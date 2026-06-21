От Астаны до Жасыбая: как выглядит отдых в Баянауле в 2026 году

В выходные астанчане стремятся вырваться из городской суеты и провести время на природе. Если привычный маршрут в Боровое уже кажется слишком знакомым, альтернативой этому направлению может стать Баянаул — заповедный уголок с озерами и скалами. Корреспондент Kazinform побывал на одном из красивейших курортов Казахстана.

Как добраться из Астаны

Утром в пятницу на стоянке у кордона уже нет мест. Машины с астанинскими, карагандинскими и павлодарскими номерами тут встречаются чаще всего. На шлагбауме в парк — очередь.

До озера еще три километра серпантина. Но уже с перевала видно, зачем люди едут сюда: внизу, между серыми гранитными горбами и темной щеткой сосен, лежит вода. Она синяя, как небо в октябре. Это Жасыбай.

Расстояние от Астаны до Жасыбая — около 450 километров. По трассе A17 через Экибастуз это 5,5-6 часов за рулем, если не считать остановок. Дорога в целом удобна для поездки, однако после Экибастуза местами встречаются участки с подлатанным покрытием.

Большинство туристов едут на машине — это самый универсальный вариант, дающий свободу передвижения в парке. Без своего транспорта Баянаул превращается в логистическую головоломку.

Фото: Kazinform/Адиль Саптаев

Есть и поезд до Экибастуза, но от вокзала до курортной зоны еще около 100 километров, и с такси — нужно договариваться заранее или искать местных водителей через чаты. В пиковый сезон машин не хватает.

Такси из Астаны есть — цена вопроса за салон — 45 тысяч тенге, за человека по 10-12 тысяч.

Многие по пути делают остановку у родника Сарыадыр — священного источника, о котором знает каждый в округе. Место это намоленное в прямом смысле: люди приезжают за водой, обвязывают ветви деревьев лентами, фотографируются. Вода холодная и вкусная — это факт.

Фото: Баянаульский ГНПП

Серпантин: Баянаул начинается здесь

Те, кто едет впервые, обычно не ждут от дороги особых впечатлений. И зря. Серпантин перед спуском к Жасыбаю — одна из немногих горных дорог в Казахстане, которая действительно запоминается. Не потому что она сложная, а потому что вид с нее неожиданно хорош для степного региона.

Справа и слева поднимаются гранитные массивы, поросшие соснами. Внизу — серебристая вода озера. Над всем этим — то облака, то жесткое летнее солнце. Со смотровых площадок люди фотографируют горизонт и горы. Это занимает минут 15. Потом все спускаются вниз и едут занимать места у воды.

Где жить и сколько это стоит

Вдоль Жасыбая — несколько десятков баз отдыха, гостиниц, гостевых домов и турбаз. Выбор есть, но логика ценообразования в пиковый сезон своеобразная.

Самый доступный вариант — место в домике или номер на базе отдыха без претензий на комфорт. Цены начинаются примерно от 10–15 тысяч тенге с человека в сутки. За эти деньги — кровать, крыша, общий умывальник и близость к воде. Кормят отдельно: шашлык, лагман, чай — все в шатрах и кафе вдоль берега.

Если хочется нормального душа и отдельного санузла — ориентируйтесь на 20–35 тысяч с человека. Отдельные домики с видом на озеро в выходные бронируются за неделю-две, особенно в июле.

Палатки — отдельная история. Территория Баянаульского национального парка имеет ограничения на стихийный кемпинг. Формально разбить лагерь, где захочется нельзя — нужно уточнять в администрации парка, есть ли оборудованные места. Реальность, впрочем, сложнее: кто-то договаривается, кто-то встает на краю территории базы. Но инфраструктуры для кемпинга здесь нет, и это нужно учитывать заранее.

Жасыбай: главное

Скромность быта компенсируется красотой видов. Жасыбай — не самое большое озеро Казахстана и не самое теплое. Вода прогревается медленно: в июне она еще холодная, комфортной для купания температура становится ближе к середине июля и держится до конца августа. Но именно эта постепенность рождает другое качество — удивительную прозрачность воды. Даже в разгар сезона, когда на берегу сотни людей, видимость под водой остается хорошей. Это редкость для популярных водоемов.

Фото: Kazinform/Адиль Саптаев

Берег — галечно-песчаный, с гранитными плитами, на которых удобно греться на солнце. Горы подходят вплотную к воде. Сосны стоят почти у самого пляжа. Это не курорт в южном понимании — здесь нет горячего песка и пальм — но есть что-то более глубокое: ощущение настоящей природы, которую не переделывали под туриста. Пляжный сезон — с июня по август. В сентябре уже холодно, хотя виды становятся только лучше.

