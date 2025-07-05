От града до пыльных бурь: прогноз погоды по Казахстану на 5 июля

— Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на западе и юге Казахстана. На остальной территории РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке — шквал, на северо-западе, севере ночные и утренние часы — туман, — сообщают синоптики.

В Мангистауской, на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.