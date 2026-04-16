От брокера до суперприложения: как Freedom Holding строит свой WeChat для глобальной аудитории

Что уже построено и хватит ли амбиций для конкуренции с Booking и Airbnb?

9 апреля в Астане прошел форум Freedom Inside — крупнейшее мероприятие экосистемы Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC). Перед тремя тысячами участников выступили свыше 25 спикеров: основатель и CEO холдинга Тимур Турлов, вице-премьер Жаслан Мадиев, управляющий МФЦА Ренат Бектуров, региональный директор NVIDIA по СНГ Антон Джораев. Турлов использовал площадку для формулировки новой парадигмы: конкуренция банков и брокеров уступает место конкуренции экосистем, и выигрывает тот, кто глубже встроен в повседневную жизнь пользователя.

Главный инфоповод — подготовки к вторичному публичному размещению акций (SPO) в Казахстане. Тимур Турлов объявил о сборе необязывающих заявок через брокерское приложение и SuperApp. Предложение структурировано за пределами США и предназначено исключительно для нерезидентов этой страны. Привлеченный капитал будет направлен на международную экспансию.

Цифры экосистемы

С момента IPO на NASDAQ в 2019 году Freedom Holding из небольшого брокера превратился в холдинг с выручкой свыше $2 млрд и рыночной капитализацией порядка $9 млрд. Стоимость акций выросла более чем в десять раз. Как отмечает «Курсив», компания работает в 21 стране, управляет 230 офисами, а пользовательская база Freedom Holding превышает 11 млн человек, включая 4,5 млн в банковском сегменте, 828 тыс. в брокерском. Среди акционеров — BlackRock, State Street, JPMorgan Chase.

Ядро экосистемы — Freedom SuperApp. За последние пять лет пользовательская база приложений экосистемы выросла с 40 тысяч до 5 млн человек — с 2024 года они объединены в Freedom SuperApp. Сейчас ежедневный прирост до 10 тысяч. Приложение стало самым скачиваемым банковским сервисом в Казахстане. Внутри — инвестиционные инструменты, банковские продукты, страхование, телеком, покупка билетов и заказ продуктов.

Тимур Турлов описывает свою экосистемную логику так: «Ценность создается не в отдельных продуктах, а в связях между ними. Чем больше точек, в которых ты присутствуешь в жизни человека, тем больше его доверие, тем глубже его вовлеченность и устойчивее твоя позиция. Это и называется экосистемой. Не в маркетинговом смысле — а в настоящем: система, где элементы усиливают друг друга и создают ценность, которую невозможно создать ни одним из них в отдельности».

Этот тезис находит подтверждение в глобальном контексте. Согласно отчету Всемирного экономического форума «The Future of Global Fintech» (июнь 2025), 84% финтех-компаний в мире уже интегрируются с традиционными финансовыми институтами, а приоритет отрасли сместился от борьбы за привлечение клиентов к созданию устойчивых экосистемных связей. Эра «бутиковых» финтехов, предлагающих только переводы или кэшбэк, по выводам авторов исследования, уступает место модели агрегации, где финансовые транзакции бесшовно переплетены с потреблением товаров и услуг.

Аналитик Goldman Sachs Брэдли Лим формулирует ту же мысль еще жестче: «В цифровом мире главная битва идет не за капитал, а за экранное время. Если банк — это приложение, в которое заходят дважды в месяц проверить баланс, он проиграл. Если это экосистема с маркетплейсом и страховкой, где пользователь живет каждый день, — банк становится владельцем клиента. Модель „одного окна“ — это единственный способ выжить в экономике внимания».

Лайфстайл как точка входа

Отметим, что lifestyle-направление Freedom удвоило оборот, достигнув $324 млн. За квартал — 2,1 млн заказов; до 80% платежей проходят через инфраструктуру Freedom, три из четырех транзакций — внутри SuperApp.

Freedom Travel — выросший из Aviata.kz тревел-сервис — уже занимает около 20% рынка авиабилетов Казахстана. Но амбиции шире: CEO Freedom Travel Игорь Бойко на Freedom Inside объявил запуск глобального агрегатора отелей в мае 2026 года с ценами ниже международных конкурентов. Платформа объединит бронирование, трансферы, пакетные туры и визовую поддержку. Цель — выход в Европу и прямая конкуренция с Booking и Airbnb за счет интеграции финансовых и тревел-сервисов.

Логика не лишена оснований: Freedom располагает тем, чего нет у классических агрегаторов — собственным банком, встроенным кредитованием и кешбэком до 14% на авиабилеты. Интеграция маркетплейса Arbuz.kz с банковскими продуктами показала эффект: за 20 недель доля оплат через карты Freedom выросла с менее чем 1% до 65%.

— Когда человек пользуется нашим брокером, берет ипотеку в нашем банке за сутки, смотрит контент в нашем медиа, а его дети учатся на нашей образовательной платформе — это не случайность. Это и есть то, к чему стремимся. Присутствие в жизни, а не в транзакции, — подчеркнул Тимур Турлов.

