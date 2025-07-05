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    23:55, 04 Июль 2025 | GMT +5

    От града до пыльных бурь: прогноз погоды по Казахстану на 5 июля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 июля распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    погода, дорога, дождь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на западе и юге Казахстана. На остальной территории РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке — шквал, на северо-западе, севере ночные и утренние часы — туман, — сообщают синоптики.

    В Мангистауской, на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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