только самих игроков, но и их родителей, чтобы они понимали, куда направляют своих детей. А для этого нужны условия для тренировок. Когда я начинала играть, у нас ничего не было. Мы тренировались в школе на полях, где были камни и песок, не было манишек. Сейчас девочки выходят и уже тренируются на газоне. С тех пор мы продвинулись на несколько шагов вперед, но женский футбол по всему миру продолжает развиваться, и мы должны стремиться к его уровню. Я надеюсь, что через 10-15 лет мы сможем составить конкуренцию европейским сборным.

— Какие планы у вас на будущее в футбольной карьере?

— В этом году я продлила контракт с ЦСКА еще на два года. Однако, не хочу загадывать далеко вперед, потому что понимаю, что в современном мире всё очень быстро меняется. Останусь ли я в футболе после завершения игровой карьеры? На данный момент я не могу дать окончательный ответ на этот вопрос. Однако я склоняюсь к тому, что тренером я не буду. Это мне неинтересно.

— Какие советы вы могли бы дать молодым девушкам, мечтающим стать профессиональными футболистками?

— Хочется не дать совет, а пожелать девушкам ставить перед собой высокие цели не только в спорте, но и в жизни. Можно много говорить о желании, трудолюбии, таланте или везении. Думаю это слышали все неоднократно. Но нельзя забывать, что ты — твой самый злейший враг и самый близкий друг. Приходя на тренировку последним и уходя первым, разве многого вы достигнете? Задавайте себе этот вопрос каждый день. И если вас не удовлетворяет ответ, значит, мало работаете. Подружитесь с собой, и тогда все цели будут достигнуты.