— Я работаю в Баянаульском государственном национальном природном парке и каждый день убеждаюсь, насколько уникален наш край. После 10 лет жизни в Астане я вернулся в родной Баянаул. Здесь особенная атмосфера: горы, чистые озера и природа, которая вдохновляет и наполняет энергией. В большом городе жизнь проходит в постоянной спешке, а здесь ощущаешь связь с родной землей и ее историей. Для меня Баянаул — это не просто место работы, а дом, куда всегда хочется возвращаться, — говорит работник Баянаульского ГНПП Алибек Алпыс.

Горы и активный отдых

Баянаул — не альпийский курорт, но горы здесь настоящие. Наивысшая точка — гора Акбет, 1022 метра над уровнем моря. По меркам Казахстанских степей это уже высота. Маршруты наверх начинаются прямо от озера — пешком от берега до первых скал можно дойти за несколько минут, дальше тропы идут по лесу и камням.

Фото: Баянаульский ГНПП

С вершин — панорама: оба берега Жасыбая, соседнее Сабындыколь, степь на горизонте. В ясный день видно очень далеко. Технически маршруты несложные, специальной подготовки не требуют, но нормальная обувь обязательна.

Для тех, кто хочет просто ходить по лесу, а не подниматься — этого тоже хватает. Сосновый лес здесь густой, воздух в нем ощутимо другой.

Что посмотреть: главные точки Баянаула

Кемпіртас («Баба-Яга»)

Фото: Баянаульский ГНПП

Скала в нескольких километрах от Жасыбая — один из главных «магнитов» для фотографов. Профиль действительно напоминает лицо пожилой женщины: нос, лоб, подбородок — все на месте. Природная скульптура, которую ветер и вода лепили тысячи лет. Место популярное, особенно в выходные.

Пещера Коныр-Аулие

Фото: Kazinform/Мурат Аяган

Священное место, которое посещают и верующие, и те, кто просто ищет необычный опыт. Пещера связана с легендами и до сих пор привлекает паломников. Атмосфера здесь другая, чем на пляже, — тихая, почти торжественная.

Озеро Торайгыр

Фото: Марғұлан университет

Небольшое, живописное, менее людное, чем Жасыбай. Подходит для тех, кто едет фотографировать или просто хочет уйти от толпы.

Сабындыколь

Фото: Kazinform/Адиль Саптаев

Самое крупное озеро национального парка — находится рядом с поселком Баянаул. Другой масштаб и другая атмосфера. Менее «курортное», более спокойное.

Биржанколь

Еще одно озеро, чуть в стороне от основного туристического потока. Тех, кто добрался, обычно не разочаровывает.

Проблемы, о которых стоит знать

Баянаул — прекрасное направление для отдыха, хотя есть нюансы, о которых важно помнить.

Главная проблема — сезонная перегрузка. В июльские и августовские выходные берег Жасыбая принимает столько людей, что теряет всякое сходство с «дикой природой». Машины стоят вплотную, музыка играет одновременно с нескольких баз, мусорные контейнеры переполняются. Если цель поездки — тишина и уединение, выбирайте будни или смотрите в сторону менее раскрученных озер.

— Я приезжаю сюда каждый год, потому что это место для меня не просто курорт. Я отсюда родом, и здесь все воспринимается иначе — горы, вода, даже воздух. В городе много суеты, а здесь как будто возвращаешься назад к себе, — говорит Асем Акболина, которая ежегодно проводит лето в Баянауле.

Инфраструктура развивается, но неравномерно. Хорошие базы есть, плохих тоже хватает. Туалеты вдоль дороги к парку — отдельная тема. Мобильная связь работает в зоне курорта, но в горах пропадает. Цены в высокий сезон растут заметно. Торговаться не принято, но можно попробовать, если приезжаешь в будни.

Насекомые — не миф. В конце июня — начале июля, особенно в лесу и у воды, комаров и мошки бывает много. Репеллент обязателен.

Экологическая нагрузка на парк остается высокой. Статус национального парка накладывает ограничения, которые соблюдаются не всегда — ни туристами, ни самими хозяевами баз. Чистота озера держится во многом благодаря природным условиям водоема, а не только контролю.

Почему Баянаул остается важным

Есть места, куда едут лишь потому, что так велит мода, но ее влияние недолговечно. Баянаул же занимает другую нишу — постоянство интереса к этому направлению основывается на редком сочетании гор, сосновых лесов и чистых озер, расположенных всего в пяти-шести часах езды от Астаны. Без перелетов, без визовых вопросов, без длинных очередей в аэропорту. Для семьи с детьми, для компании с палатками, для пожилых родителей, которые хотят посмотреть на красивые виды — это рабочий вариант, проверенный десятилетиями.

У курорта есть свои реальные проблемы, но и то, ради чего сюда едут, столь же ощутимо и неоспоримо. Жасыбай по‑прежнему остается одним из тех уголков, где природа все еще берет верх над инфраструктурой. Это, конечно, не навсегда. Но на лето 2026 года — еще работает.

Ранее сообщалось, сколько стоит въезд в национальный природный парк в Баянауле.

