От должности освобождены ответсекретари двух министерств в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства освободил от должности ответственных секретарей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями Главы государства Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан.