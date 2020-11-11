От чего зависит передача коронавируса – ответ Странового офиса ВОЗ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось ранее, до 80% новых случаев заболевания в Европе вызваны мутировавшим коронавирусом, который отличается от того, что охватил весь мир этой весной. Кроме того, в некоторых странах подтвердились повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим в Страновом офисе ВОЗ в Казахстане на запрос корреспондента МИА «Казинформ» ответили, от чего зависит введение локдауна, как эксперты оценивают текущую эпидемиологическую обстановку в нашей стране и как поддержать иммунитет казахстанцам в период сезонных заболеваний.

«Как мы видим, на сегодняшний день ситуация в Казахстане остается относительно стабильной, и мы ценим усилия, прилагаемые народом Казахстана, Правительством, а также Министерством здравоохранения и, конечно же, работниками сферы здравоохранения. Принимая во внимание рост количества случаев и обширную территорию страны, рекомендуемые меры должны учитывать локальную ситуацию. В значительной степени передача вируса зависит от плотности населения, рекомендуемых мер органов общественного здравоохранения и социальных мер, а также от степени следования этим мерам населения страны», - отметили в Страновом офисе Всемирной организации здравоохранения в Казахстане.

ВОЗ призывает придерживаться основных рекомендаций национальных органов здравоохранения по предотвращению распространения вируса среди населения.

«Важно помнить, что каждый играет определенную роль в разрыве цепочки передачи. Придерживайтесь социального дистанцирования, регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащими антисептическими средствами, избегайте многолюдных и закрытых помещений, носите маску там, где рекомендуют», - обратились к казахстанцам эксперты ВОЗ.

В Страновом офисе ВОЗ также пояснили, от чего же зависит введение локдауна и ограничительных мер.

«Наша позиция в отношении локдаунов и других серьезных ограничений передвижения с самого начала была неизменной. Реагирование на вспышку инфекционного заболевания требует оптимального взаимодействия между населением и Правительством с учетом местных особенностей. По сути, все заинтересованные стороны должны помнить об общей цели, которая заключается в предотвращении дальнейших инфекций и обеспечении надлежащего ухода за больными. ВОЗ рекомендует, чтобы шаги по корректировке или изменению мер, предпринимаемых органами здравоохранения, осуществлялись на самом низком административном уровне, настолько близко к людям, насколько это необходимо. Это также означает, что меры следует менять в соответствии с конкретными условиями и на основе конкретных эпидемиологических критериев с учетом возможностей сферы общественного здравоохранения и службы здравоохранения», - отмечается в письме.

Кроме того, ВОЗ дает рекомендации по комплексным мерам общественного здравоохранения, которые следовало бы применять. В Страновом офисе ВОЗ подчеркнули, что карантин сам по себе не может эффективно разрешить ситуацию, поэтому рекомендуется придерживаться основных принципов, предотвращающих распространение COVID-19: гигиена рук, респираторный этикет, физическое дистанцирование и так далее.

«Реагирование на вспышку болезни требует коллективных усилий. С одной стороны, Министерство здравоохранения и медицинские кадры играют решающую роль в борьбе пандемиями. Они мобилизуют все ресурсы для лечения пациентов и дальнейшего предотвращения распространения болезни», - пояснили в Страновом офисе ВОЗ в Казахстане.

Эксперты также прокомментировали информацию о мутировании коронавируса.

«Кластер штаммов SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1, по-видимому, возник в Испании и стал преобладающим штаммом в некоторых частях Европы (особенно в Швейцарии, Ирландии, Великобритании и Франции). ВОЗ постоянно взаимодействует с учеными и исследователями через свои научные сети для дальнейшего изучения данного вопроса», - ответили в организации.

По словам специалистов, у большинства инфицированных людей антитела возникают в течение нескольких недель после заражения.

«В ВОЗ сообщалось о некоторых случаях повторного заражения коронавирусом. Случаи повторного инфицирования регистрируются в некоторых странах, но не столь часто. Наше текущее понимание иммунного ответа состоит в том, что у большинства инфицированных людей антитела возникают в течение нескольких недель после заражения. Пока что у нас есть данные, которые показывают, что иммунный ответ действует в течение нескольких месяцев. Поскольку это новое заболевание, исследование продолжается и знания в этой области будут развиваться», - заверили в Страновом офисе ВОЗ.

В организации пояснили, что риск распространения гриппа и COVID-19 может создавать проблемы для систем здравоохранения и медицинских учреждений, поскольку оба заболевания имеют много схожих симптомов. По этой причине ВОЗ работает со странами в целях использования целостного подхода к обеспечению готовности, профилактике, контролю и лечению всех респираторных заболеваний, включая грипп и COVID-19.

«Многие из тех же мер, которые эффективны для предотвращения COVID-19, также эффективны для предотвращения гриппа, включая физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, вентиляцию помещений и маски. Хотя у нас еще нет безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, есть действенные вакцины от гриппа. Обратитесь к своему лечащему врачу за дополнительной медицинской консультацией. Многие системы здравоохранения уже сейчас работают на пределе возможностей и не имеют дополнительных временных и материальных ресурсов для противодействия гриппу. Последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 пока еще не изучены досконально, но очевидно, что в этом году профилактика гриппа важна как никогда раньше. Самым эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация», - подчеркнули в Страновом офисе ВОЗ в Казахстане.

По словам экспертов, предстоящей зимой людям старшего возраста будет угрожать двойная опасность COVID-19 и гриппа – болезней, которые у людей старше 65 лет протекают более тяжело. Следует в первоочередном порядке обеспечить вакцинацию людей старшего возраста, в том числе тех, кто находится в учреждениях длительного пребываниях и в дневных стационарах, а также получает помощь на дому.

«Важными целевыми группами для вакцинации против гриппа также являются беременные женщины, люди с хроническими нарушениями здоровья и дети младше пяти лет. Им также должны быть предоставлены возможности для вакцинации, при наличии ресурсов и в соответствии с политикой стран», - заключили в Страновом офисе ВОЗ в Казахстане.