От Декларации – к Конституционному закону: как утверждалась независимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

От Декларации – к Конституционному закону: как утверждалась независимость

Еркеш НУРПЕИСОВ

Депутат Сената Парламента РК I созыва

К 1990 году распад СССР из области предположений перешел в область реальности. Из состава Советского Союза уже вышли прибалтийские республики, другие готовились это сделать в ближайшее время.

С политической стороны СССР продемонстрировал свою полную несостоятельность. Еще годом ранее на I съезде народных депутатов СССР в Москве Нурсултан Абишевич Назарбаев обоснованно показал бесправное положение союзных республик, в том числе Казахстана, и необходимость обретения ими суверенитета. При отсутствии же самостоятельности основная вина за ухудшающееся положение дел лежала на Коммунистической партии с ее тоталитарным режимом. Ведь именно партия определяла политику государства и насаждала неэффективную командно-административную систему. Держава с огромными природными ресурсами жила в условиях тотального материального дефицита и не могла обеспечить собственный народ элементарными продуктами питания, не говоря уже о бытовых электроприборах и мебели. Одним словом, республикам надоело, что решения, принимавшиеся в союзном центре, не помогали бороться с нарастающими проблемами.

В это время в Верховном совете Казахской ССР шла активная разработка Декларации о государственном суверенитете, и некоторые стороны, находясь под внешним влиянием, пытались внести в основную редакцию как можно больше ограничений для нашего независимого развития. Я помню, как 16 октября 1990 года, за несколько дней до ее официального оглашения, Президент Нурсултан Назарбаев прибыл в Верховный совет и четко выступил по многим пунктам Декларации. В частности, он выразил принципиальное несогласие с теми, кто предлагал убрать из документа пункты о национальной государственности и слова о казахском народе. Нурсултан Абишевич назвал это ошибкой и риском быть неправильно понятыми народом. В итоге, после долгих дискуссий и доработок, в Декларации были закреплены все ключевые атрибуты государственного суверенитета Казахстана: собственные территория и гражданство, гражданское и национальное равноправие, верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти внутри республики и так далее.

Однако уже тогда наш Первый Президент прекрасно понимал, что одной Декларации для провозглашения нашей независимости будет недостаточно, и необходимо начать разработку Конституционного закона о государственной независимости. И я целиком и полностью поддерживал эту идею. Помню, как на одном из заседаний рабочей группы в Верховном совете я, как правовед, отметил, что декларация в юридическом плане – это пока лишь выражение намерений. С принятием этого документа статус Казахстана в международно-правовом плане никак не изменится, мы не станем субъектом международных отношений. Поэтому следующим шагом должно было стать принятие закона о государственной независимости.

В течение всего последующего года шел неконтролируемый процесс распада Советского Союза, о его сохранении не шло и речи, а подписание нового Союзного договора затормаживалось. Убедившись, что Декларация в текущих условиях не сможет обеспечить всю полноту нашего суверенитета, мы совместно с Талгатом Донаковым, который ныне является Председателем Высшего судебного совета РК, начали работу над проектом закона о государственной независимости. В то время мы трудились с ним в Институте государства и права.

К августу 1991 года мы закончили работу над законопроектом, и именно в тот момент произошел Августовский путч, после которого стало окончательно ясно, что никакого Союзного договора уже не будет. Проект закона о государственной независимости был передан депутату Верховного совета Султану Сартаеву, который предложил его на рассмотрение в Парламент. Самое главное – в этом законе было прописано, что Казахстан является самостоятельным, суверенным, независимым государством, который строит свои отношения с другими государствами на основе международных правовых норм.

Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, мы ожидали существенного затягивания обсуждения законопроекта. Так и произошло. Однако в итоге здесь сыграл фактор Нурсултана Назарбаева. Уже в статусе всенародно избранного Президента Казахстана, в декабре 1991 года он поддержал этот законопроект и вынес его на рассмотрение Верховного совета. В итоге 16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Эта дата, как известно, теперь празднуется в нашей стране как День Независимости. Именно с этого момента Казахстан был принят в мировое сообщество как самостоятельный субъект международного права.