Женская сборная Казахстана по футболу одержала первую победу за пять лет

Казахстанские футболистки впервые с 2018 года выиграли официальный матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Женская сборная Казахстана в Лиге наций в гостях обыграла команду Армении со счетом 2:1. Голы у Казахстана забили Асельхан Турлыбекова (27-я минута) и Арайлым Орынбасарова (57-я); у армянок отличилась Вероника Асатрян (54-я).

Таким образом, сборная Казахстана добилась первой победы в официальных играх за пять лет: последний успех женской национальной команды был датирован 12 июня 2018 года, когда в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 на выезде была обыграна сборная Боснии и Герцеговины (2:0).