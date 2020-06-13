От грозового разряда вспыхнул пожар в природном резервате «Ертіс орманы»
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 13 июня в 12 часов 55 минут на территории Галкинского лесничества Шалдайского филиала государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» в Павлодарской области обнаружен лесной пожар. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет, передает МИА «Казинформ».
В настоящее время силами резервата и РГКП «Казавиалесоохрана» ведутся работы по тушению лесного пожара.
На тушении лесного пожара задействованы: вертолет МИ-2 с личным составам в количестве 6 человек (десантники РГКП «Казавиалесоохрана»), 5 пожарных машин, 2 трактора с противопожарным оборудованием (резервата) и 2 легковые автомашины.
Информация о количестве задействованных на тушении лесного пожара сил уточняется.
«Причина пожара – от грозового разряда. Направление ветра юго-западный 10 м/с, на момент обнаружения пожара температура воздуха составила +34 С. Ориентировочная площадь пожара 100 га (лесные культуры). В настоящий момент ведется тушение пожара», - написал Сакен Дилдахмет.
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