Глобальная карта: Турция, Европа, Ближний Восток

На форуме Freedom Inside также было подтверждено приобретение 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. у Ozyol Holding и National Bank of Kuwait. Банк работает с 1982 года, активы — порядка $205 млн. Freedom планирует его цифровую трансформацию и развертывание розничных продуктов на рынке с населением 90 млн человек. Тимур Турлов анонсировал запуск Freedom SuperApp в Турции в Турции после завершения сделки.

В 2025 году получена лицензия в Абу-Даби, в Таджикистане работает цифровой банк, в Узбекистане расширяются операции. Рассматриваются проекты в Грузии, возможные сделки во Франции и Армении. На горизонте — получение банковской лицензии и выход суперприложения на рынок США.

Тимур Турлов привел конкретный пример скорости масштабирования: «Тот путь, который мы прошли, строя свою инфраструктуру в Казахстане в течение 10 лет, в Таджикистане мы преодолели всего за два года. И эта дистанция в будущем будет только сокращаться».

Крипто: базовый продукт, а не эксперимент

На Freedom Inside были анонсированы криптовалютные инвесткарты с конвертацией фиата в криптовалюту и оплатой покупок. Продукт на момент форума работал в тестовом режиме.

Основа — партнёрство с Binance Kazakhstan по модели Crypto-as-a-Service: инфраструктура Binance интегрируется в экосистему Freedom по принципу white label. Ранее, в марте, Freedom Broker запустил пополнение и вывод средств с брокерских счетов через криптовалюту. Общий контекст: объём торгов на лицензированных криптоплатформах МФЦА за год вырос в пять раз — с $1,4 млрд до $8 млрд.

— Криптовалюта сегодня — это уже не источник дополнительной капитализации нашего холдинга, а базовый продукт, необходимый для выживания. Это стало своего рода «гигиеническим минимумом». Современный цифровой банк не может существовать без таких сервисов, - высказался однозначно по поводу цифровых денег Тимур Турлов.

$2 млрд на искусственный интеллект

Freedom Holding Corp. совместно с NVIDIA и Министерством ИИ и цифрового развития реализует суверенного ИИ-центра стоимостью $2 млрд на площадке мощностью 100 МВт. Freedom выступит ключевым инвестором и оператором.

Партнерство с OpenAI уже принесло результат: 165 тыс. казахстанских педагогов получили доступ к ChatGPT Edu, Казахстан вошел в первую волну программы Education for Countries наряду с Сингапуром и ОАЭ. В марте к технологическим партнёрам добавились Nokia и Tuya Smart.

За пределами финансов: здоровье и жилье

Тимур Турлов и вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов подписали соглашение о цифровых медицинских сервисах. В SuperApp запущен раздел «Моё здоровье» с телемедициной и записью к врачу. Freedom Bank и BI Group подписали меморандум о накопительно-жилищной ипотеке с витриной объектов в SuperApp.

Турлов формулирует смысл этих направлений так: «Образование — это ежедневное присутствие в жизни семьи. Медицина — через здоровье улучшить качество жизни. Городская жизнь — миллионы людей, которые решают реальные вопросы коммунального хозяйства. Это не просто сервисы, а полноценное участие в повседневном устройстве жизни».

Контекст и перспективы

Масштаб Freedom наглядно проявляется на фоне казахстанского цифрового рынка. Доля безналичных платежей в стране достигла 90% (для сравнения: в России — 88%). За год оказано свыше 50 млн госуслуг онлайн. Экосистема Freedom с 11 млн клиентов при населении страны чуть более 20 млн фактически сопоставима с цифровой аудиторией Казахстана. Это и объясняет необходимость глобальной экспансии: внутренний рынок близок к насыщению.

За девять месяцев фискального года выручка холдинга составила $1,688 млрд, чистая прибыль — $145,4 млн, активы выросли на 25%. Акции FRHC только в марте прибавили 16% (с начала года почти 30%), капитализация увеличилась на $1,2 млрд. Рынок, похоже, принимает экосистемное расширение Тимура Турлова всерьез.

Форум Freedom Inside 2026 обозначил переход компании из категории региональных финтехов в категорию глобальных претендентов на модель суперприложения.

Аналогия с WeChat, которую все чаще проводят наблюдатели, не случайна: китайский мессенджер Tencent тоже начинался с одной функции, а сегодня через него 1,3 млрд пользователей оплачивают счета, вызывают такси, записываются к врачу и получают госуслуги.

Freedom строит ту же архитектуру — от брокерского счета до телемедицины в одном окне — но из страны с населением 20 млн, а не 1,4 млрд. Именно поэтому ставка на международную экспансию не просто амбиция, а условие выживания модели. Ее реалистичность будет проверяться европейским рынком путешествий, турецким банкингом и готовностью инвесторов участвовать в SPO. Но если Freedom удастся доказать, что экосистему масштаба WeChat можно экспортировать из Астаны в Стамбул и Париж, это станет прецедентом, за которым будут следить далеко за пределами Центральной Азии.